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GündemAdana ve Sivas'a meydan okudular: Kebabın gerçek adresi Tokat'tır, yemeden kebap yedim demeyin
HaberlerGündem Haberleri Adana ve Sivas'a meydan okudular: Kebabın gerçek adresi Tokat'tır, yemeden kebap yedim demeyin

Adana ve Sivas'a meydan okudular: Kebabın gerçek adresi Tokat'tır, yemeden kebap yedim demeyin

Kebapla özdeşleşen Adana'ya büyük rakip! Tokatlılar adeta meydan okudular. Tokatlılar, "Tokat kebabını Tokat'ta yemeden kebap yedim demeyin" diyerek başta Adana ve Sivas olmak üzere 81 ile lezzet meydanı okudu. Tokat kebabının yapım sürecinin meşakkatli olduğuna dikkat çeken kebap ustası "Öyle 10 dakikada çıkmaz. Ocağı özeldir. Patlıcanı, patatesi, Karayaka kuzusu hepsi yerli üründür. Tokat kebabı 45 dakikada pişiyor. Bu lezzet için insanlar uzun süre bekliyor." dedi.

İHA
• 16 Mayıs 2025 - 14:37 • Son Güncelleme:
İHA
• 16 Mayıs 2025 - 14:37 • Son Güncelleme:
1Adana ve Sivasa meydan okudular: Kebabın gerçek adresi Tokattır, yemeden kebap yedim demeyin

Türk mutfağının zengin kebap kültürü içinde özel bir yere sahip olan Tokat kebabı, lezzetinin yanı sıra hazırlanış süreciyle de fark oluşturuyor.

2MEYDAN OKUYORLAR

MEYDAN OKUYORLAR

Tokatlılar kebap konusunda iddialı bir çıkış yaparak, başta Adana olmak üzere komşu illere adeta meydan okudu.

3KEBABIN GERÇEK ADRESİ TOKAT

'KEBABIN GERÇEK ADRESİ TOKAT'

Özellikle Adana ve Sivas'a seslenen Tokatlılar, kebabın gerçek adresinin Tokat olduğunu vurguladı.

4BU LEZZETİN BAŞKA YERDE BENZERİ YOK

'BU LEZZETİN BAŞKA YERDE BENZERİ YOK'

Tokat kebabının tarihi köklerine ve kendine özgü lezzetine dikkat çeken vatandaşlar, "Kebap Tokat'a aittir, bu lezzetin başka yerde benzeri yoktur" diyerek 81 ildeki kebap severleri Tokat'a davet etti.

5BUNU YEMEDEN KİMSE KEBAP YEDİM DEMESİN

'BUNU YEMEDEN KİMSE KEBAP YEDİM DEMESİN'

İkinci kuşak Tokat kebabı ustası Efe Furkan Yılmaz; "Tokat kebabını Tokat'ta yemeden kimse kebap yedim demesin. 81 ili bu lezzeti yemeye Tokat'a bekliyoruz. Adana'nın kebabı güzel, kanat güzel, şiş güzel, diğer kebaplar da güzel ama Tokat kebabı çok farklıdır.

6TOKAT KEBABI SABIR İSTER

'TOKAT KEBABI SABIR İSTER'

İkinci kuşak Tokat kebabı ustası Efe Furkan Yılmaz; "Tokat kebabını Tokat'ta yemeden kimse kebap yedim demesin. 81 ili bu lezzeti yemeye Tokat'a bekliyoruz. Adana'nın kebabı güzel, kanat güzel, şiş güzel, diğer kebaplar da güzel ama Tokat kebabı çok farklıdır.

7TOKATTAN SİVASA: KEBABIMIZI SAHİPLENMEYİN

TOKAT'TAN SİVAS'A: KEBABIMIZI SAHİPLENMEYİN

Yılmaz; "Sivaslı kardeşim Tokat kebabı Tokat'ındır. Patlıcan, patates ve Karayaka kuzusu sizin değil. Sivaslı kardeşlerim bizim kebabımızı sahiplenmeyin. Tokat kebabı Tokat'ındır. Tokat'ın olarak kalacaktır" diye konuştu."Kebabımızı bazı şehirlerin sahiplenmesini karşı koyulamaz bir lezzet olarak görüyoruz"Süleyman Üzümcü; "Uluslararası bir yemek yarışması olsaydı Türkiye'den hangi yemekle katılırdık sorusuna ünlü gurme Vedat Milor Tokat kebabı örneğini veriyor. Ondan böyle bir övgüye layık olmak biz Tokatlıları gururlandırıyor. Bu harika lezzeti bazı şehirlerimiz sahiplenmek istese de bunları normal karşılıyoruz. Bu lezzete dayanılması gerçekten güç. Biz dünyada yaşayan herkesi dünyaca ünlü bu kebabı tatmaya bekliyoruz" dedi.