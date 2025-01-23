79 vatandaşımızı böyle kaybetmişiz! Otelde ne ararsan yok!

YANGIN MERDİVENLERİ ALEVLERE TESLİM





- Otelde 2 yangın merdiveni vardı. Ancak ikisi de otelin iç kısmında bulunuyordu. Çıkan yangında alevler, standartlara uygun olmayan yangın merdivenlerinin bulunduğu bölümleri de kapladı. Yangına dayanıklı ve özel yangın kapıları yoktu. Bu nedenle kimse yangın merdivenlerine ulaşamadı. Yangın merdivenlerine ulaşamayınca ya bulundukları noktalarda mahsur kaldılar ya da kendilerini pencerelerden aşağıya attılar. Ayrıca yangının ardından otomatik olan kapılar çalışmadı. Otelde acil durum, tahliye ve yangına müdahale planı, her katta olması gereken en az 2 acil çıkış alanı da yoktu. Ayrıca çok sayıda otelin bulunduğu bölgede itfaiye birimi yoktu. 36 saat sonra soğutma ve arama - kurtarma işlemleri de tamamlandı.