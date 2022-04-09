• 09 Nisan 2022 - 12:06 • Son Güncelleme:
Abdurrahim Albayrak getirdi Burak Elmas bitirdi! G.Saray'ın yıldızına 10 m.euro
Kadrosunda Aboubakar ve Talisca gibi yıldızları barındıran Al Nassr'ın Galatasaray'ın yetenekli futbolcusuna talip olduğu ve Arapların bu transfer için 10 milyon euro'luk bitçe ayırdığı öğrenildi.
• 09 Nisan 2022 - 12:06 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak olan seçimde Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıklamış durumda.
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Galatasaray'da transfer konusunda flaş bir gelişme yaşandı...
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Sarı-kırmızılı takımın golcüsü Mostafa Mohamed'e,Talisca ve Aboubakar'ın da formasını giydiği Al Nassr talip oldu.
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