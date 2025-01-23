79 vatandaşımızı böyle kaybetmişiz! Otelde ne ararsan yok!

TESİS BURADA, İTFAİYE NEREDE
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 79 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından en çok itfaiye ekiplerinin geç müdahalesi tartışıldı. Peki, yerli yabacı binlerce turisti ağırlayan kayak merkezlerindeki itfaiye durumu nasıl?
- Bursa Uludağ Kayak Merkezi’nde Uludağ İtfaiye İstasyonu bulunuyor. İstasyonda 1 arazöz, bir tanker, 1 merdivenli araç, 6 personel görev yapıyor.
- Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde itfaiye birimi yok. Yerleşim alanına uzaklığı 4 kilometre.
- Kars Sarıkamış’a 2 kilometre mesafedeki Sarıkamış Kayak Merkezi’nde itfaiye birimi bulunmuyor.
- Erzincan Ergan Kayak Merkezi kent merkezine 12 kilometre, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi de kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta. Bu merkezlerde jandarma ve UMKE ekipleri görev yapıyor.
- Kastamonu Ilgaz Kayak Merkezi’nde itfaiye birimi yok. En yakın itfaiye müdürlüğü 30 kilometre uzaklıktaki Ilgaz ilçesinde.
- Antalya Beydağları’ndaki Saklıkent Kayak Merkezi, kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta. En yakın itfaiye kent merkezinde yer alıyor.
- Isparta Davraz Kayak Merkezi’ne en yakın itfaiye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sav beldesi ile 35 kilometre uzaklıktaki kent merkezinde konuşlu.
Kayak merkezinde 7/24 jandarma ve sağlık ekibinin konuşlandırıldığı 112’ye ait bir istasyon yer alıyor.