81 ilde oy verme işlemi başladı! Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler tek tek açıklandı

MERAL AKŞENER ANKARA'DA OY KULLANDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilk kez Ankara'da oy kullandı. Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullanan Akşener, "Partimin her bireyinin iftiralara uğradığı zorlu bir süreçten geçtik. Miting yerine esnaf gezerek çalışmamızı yaptık. Sonuçların bizim ve Türkiye açısından iyi olacağını düşünüyorum. Odakta seçmenin olduğu bir süreç olması için elimizden geleni yaptık. Ankara'da seçim çok ilginç geçecek. Her şey iyi olacak." ifadelerini kullandı.