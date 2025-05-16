Adana ve Sivas'a meydan okudular: Kebabın gerçek adresi Tokat'tır, yemeden kebap yedim demeyin
Kebapla özdeşleşen Adana'ya büyük rakip! Tokatlılar adeta meydan okudular. Tokatlılar, "Tokat kebabını Tokat'ta yemeden kebap yedim demeyin" diyerek başta Adana ve Sivas olmak üzere 81 ile lezzet meydanı okudu. Tokat kebabının yapım sürecinin meşakkatli olduğuna dikkat çeken kebap ustası "Öyle 10 dakikada çıkmaz. Ocağı özeldir. Patlıcanı, patatesi, Karayaka kuzusu hepsi yerli üründür. Tokat kebabı 45 dakikada pişiyor. Bu lezzet için insanlar uzun süre bekliyor." dedi.
İHA
• 16 Mayıs 2025 - 14:37 • Son Güncelleme:
İHA
• 16 Mayıs 2025 - 14:37 • Son Güncelleme: