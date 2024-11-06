72 yaşında herkes ilham alıyor! Yeni hobisiyle kadınlara örnek oluyor

Kırşehir'de başlattığı taşlara şekil verme işiyle kadınlara örnek olan emekli fizik öğretmeni Mine Kiper'i ziyarete gelen ve yaşam enerjisiyle etkilenen kadınlar da öğretmenin yaşam azminin kendilerini de değiştirdiğini düşünüyor. Aynı iş hanında birlikte çalışan Semra Dağlı, emekli öğretmenle hobileri nedeniyle tanıştıklarını ve yaşam enerjisinden etkilendiğini söyledi. Dağlı, "Yaptığı işi görme ve daha iyi tanıma imkanımız oldu. Bulunduğumuz iş hanına eğitimci kimliği ve sanatsal çalışmalarıyla çok ciddi değerler kattı. Bizlerde onun çalışmalarından etkileniyor ve enerjisiyle de besleniyoruz" şeklinde konuştu.