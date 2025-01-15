Adana ve Ankara'dan sonra üçüncüydü! Kocaeli'ndeki Cumhuriyet dönemi eseri tekrar açıldı

‘BURADA ASIL FONKSİYON GENÇLERE DÖNÜK FONKSİYON’

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, süreci anlattı. Büyükakın, “Bu tür projelerin, binaların yapılması bir zorluktur, bunu başarmak çok büyük bir şeydir ama devamında içini fonksiyonlandırmak, işletmesini sağlamak, devamını getirmek, sadece yapmak değil sürdürmek de önemlidir. Bu bina, bir ortak hizmet projesi olarak şehre hizmet etmiş olacak. Şehrimizde şu ana kadar yapılan kütüphanelerin 9’uncusu devreye alındı. Ben gençlerle bir araya geldiğim bütün programlarda hep yeni tür kütüphaneler için kendilerinden talep gördüm” dedi. Binanın ismiyle ilgili de konuşan Büyükakın, “Halkevi’nin adının değiştirilmesi mümkün değil ama yeni fonksiyonlarla birleştirilmesi mümkün. Adı yine ‘Halkevi’ ama ‘Halkevi Gençlik Merkezi.’ Çünkü burada asıl fonksiyon gençlere dönük fonksiyon. İçindeki kütüphanenin ismi ise başka bir anlam taşıyor” dedi.