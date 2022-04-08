• 08 Nisan 2022 - 12:26 • Son Güncelleme:
Aboubakar ve Talisca'nın yanına gidiyor! Morutan dediler bambaşka bir yıldız çıktı
Galatasaray'a geldiği ilk dönemde yaptığı başlangıçla ayakta alkışlanan, daha sonra inişli çıkışlı performansıyla hayal kırıklığı yaratan tecrübeli futbolcunun Al Nassr'a transfer olacağı ortaya çıktı.
• 08 Nisan 2022 - 12:26 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak olan seçimde Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıklamış durumda..
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Galatasaray'da transfer konusunda flaş bir gelişme yaşandı..
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Sarı-kırmızılı takımın golcüsü Mostafa Mohamed için Talisca ve Aboubakar'ın da formasını giydiği Al Nassr talip oldu..
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