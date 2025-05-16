Adana ve Sivas'a meydan okudular: Kebabın gerçek adresi Tokat'tır, yemeden kebap yedim demeyin

TOKAT'TAN SİVAS'A: KEBABIMIZI SAHİPLENMEYİN

Yılmaz; "Sivaslı kardeşim Tokat kebabı Tokat'ındır. Patlıcan, patates ve Karayaka kuzusu sizin değil. Sivaslı kardeşlerim bizim kebabımızı sahiplenmeyin. Tokat kebabı Tokat'ındır. Tokat'ın olarak kalacaktır" diye konuştu."Kebabımızı bazı şehirlerin sahiplenmesini karşı koyulamaz bir lezzet olarak görüyoruz"Süleyman Üzümcü; "Uluslararası bir yemek yarışması olsaydı Türkiye'den hangi yemekle katılırdık sorusuna ünlü gurme Vedat Milor Tokat kebabı örneğini veriyor. Ondan böyle bir övgüye layık olmak biz Tokatlıları gururlandırıyor. Bu harika lezzeti bazı şehirlerimiz sahiplenmek istese de bunları normal karşılıyoruz. Bu lezzete dayanılması gerçekten güç. Biz dünyada yaşayan herkesi dünyaca ünlü bu kebabı tatmaya bekliyoruz" dedi.