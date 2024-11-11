Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Narin Güran cinayetine ilişkin açıklama: Daraltılmış baz çakışması önemli bir delil

ŞİKAYET NEDEN DAHA ÖNCE YAPILMADI

Baba Salim Güran "Ben müsaade etmedim. Dedim ne yapıyorsa. Narin için yapıyorlar. Dedim ki bugün jandarma bizim için gece gündüz burada. Onlar da uyumadı. Onlar da yatmadı. Onlar da yemedi. Gerçekten büyük bir mücadele verdi. Şimdi ben bana işkence etmişler diyemem. Ama netice olarak devletin bir kurumudur orası. Ve devlette olan kamera var, ses kaydı var" dedi.



İşkence yapıldığını nasıl net bir şekilde anlatabiliyorsunuz? Var mı bununla alakalı bir rapor?



Rapor yok. Bunun kamerası yine devletin kamerası. Orada da kamera var.



Siz de gözaltındaydınız. Hastaneye gittiniz değil mi?



Ben iki defa gittim. Ben herhangi bir sorguya ya da işkenceye maruz kalmadım. Onların beyanında hiç arabadan inmeden raporları düzenlenip verilmiş. Sadece Kurtuluş'un beyanında ve onun darp raporu var. Birinin darp raporu var aralarında ama diğerlerinin darp raporu yok.