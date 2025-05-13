Açık dondurma alırken zehirlenmeyin! Suda bekletilen kaşıkta büyük tehlike: Çapraz bulaşmaya neden olabilir

Dondurmanın yıl boyunca tüketilmesi gereken besleyici bir ürün olduğunu belirten Toprak, "İçerisine kakaosu, meyvesi, salebi ve çeşitli aroma vericilerle yapılan sevdiğimiz bir süt ürünüdür. Süt yağı, protein, karbonhidrat ve çeşitli vitaminleri içermesiyle magnezyum ve sodyum gibi çeşitli minareleri içerir" ifadelerini kullandı.