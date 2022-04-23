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TrabzonsporAdana Demirspor - Trabzonspor maçına damga vurdu! Tarihi anlar, ortalık bir anda karıştı! Hakem özür diledi sonra da...
HaberlerTrabzonspor Haberleri Adana Demirspor - Trabzonspor maçına damga vurdu! Tarihi anlar, ortalık bir anda karıştı! Hakem özür diledi sonra da...
• 23 Nisan 2022 - 23:04 • Son Güncelleme:

Adana Demirspor - Trabzonspor maçına damga vurdu! Tarihi anlar, ortalık bir anda karıştı! Hakem özür diledi sonra da...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftası müthiş bir maçla devam etti. Avrupa hedefini sürdürmek isteyen Adana Demirspor, şampiyonluğunu ilan etmesi için 4 puana ihtiyacı olan Trabzonspor' konuk etti. Erken gelen gollerin, kıran kırana mücadelenin ve hakem kararlarının damga vurduğu maçta kazanan taraf 3-1'lik skorla Trabzonspor oldu. Bordo - mavililer, kalan 4 haftada 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Öte yandan Kritik müsabakanın başında tansiyon yükseldi. Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya turunç fırlatıldı. Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Edin Visca, etkili performansını devam ettirdi. İşte son dakika maçın detayları...

• 23 Nisan 2022 - 23:04 • Son Güncelleme:
1Adana Demirspor - Trabzonspor maçına damga vurdu Tarihi anlar, ortalık bir anda karıştı Hakem özür diledi sonra da...
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında Adana Demirspor, Trabzonspor'u konuk etti. Zorlu mücadelenin ilk anlarında saha alanı karıştı. Adana Demirspor taraftarları, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya turunç fırlattı. Öte yandan Edin Visca karşılaşmaya damga vuran isimler arasında yer aldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

2Adana Demirspor - Trabzonspor maçına damga vurdu Tarihi anlar, ortalık bir anda karıştı Hakem özür diledi sonra da...

Adana Demirspor taraftarları, Trabzonspor maçına büyük ilgi gösterdi. Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşma öncesinde muhteşem bir atmosfer oluştu. Akdeniz ekibini destekleyenler, kritik mücadele öncesinde dikkat çeken bir görsel şölene imza attı.

3Kouassi, Süper Ligde ilk kez 11de

Kouassi, Süper Lig'de ilk kez 11'de

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Adana Demirspor maçında sürpriz bir hamlede bulundu. Anthony Nwakaeme'nin sakatlığı nedeniyle takımı yalnız bırakması sebebiyle Kouassi karşılaşmaya 11'de başladı. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de ilk kez bir maça ilk 11'de başlama şansı yakaladı.

4Adana Demirspor - Trabzonspor maçına damga vurdu Tarihi anlar, ortalık bir anda karıştı Hakem özür diledi sonra da...

Karşılaşmanın 2'nci dakikasında Adana Demirspor kalecisi Muric baskı sonrası hata yaptı. Rassoul'un taca çıkmasına izin vermediği meşin yuvarlak Edin Visca'nın önünde kaldı. Bosna Hersekli oyuncu doğrudan Abdülkadir Ömür'e pas verdi.

5Adana Demirspor - Trabzonspor maçına damga vurdu Tarihi anlar, ortalık bir anda karıştı Hakem özür diledi sonra da...

Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahası içerisinde topa hareketlenen Visca, Simon Deli'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tereddüt etmeden beyaz noktayı işaret etti.

6Adana Demirspordan itiraz, tenis topu fırlatıldı

Adana Demirspor'dan itiraz, tenis topu fırlatıldı

Adana Demirsporlu oyuncular Yaşar Kemal Uğurlu'nun bu kararına tepki gösterdi. Gökhan İnler ve Simon Deli başta olmak üzere Akdeniz ekibinde tüm oyuncular hakeme itirazda bulundu.

7Adana Demirspor - Trabzonspor maçına damga vurdu Tarihi anlar, ortalık bir anda karıştı Hakem özür diledi sonra da...

Yaşar Kemal Uğurlu'nun uzaklaşmak istediği anlarda sahaya tenis topu fırlatıldı.

