• 23 Nisan 2022 - 23:04 • Son Güncelleme:
Adana Demirspor - Trabzonspor maçına damga vurdu! Tarihi anlar, ortalık bir anda karıştı! Hakem özür diledi sonra da...
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftası müthiş bir maçla devam etti. Avrupa hedefini sürdürmek isteyen Adana Demirspor, şampiyonluğunu ilan etmesi için 4 puana ihtiyacı olan Trabzonspor' konuk etti. Erken gelen gollerin, kıran kırana mücadelenin ve hakem kararlarının damga vurduğu maçta kazanan taraf 3-1'lik skorla Trabzonspor oldu. Bordo - mavililer, kalan 4 haftada 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Öte yandan Kritik müsabakanın başında tansiyon yükseldi. Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya turunç fırlatıldı. Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Edin Visca, etkili performansını devam ettirdi. İşte son dakika maçın detayları...
• 23 Nisan 2022 - 23:04 • Son Güncelleme:
1
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında Adana Demirspor, Trabzonspor'u konuk etti. Zorlu mücadelenin ilk anlarında saha alanı karıştı. Adana Demirspor taraftarları, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya turunç fırlattı. Öte yandan Edin Visca karşılaşmaya damga vuran isimler arasında yer aldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
3
Kouassi, Süper Lig'de ilk kez 11'de
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Adana Demirspor maçında sürpriz bir hamlede bulundu. Anthony Nwakaeme'nin sakatlığı nedeniyle takımı yalnız bırakması sebebiyle Kouassi karşılaşmaya 11'de başladı. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de ilk kez bir maça ilk 11'de başlama şansı yakaladı.
4
6
9
10
12
13
15
16