ABD’deki operasyonun detayları ortaya çıktı! Anne-oğul yakayı böyle ele verdi
Oğuz Murat Aci’ye çarpıp ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile onu önce Mısır, ardından da ABD’ye kaçıran annesi Eylem Tok önceki gün Boston’da yakalandı. Hürriyet, Türk yetkililerin anne-oğulun Miami’de oldukları bigisini vermesi üzerine Florida savcısının hazırladığı dava dilekçesine ulaştı. İşte anne-oğulun adım adım yakalanma süreci...
• 16 Haziran 2024 - 07:31 • Son Güncelleme:
• 16 Haziran 2024 - 07:31 • Son Güncelleme: