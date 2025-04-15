58 yaşındaki atlet, 400 metrede Balkan rekorunu kırdı

O yıldan sonra atletizm yarışlarına hazırlanmaya başladım. Haftanın 6 günü antrenman yaptım. 2009 yılından sonraki Balkan şampiyonalarının tamamında kürsüye çıktım. İnsan, çalışınca gelişiyor ve karşılığını alıyor. Hayata bir disiplin katıyor. Rutin bir yaşamdan ziyade hareket sunuyor. Ayrıca çocuklara ve gençlere rol model olduğumuzu düşünüyorum. Bu da mutlu ediyor" diye konuştu.