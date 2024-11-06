72 yaşında herkes ilham alıyor! Yeni hobisiyle kadınlara örnek oluyor

Taşları kullanarak meslek gruplarını anlatan Kiper, "Mesleklerle birlikte yaşamın çocukluktan yaşlılığa kadar olan döngüsünü taşlarla anlatıyorum. Çocukluk, gençlik, yaşlılık ve evlilik döngüsü eseriyle yaşamın başlangıç ve sonunu aktardığıma inanıyorum. Taşlarla sadece kendi mesleğim olan öğretmenlik mesleğini anlatamadım. Emekli olduktan sonra ev kadınlığını yapamadım. Taşlara şekil vermek hoşuma gitmeye başladı. Hayat döngüsü içerisinde kadınlar üretimden yana olmalı. Kadınlar, üretmeli ve yaşamalı. Ben böyle yetiştim buna da inanıyorum. Kadınlarımız boş kalmak yerine üretmeliler" ifadelerini kullandı.