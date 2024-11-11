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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Narin Güran cinayetine ilişkin açıklama: Daraltılmış baz çakışması önemli bir delil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Narin Güran soruşturması ile lgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, 'Narin evladımızın cinayete kurban gitmesi bizi derinden yaraladı. Narin evladımızın adli tıp otopsileri gerçekleşti ve elde edilen bulgular, etrafta özellikle teknik çalışmalar yapılarak araçlardan elde edilen bulgular soruşturma kapsamında değerlendirildi. Narin davasında ek rapor istendi.' dedi. Narin Güran cinayeti davasında ara kararın açıklanmasının ardından dikkat çeken bir tehdit mesajı ortaya çıktı.

• 11 Kasım 2024 - 12:26 • Son Güncelleme:
• 11 Kasım 2024 - 12:26 • Son Güncelleme:
1Adalet Bakanı Yılmaz Tunçtan Narin Güran cinayetine ilişkin açıklama: Daraltılmış baz çakışması önemli bir delil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair açıklamalarda bulundu.Bakan Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde çalışmalar son aşamada. Taslak çalışmalarımızı milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz. Milletvekillerimizin takdirleriyle ilk paket ceza adaleti sistemine yönelik olacak. Çalışmalarımızda hedef, toplumu suçtan korumak.NARİN GÜRAN DAVASINarin evladımızın cinayete kurban gitmesi bizi derinden yaraladı. Bu süreç içerisinde arama çalışmaları yapılırken de adli çalışma başlatıldı. Narin evladımızın adli tıp otopsileri gerçekleşti ve elde edilen bulgular, etrafta özellikle teknik çalışmalar yapılarak araçlardan elde edilen bulgular soruşturma kapsamında değerlendirildi. Kamera görüntüleri incelendi, bunların bir kısmı TÜBİTAK'a gönderildi ve incelendi. Jandarmamız, kolluk görevlilerimiz yoğun bir çalışma gösterdi. HTS kayıtlarından yola çıkarak baz kayıtlarının tespiti oldu. Daraltılmış baz çakışması gerçekten önemli bir delil. Mahkeme bütün delilleri değerlendirecek.Daraltılmış baz çakışmalarıyla ilgili bilirkişiden ek raporlar istendi. Tanık beyanları, şüphelilerin sanıkların beyanları hepsi mahkeme tarafından değerlendirilecek hususlar. Suçluluk ispat edilinceye kadar, karar kesinleşinceye kadar masumiyet karinesi vardır. Cinayeti kimler işlemişse yargı bundan hesap soracak dedik.26 Aralık'a kadar mahkeme heyetinin istediği ek deliller de var. Gelecek olan ek raporlarla birlikte mahkeme heyeti güncelleme yapacaktır.

2Adalet Bakanı Yılmaz Tunçtan Narin Güran cinayetine ilişkin açıklama: Daraltılmış baz çakışması önemli bir delil

Narin Güran cinayeti davasında ara kararın açıklanmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Hakim karşısına çıkan amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran sosyal medyadan Nevzat Bahtiyar hakkında tehdit mesajları yayınladı.

3Adalet Bakanı Yılmaz Tunçtan Narin Güran cinayetine ilişkin açıklama: Daraltılmış baz çakışması önemli bir delil

8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesinin ardından açılan davada, sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve cesedi taşıdığı iddia edilen Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verdi.

4NEVZAT BAHTİYARA TEHDİT

NEVZAT BAHTİYAR'A TEHDİT

Ara kararın açıklanmasının ardından yeni bir gelişme daha gündeme geldi. Amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'ın sosyal medyadan yaptığı tehdit mesajı ortaya çıktı. Devran Güran'ın Nevzat Bahtiyar'ı hedef alarak yaptığı paylaşımda "Aalçaklara kar yağıyor üşümedin mi sen bu işin sonunu düşünmedin mi ? Nevzo k........!" ifadeleri yer aldı. Devran Güran, paylaşımlar tepki çekince hesabını kapattı.

5NİHAT ULUDAĞ: ŞARKI SÖZÜNDEN ETKİLENEREK TEHDİT ETTİ

NİHAT ULUDAĞ: ŞARKI SÖZÜNDEN ETKİLENEREK TEHDİT ETTİ

Paylaşımla ilgili konuşan CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, "Bu paylaşım oldukça tehditvari. Bir şarkı sözünden esinlenmiş ama Nevzat Bahtiyar'a bir tehdit oluşturmuş." dedi.

