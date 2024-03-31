81 ilde oy verme işlemi başladı! Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler tek tek açıklandı
Türkiye’nin 81 ilinde 31 Mart 2024 yerel seçimleri için sandığa gitmeye başlayan vatandaşlar gözlerini seçim sonuçlarına dikti. 32 ilde saat 07.00’de başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00’da sona erecek. Diğer illerde ise oy verme işlemi saat 08.00’de başladı, 17.00 itibariyle de oy verme işlemi sona erecek. YSK tarafından belirlenen seçim yasaklarının bitmesi ile birlikte AK Parti, CHP, İYİ Parti ve diğer siyasi partilerin il il seçim haritası, oy sonuçları gelmeye başlayacak. Tercihlerinizi birden fazla oy pusulası ile göstereceğiniz bu seçimde nasıl oy kullanacağınızı, nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İşte 6 adımda oy kullanma rehberi...
• 31 Mart 2024 - 08:11 • Son Güncelleme:
• 31 Mart 2024 - 08:11 • Son Güncelleme: