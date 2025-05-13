Açık dondurma alırken zehirlenmeyin! Suda bekletilen kaşıkta büyük tehlike: Çapraz bulaşmaya neden olabilir
Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, yüksek kalsiyum içeriğinin yanı sıra besin değeri yüksek bir tatlı olan dondurma satışı yapan esnafı hijyen konusunda uyardı. Toprak, "Dondurmayı aldığımız kaşık suda bekletiliyor. Bu da ciddi bir problem. Hava sıcak. Oluşacak mikroorganizmalar suya geçip ciddi bir çapraz bulaşmaya neden olabilir. Burada önemli olan, kaşık suyunun sıklıkla değiştirilmesidir" dedi. Toprak, ayrıca ambalajlı dondurma alırken dikkat edilmesi gereken hususları tek tek açıkladı. Üzerinde kristallerin oluştuğu dondurmadan uzak durun!
Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)-
• 13 Mayıs 2025 - 11:20 • Son Güncelleme:
Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)-
• 13 Mayıs 2025 - 11:20 • Son Güncelleme: