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GündemAçık dondurma alırken zehirlenmeyin! Suda bekletilen kaşıkta büyük tehlike: Çapraz bulaşmaya neden olabilir
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Açık dondurma alırken zehirlenmeyin! Suda bekletilen kaşıkta büyük tehlike: Çapraz bulaşmaya neden olabilir

Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, yüksek kalsiyum içeriğinin yanı sıra besin değeri yüksek bir tatlı olan dondurma satışı yapan esnafı hijyen konusunda uyardı. Toprak, "Dondurmayı aldığımız kaşık suda bekletiliyor. Bu da ciddi bir problem. Hava sıcak. Oluşacak mikroorganizmalar suya geçip ciddi bir çapraz bulaşmaya neden olabilir. Burada önemli olan, kaşık suyunun sıklıkla değiştirilmesidir" dedi. Toprak, ayrıca ambalajlı dondurma alırken dikkat edilmesi gereken hususları tek tek açıkladı. Üzerinde kristallerin oluştuğu dondurmadan uzak durun!

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)-
• 13 Mayıs 2025 - 11:20 • Son Güncelleme:
Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)-
• 13 Mayıs 2025 - 11:20 • Son Güncelleme:
1Açık dondurma alırken zehirlenmeyin Suda bekletilen kaşıkta büyük tehlike: Çapraz bulaşmaya neden olabilir

Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, dondurmanın protein, karbonhidrat, yağ ve A, B, D, E vitaminleri, kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller açısından zengin bir gıda maddesi olduğunu söyledi.

2Açık dondurma alırken zehirlenmeyin Suda bekletilen kaşıkta büyük tehlike: Çapraz bulaşmaya neden olabilir

Dondurmanın yıl boyunca tüketilmesi gereken besleyici bir ürün olduğunu belirten Toprak, "İçerisine kakaosu, meyvesi, salebi ve çeşitli aroma vericilerle yapılan sevdiğimiz bir süt ürünüdür. Süt yağı, protein, karbonhidrat ve çeşitli vitaminleri içermesiyle magnezyum ve sodyum gibi çeşitli minareleri içerir" ifadelerini kullandı.

3MİKROORGANİZMALARA DİKKAT ÇEKTİ

'MİKROORGANİZMALARA DİKKAT ÇEKTİ'

Dondurma satan esnafı uyaran Toprak, "Özellikle pastörize süt kullanılmasına dikkat edilmeli. Aksi halde ciddi gıda zehirlenmelerine neden olabilir. Ölüme varan durumlarla karşılaşabiliriz. Soğuk zincirde muhafaza edilmeli.

4Açık dondurma alırken zehirlenmeyin Suda bekletilen kaşıkta büyük tehlike: Çapraz bulaşmaya neden olabilir

Donuk ürünün çözülüp tekrar donması da gıda zehirlenmesine yol açabilir. Buna da dikkat edilmelidir. Özelikle seyyar satıcıların sattığı dondurmalara dikkat etmek gerek. Külah önemli.

5Açık dondurma alırken zehirlenmeyin Suda bekletilen kaşıkta büyük tehlike: Çapraz bulaşmaya neden olabilir

Kapalı yerde olmalı. Dondurmayı aldığımız kaşık da suda bekletiliyor. Bu da ciddi bir problem. Hava sıcak. Oluşacak mikroorganizmalar suya geçip ciddi bir çapraz bulaşmaya neden olabilir. Burada önemli olan, kaşık suyunun sıklıkla değiştirilmesidir" dedi.

6ÜSTÜNE SU İÇİLMELİ

'ÜSTÜNE SU İÇİLMELİ'

Toprak, "Eğer ambalajlı bir ürün alınacaksa, ambalajın deforme olup olmadığı kontrol edilmelidir. Özelikle dondurma içerisinde kristalleşmiş buz varsa, o dondurmadan uzak durulmalı.

7Açık dondurma alırken zehirlenmeyin Suda bekletilen kaşıkta büyük tehlike: Çapraz bulaşmaya neden olabilir

Çünkü bu dondurmanın çözülüp tekrar donduğunu gösterir. Her mevsim dondurma tüketilebilecek üründür. Muhakkak dondurma yedikten sonra üzerine bir bardak su da içmek gerekir" diye konuştu.

8ESNAF HİJYEN KONUSUNDA DUYARLI

ESNAF HİJYEN KONUSUNDA DUYARLI

Dondurmacı esnafı Yıldız Yiğit (23) ise "Ürünlerimizde hijyene önem gösteriyoruz. Organik, doğal ürünler kullanıyoruz. Halk sağlığını düşünüyoruz. Müşteriler de ürünlerimizden memnun. Hijyen konusuna da dikkat ediyoruz.

9Açık dondurma alırken zehirlenmeyin Suda bekletilen kaşıkta büyük tehlike: Çapraz bulaşmaya neden olabilir

Dondurma alırken kullandığımız kaşıklarımızı ve kabını sürekli yıkıyoruz. Ayrıca dondurma tezgahımızı da temiz tutuyoruz. Müşterinin ürüne talebi de böylelikle artıyor" dedi.

10Açık dondurma alırken zehirlenmeyin Suda bekletilen kaşıkta büyük tehlike: Çapraz bulaşmaya neden olabilir

Bir diğer esnaf Azra Mağralı (22) da "Yaz mevsiminde dondurma satışları şahane gidiyor. Kaşıklarımızı, kaşıkları koyduğumuz kabın suyunu düzenli olarak değiştiriyoruz. Ürünlerimizde katkı maddesi veya kanserojen madde içeren ürünler kullanmıyoruz" diye konuştu.