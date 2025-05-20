750 kadın bir araya geldi, çiftçiden aldıklarını halka ulaştırıyor! 40 çeşit gıda üretimi var

750'ye yakın kadın üretim yapıyor





"Hasanağa Gıda Merkezi, kooperatif üretimleri ve kadın derneklerini gıda ürünlerinin üretimi, işlemesi için her aşamada desteklemektedir. Verilen eğitim ile üretilen ürünün ham madde hazırlığı, üretimi ve paketlenmesinde dikkat edilmesi gereken gıda hijyen ve sanitasyon kuralları anlatılarak, bu sayede gıda güvenliği bilinci artan dernek üyeleri gıda mühendisi eşliğinde doğal, sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerini geleneksel yöntemlerle üretmektedir. Ekonomik büyümeyi, sosyal adaleti dengeleyici ve sürdürülebilir hale getirmek için kadın odaklı üretim faaliyetleri artırılmaktadır. Hasanağa Gıda Merkezi üreticiyi teşvik etmek isteyen, gıda mevcudiyetini destekleyip sağlıklı ve güvenli gıdanın ulaşımını kolaylaştırmayı hedefleyen sürdürülebilir bir misyona sahiptir."



Bölgede bazen üreticinin elinde kalan biber ve domates gibi ürünleri alıp katma değere dönüştürdüklerini belirten Ayyılmaz, "Böylece köylüye, çiftçiye destek oluyoruz. 2023 yılı da açtığımızda Nilüfer'e bağlı derneklerden 625 kadın üretime katıldı. 2024'te ise 750'ye yakın kadın derneği üyesi bizimle çalıştı"