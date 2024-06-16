ABD’deki operasyonun detayları ortaya çıktı! Anne-oğul yakayı böyle ele verdi

Hürriyet'in haberine göre: Tok ve Cihantimur, mart ayı içerisinde New York’ta görüntülenmiş ve bu görüntüler Türk medyasında yoğun bir şekilde tartışılmıştı. Olaydan sonra New York eyaletini terk eden anne-oğulun nerede olduğu bilinmiyordu.