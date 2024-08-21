8 kız çocuğuyla kurduğu takımı süper lige taşıdı! Doğu Anadolu'nun ilk takımı oldu
Hakkari'de 8 kız sporcu ile kurduğu Hakkarigücü Spor Kadın Futbol Takımı'nı 10 yılda Kadınlar Futbol Süper Ligi'ne taşıyan Kulüp Başkanı ve Teknik Direktör Cemile Timur (36), Kadın Futbolcular Derneği'nin kadın futbolunu desteklemek amacıyla Ankara'da düzenlediği 'Kristal Ayaklar' ödül töreninde 'Kristal altın kalp' ödülüne layık görüldü.
Ali Eren İĞDE- Ruken KADIOĞLU/ANKARA, (DHA)
• 21 Ağustos 2024 - 11:48 • Son Güncelleme:
Ali Eren İĞDE- Ruken KADIOĞLU/ANKARA, (DHA)
• 21 Ağustos 2024 - 11:48 • Son Güncelleme: