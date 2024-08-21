8 kız çocuğuyla kurduğu takımı süper lige taşıdı! Doğu Anadolu'nun ilk takımı oldu

Bu çevrenin etkisi, baskısı altında kalan kız çocuklarını özellikle sahaya çekmek çok zordu. Bunun için bir uğraş gerekiyor, bir destek gerekiyor. Sadece bizle bitmiyor aslında. Bizim ülkemizin her anlamında bu işe gönül vermiş iş insanlarına, anne-babalara ihtiyacımız var. İlk sene kurulduğumuz zaman açık söyleyeyim, çok büyük zorluklar yaşadık. Anne baba çocuğunu göndermiyordu. 'Benim kızım şort giyemez' diyordu. Doğu Anadolu'da, kız çocuğunun küçük yaşta, erken yaşta evlendirilmesi gerçekten zor bir durum ve o anne babayı ikna etmek, o çocuğu ikna etmek de çok kolay olmadı.