8Adana Demirspor - Trabzonspor maçına damga vurdu Tarihi anlar, ortalık bir anda karıştı Hakem özür diledi sonra da...

Müsabakanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu topu sektirerek oyun alanı dışına yolladı.

9Adana Demirspor - Trabzonspor maçına damga vurdu Tarihi anlar, ortalık bir anda karıştı Hakem özür diledi sonra da...

Trabzonspor'un kazandığı penaltı 4'üncü dakikada kullanılabildi. Bordo-mavililerde topun başına Abdülkadir Ömür geçti. Tecrübeli futbolcunun vuruşunda Muric gole izin vermedi.

10Adana Demirspor - Trabzonspor maçına damga vurdu Tarihi anlar, ortalık bir anda karıştı Hakem özür diledi sonra da...

VAR'ın uyarısı sonrası Yaşar Kemal Uğurlu kenara geldi. Tecrübeli hakem penaltı anını VAR monitöründe izledi. Adana Demirspor kalecisi Muric'in vuruş esnasında kale çizgisini ihlal ettiği tespit edildi.

11Adana Demirspor - Trabzonspor maçına damga vurdu Tarihi anlar, ortalık bir anda karıştı Hakem özür diledi sonra da...

Trabzonspor'da tekrar edilen penaltıda topun başındaki isim değişti. Bordo-mavililerde bu kez penaltı noktasına Bruno Peres geldi.

12Adana Demirspor - Trabzonspor maçına damga vurdu Tarihi anlar, ortalık bir anda karıştı Hakem özür diledi sonra da...

Tecrübeli futbolcu, 7'nci dakikada şık bir vuruşa imza attı ve skoru Trabzonspor lehine 1-0'a getirdi. Brezilyalı oyuncu, profesyonel kariyerinde ilk kez bir penaltı golüne imza attı.

13Viscadan asist, Corneliustan gol

Visca'dan asist, Cornelius'tan gol

Trabzonspor karşılaşmanın 12'nci dakikasında rakip yarı alanda yine hızlı paslaşmalar yaptı. Bordo-mavililerde Edin Visca'nın ceza sahasına ortasına iyi yükselen Andreas Cornelius, 12'nci dakikada şık bir kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi.

14Adana Demirspor - Trabzonspor maçına damga vurdu Tarihi anlar, ortalık bir anda karıştı Hakem özür diledi sonra da...

Müsabakanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, ilk yarının son anlarında oynanmayan sürenin 6 dakika olarak gösterilmesini talep etti. Karşılaşmanın 90+4'üncü dakikasına gelindiğinde tecrübeli hakem ilk yarıyı bitirdi.

15Adana Demirspor - Trabzonspor maçına damga vurdu Tarihi anlar, ortalık bir anda karıştı Hakem özür diledi sonra da...

4'üncü hakemin ve oyuncuların uyarısı sonrası hatasını fark eden Yaşar Kemal Uğurlu, özür diledi ve oyunu başlattı ve ilk yarıyı 90+6'da bir kez daha bitirdi.

16Adana Demirspor - Trabzonspor maçına damga vurdu Tarihi anlar, ortalık bir anda karıştı Hakem özür diledi sonra da...

Trabzonspor bu sonuçla puanını 76'ya çıkardı. Bordo-mavili ekip ligin kalan 4 haftasında 1 puan toplaması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Adana Demirspor ise 52 puanda kaldı.

17Adana Demirspor - Trabzonspor maçına damga vurdu Tarihi anlar, ortalık bir anda karıştı Hakem özür diledi sonra da...

Trabzonspor gelecek hafta Antalyaspor'u konuk edecek. Adana Demirspor ise deplasmanda Giresunspor'la karşı karşıya gelecek.

18Adana Demirspor - Trabzonspor maçına damga vurdu Tarihi anlar, ortalık bir anda karıştı Hakem özür diledi sonra da...

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Adana Demirspor - Trabzonspor maçına damga vurdu! Tarihi anlar, ortalık bir anda karıştı! Hakem özür diledi sonra da...

Adana Demirspor - Trabzonspor maçına damga vurdu! Tarihi anlar, ortalık bir anda karıştı! Hakem özür diledi sonra da...

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