6Adalet Bakanı Yılmaz Tunçtan Narin Güran cinayetine ilişkin açıklama: Daraltılmış baz çakışması önemli bir delil

Güran ailesinin sağduyulu olması gerektiğini belirten Nihat Uludağ, "Ailenin de soruşturmaya ilişkin bildiklerini söylemesi lazım. Ancak gördüğümüz aile kendini korumaya yönelik ifade veriyor. Fiziki deliller var fakat aile birer birer mahkeme sürecinde karar değiştirdiler. İşkenceyle ifade verdiklerini söylediler. Bu olayda işkence olması mümkün değil. Tüm Türkiye'nin odaklandığı bir dava bu. Gözaltındakiler her gün hastaneye götürülüp sağlık raporu alınır. Bu raporlarda darp olduğuna dair bir şey yok." ifadelerini kullandı.

7BABA ŞÜPHELENDİĞİ İSMİ AÇIKLADI

BABA ŞÜPHELENDİĞİ İSMİ AÇIKLADI

Narin Güran cinayetiyle ilgili baba Arif Güran CNN Türk'e açıklamalarda bulundu. Baba Arif Güran, Narin Güran'ın ölümüyle ilgili şüphelendiği ismi açıkladı.

8ŞİKAYET NEDEN DAHA ÖNCE YAPILMADI

ŞİKAYET NEDEN DAHA ÖNCE YAPILMADI

Baba Salim Güran "Ben müsaade etmedim. Dedim ne yapıyorsa. Narin için yapıyorlar. Dedim ki bugün jandarma bizim için gece gündüz burada. Onlar da uyumadı. Onlar da yatmadı. Onlar da yemedi. Gerçekten büyük bir mücadele verdi. Şimdi ben bana işkence etmişler diyemem. Ama netice olarak devletin bir kurumudur orası. Ve devlette olan kamera var, ses kaydı var" dedi.

İşkence yapıldığını nasıl net bir şekilde anlatabiliyorsunuz? Var mı bununla alakalı bir rapor?

Rapor yok. Bunun kamerası yine devletin kamerası. Orada da kamera var.

Siz de gözaltındaydınız. Hastaneye gittiniz değil mi?

Ben iki defa gittim. Ben herhangi bir sorguya ya da işkenceye maruz kalmadım. Onların beyanında hiç arabadan inmeden raporları düzenlenip verilmiş. Sadece Kurtuluş'un beyanında ve onun darp raporu var. Birinin darp raporu var aralarında ama diğerlerinin darp raporu yok.

9BEN NASIL OLNDAN ŞÜPHELENMEYEYİM

"BEN NASIL OLNDAN ŞÜPHELENMEYEYİM"

Şimdi kızım bulunmadan önce biz artık gölgemizden de şüphelenmeye başlamıştık. Zaten bu çelişkiler, bu çelişkili konuşmalar, bu tür şeyler de bundan dolayı çıktı.

Burada kaçırıldı söylemlerinden sonra Nevzat Bahtiyar bir anda ortaya çıktı. Tabi burada Nevzat Bahtiyar bizimle aramaya katıldı, her akşam yanıma geliyordu, camide yanımda oturuyordu, beraber namaz kılıyorduk. Benim kendi kafamda, beynimde insanların empati yapması lazım biraz.

10NEVZAT BAHTİYARDAN MI ŞÜPHELENİYORSUNUZ

NEVZAT BAHTİYAR'DAN MI ŞÜPHELENİYORSUNUZ?

Bu insandan şüphelenilme sebebi, bu insan gelip yanımda oturuyor, bu insan ne cesaretle geliyor? Sen bir insanın kızını götürüyorsun, gömüyorsun. Benim beynimde, kalbimde başka bir şeydir, ama bu şu an adli soruşturmada, mahkemede olduğu için bir şey söylemiyorum. Ben nasıl ondan şüphelenmeyeyim?

NARİN CİNAYETİNDE CEVAP BEKLEYEN 8 SORU

1- Aile mahkemede neden ifade değiştirdi?

2- Aile neden "İşkence yaptılar" diyor?

3- Ailede herkesin bildiği "sır" ne?

4- Neden kimse "ben öldürdüm" demedi?

5- Kesin cinayet mahalli neresi?

6- Ceset dereye atılmadan önce gömüldü mü?

7- Katil ya da katiller kim?

8- Cinayet neden iki aydır çözülemedi?

11NARİN DAVASINDA KİMİN KAÇ AVUKATI VAR

NARİN DAVASINDA KİMİN KAÇ AVUKATI VAR?

Narin davasında anne Yüksel Güran'ın 9, ağabey Enes Güran'ın 8, amca Salim Güran'ın 1 ve amcanın arkadaşı Nevzat Bahtiyar'ın da 1 avukatı var.

12OLAY

OLAY

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

13Adalet Bakanı Yılmaz Tunçtan Narin Güran cinayetine ilişkin açıklama: Daraltılmış baz çakışması önemli bir delil

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.Salim, Yüksel ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.