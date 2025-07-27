60 derecede döner çeviren Hataylı ustadan şaşırtan serinlik taktiği! Yöntemi trend olacak

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İşletme sahibi Şirzat Ayğan, artan sıcaklıklar nedeniyle ustaları dönüşümlü olarak çalıştırmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Sıcak olduğu için ustaların hepsini tam mesai çalıştıramıyoruz. Günlük değişiyor, ustalarımız üç günde bir izin kullanmak zorunda kalıyor. Hava sıcak, mecburen onları da dinlendirmek zorunda kalıyoruz. Dışarısı 40-42 dereceyi buluyor, tezgahta ise 50-60 derece sıcaklık oluşuyor. O yüzden fazla yüklenemiyoruz kendilerine. Geçen gün ilçede dönercilik yapan bir ustamız dolapta beklettiği buz torbasını kafasına koydu. Açıkçası hoşumuza gitti ama bu yöntemi doğru bulmuyoruz" diye konuştu.