750 kadın bir araya geldi, çiftçiden aldıklarını halka ulaştırıyor! 40 çeşit gıda üretimi var

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçe kırsalında özellikle gençlerin tarımsal üretimin içinde olmasını sağlamak adına örnek çalışmalar yaptıklarını, projeler geliştirdiklerini söyledi.Tarımı, çiftçiyi ve gıda güvenliğini önemsediklerini dile getiren Özdemir, bu çerçevede bugüne kadar üreticilere fide, tohum gibi desteklerde bulunduklarını, kadın kooperatiflerine yönelik üretim odaklı çalışmalar yaptıklarını anlattı.Hasanağa Gıda Merkezi'nin tarladan sofraya sağlıklı gıdanın ulaştırılması, çiftçinin gelirinin artırılması ve kadınlara ek gelir sağlanması amacıyla yürüttükleri çalışmaların en önemlilerinden olduğuna dikkati çeken Özdemir, gıda merkezinde, kuru ve ıslak üretim alanları, ham madde, ambalaj ve işlenmiş ürünlerin yer aldığı kuru depolar, soğuk hava odaları, kalite kontrol laboratuvarı ve çalışma ofislerinin yer aldığını aktardı.