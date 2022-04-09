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GalatasarayAbdurrahim Albayrak getirdi Burak Elmas bitirdi! G.Saray'ın yıldızına 10 m.euro
HaberlerGalatasaray Haberleri Abdurrahim Albayrak getirdi Burak Elmas bitirdi! G.Saray'ın yıldızına 10 m.euro
• 09 Nisan 2022 - 12:06 • Son Güncelleme:

Abdurrahim Albayrak getirdi Burak Elmas bitirdi! G.Saray'ın yıldızına 10 m.euro

Kadrosunda Aboubakar ve Talisca gibi yıldızları barındıran Al Nassr'ın Galatasaray'ın yetenekli futbolcusuna talip olduğu ve Arapların bu transfer için 10 milyon euro'luk bitçe ayırdığı öğrenildi.

• 09 Nisan 2022 - 12:06 • Son Güncelleme:
1Abdurrahim Albayrak getirdi Burak Elmas bitirdi G.Sarayın yıldızına 10 m.euro
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Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak olan seçimde Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıklamış durumda.

2Abdurrahim Albayrak getirdi Burak Elmas bitirdi G.Sarayın yıldızına 10 m.euro

Sarı-kırmızılı takıma seçilecek olan başkanı ciddi ödemeler bekliyor.

3Abdurrahim Albayrak getirdi Burak Elmas bitirdi G.Sarayın yıldızına 10 m.euro

Galatasaray'da yapılacak olan Bankalar Birliği ödemeleri ve oyuncu maaşları gelecek olan başkanı ekonomik anlamda sıkıntıya sokabilir.

4Abdurrahim Albayrak getirdi Burak Elmas bitirdi G.Sarayın yıldızına 10 m.euro

Bu durumda kasayı doldurmak adına sarı-kırmızılı ekip, yıldız oyuncularını elden çıkartabilir.

5Abdurrahim Albayrak getirdi Burak Elmas bitirdi G.Sarayın yıldızına 10 m.euro

Galatasaray'da transfer konusunda flaş bir gelişme yaşandı...

6Abdurrahim Albayrak getirdi Burak Elmas bitirdi G.Sarayın yıldızına 10 m.euro

Sarı-kırmızılı takımın golcüsü Mostafa Mohamed'e,Talisca ve Aboubakar'ın da formasını giydiği Al Nassr talip oldu.

7Abdurrahim Albayrak getirdi Burak Elmas bitirdi G.Sarayın yıldızına 10 m.euro

aspor.com.tr'den Bora Salgın'ın Mısır medyasından derlediği habere göre; Suudi Arabistan ekibi 24 yaşındaki forvete imza attırmak istiyor.

8Abdurrahim Albayrak getirdi Burak Elmas bitirdi G.Sarayın yıldızına 10 m.euro

Ayrıca haberde Mostafa Mohamed'e Fransız ekipleri Lyon, Lille ve Marsilya'nın talip olduğu aktarıldı.

9Abdurrahim Albayrak getirdi Burak Elmas bitirdi G.Sarayın yıldızına 10 m.euro

Al Nassr'ın bu transferi 10 milyon euro'ya bitirebileceği ifade edildi.

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Bu sezon sarı-kırmızılı takımda 36 maça çıkan Mohamed, 7 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu.

11Abdurrahim Albayrak getirdi Burak Elmas bitirdi G.Sarayın yıldızına 10 m.euro

Galatasaray, Mısırlı golcünün bonservisini 4 milyon dolara Zamalek'ten almış ve Mohamed ile 2025'e kadar sözleşme imzalamıştı.

12Abdurrahim Albayrak getirdi Burak Elmas bitirdi G.Sarayın yıldızına 10 m.euro

Bilindiği üzere Mohamed'in Bordeaux'ya transferi son anda iptal olmuştu. Fransız ekibi Galatasaray'a 8 milyon euro'luk bonservis teklifinde bulunmuştu.

13Abdurrahim Albayrak getirdi Burak Elmas bitirdi G.Sarayın yıldızına 10 m.euro

 

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