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GalatasarayAboubakar ve Talisca'nın yanına gidiyor! Morutan dediler bambaşka bir yıldız çıktı
HaberlerGalatasaray Haberleri Aboubakar ve Talisca'nın yanına gidiyor! Morutan dediler bambaşka bir yıldız çıktı
• 08 Nisan 2022 - 12:26 • Son Güncelleme:

Aboubakar ve Talisca'nın yanına gidiyor! Morutan dediler bambaşka bir yıldız çıktı

Galatasaray'a geldiği ilk dönemde yaptığı başlangıçla ayakta alkışlanan, daha sonra inişli çıkışlı performansıyla hayal kırıklığı yaratan tecrübeli futbolcunun Al Nassr'a transfer olacağı ortaya çıktı.

• 08 Nisan 2022 - 12:26 • Son Güncelleme:
1Aboubakar ve Taliscanın yanına gidiyor Morutan dediler bambaşka bir yıldız çıktı
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Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak olan seçimde Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıklamış durumda..

2Aboubakar ve Taliscanın yanına gidiyor Morutan dediler bambaşka bir yıldız çıktı

Sarı-kırmızılı takımda gelecek olan başkanı ciddi ödemeler bekliyor..

3Aboubakar ve Taliscanın yanına gidiyor Morutan dediler bambaşka bir yıldız çıktı

Galatasaray'da yapılacak olan Bankalar Birliği ödemeleri ve oyuncu maaşları gelecek olan başkanı ekonomik anlamda sıkıntıya sokabilir..

4Aboubakar ve Taliscanın yanına gidiyor Morutan dediler bambaşka bir yıldız çıktı

Bu anlamda kasayı doldurmak adına sarı-kırmızılı ekip, yıldız oyuncularını elden çıkartabilir..

5Aboubakar ve Taliscanın yanına gidiyor Morutan dediler bambaşka bir yıldız çıktı

Galatasaray'da transfer konusunda flaş bir gelişme yaşandı..

6Aboubakar ve Taliscanın yanına gidiyor Morutan dediler bambaşka bir yıldız çıktı

Sarı-kırmızılı takımın golcüsü Mostafa Mohamed için Talisca ve Aboubakar'ın da formasını giydiği Al Nassr talip oldu..

7Aboubakar ve Taliscanın yanına gidiyor Morutan dediler bambaşka bir yıldız çıktı

Mısır medyasında yer alan habere göre Suudi Arabistan ekibi 24 yaşındaki forvete imza attırmak istiyor..

8Aboubakar ve Taliscanın yanına gidiyor Morutan dediler bambaşka bir yıldız çıktı

Ayrıca haberde Mostafa Mohamed'e Fransız ekipleri Lyon, Lille ve Marsilya'nın talip olduğu aktarıldı..

9Aboubakar ve Taliscanın yanına gidiyor Morutan dediler bambaşka bir yıldız çıktı

Al Nassr'ın bu transferi 10 milyon Euro'ya bitirebileceği ifade edildi..

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Bu sezon sarı-kırmızılı takımda 36 maça çıkan Mohamed, 7 gol 5 asistlik performans ortaya koydu..

11Aboubakar ve Taliscanın yanına gidiyor Morutan dediler bambaşka bir yıldız çıktı

Galatasaray, Mısırlı golcünün bonservisini 4 milyon Dolar'a Zamalek'ten almış ve Mohamed ile 2025'e kadar sözleşme imzalamıştı..

12Aboubakar ve Taliscanın yanına gidiyor Morutan dediler bambaşka bir yıldız çıktı

Bilindiği üzere Mohamed'in Bordeaux'a transferi son anda iptal olmuştu. Fransız ekibi Galatasaray'a 8 milyon Euro'luk bonservis teklifinde bulunmuştu..

13Aboubakar ve Taliscanın yanına gidiyor Morutan dediler bambaşka bir yıldız çıktı

 

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