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58 yaşındaki atlet, 400 metrede Balkan rekorunu kırdı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Genel Sekreteri Nurettin Memur (58), 2009 yılında merak sardığı atletizmde çok sayıda şampiyonluk kazandı. Son olarak 2024'te Karadağ'da yapılan Balkan Şampiyonası'nda 400 metrede koşan Memur, 50-55 yaş grubunda 400 metrede 56,35 saniyelik derecesiyle 'Balkan rekoru'nu kırıp 1'inci oldu. Dünya şampiyonasında kürsüye çıkmayı hedefleyen Memur, bu yıl Yunanistan, Portekiz ve Hırvatistan'da düzenlenecek yarışlara hazırlanıyor.

• 15 Nisan 2025 - 12:23 • Son Güncelleme:
• 15 Nisan 2025 - 12:23 • Son Güncelleme:
158 yaşındaki atlet, 400 metrede Balkan rekorunu kırdı

Katip Çelebi Üniversitesi Genel Sekreteri, 3 çocuk babası Nurettin Memur, 2009 yılında İzmir'de düzenlenen Balkan Master Atletizm Şampiyonası'na herkesin katılabileceğini öğrenerek başvuruda bulundu.

258 yaşındaki atlet, 400 metrede Balkan rekorunu kırdı

Katıldığı yarışta derece yapamayan Memur'un, o tarihten itibaren atletizme ilgisi arttı. Haftada 6 gün, 2 saat süren antrenmanlarla çok sayıda yarışa hazırlanan Memur, ulusal ve uluslararası birçok şampiyonaya katılıp kürsüye çıktı. En son 2024 Eylül'de Karadağ'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 400 metrede koşan Memur, 50-55 yaş grubunda 400 metrede 56,35 saniye derecesiyle 'Balkan rekoru' kırarak 1'inci oldu.

358 yaşındaki atlet, 400 metrede Balkan rekorunu kırdı

Hedefinin dünya şampiyonasında kürsüye çıkmak olduğunu belirten Memur, bu yıl Yunanistan, Portekiz ve Hırvatistan'da düzenlenecek yarışlara hazırlanıyor. Sağlıklı yaşam için sporun önemli olduğunu söyleyen Memur, "2009'da Balkan Şampiyonası'na katıldım. 4 branşta yarıştım ama kürsüye çıkamadım. Antrenmansız olmadığını öğrendim.

458 yaşındaki atlet, 400 metrede Balkan rekorunu kırdı

O yıldan sonra atletizm yarışlarına hazırlanmaya başladım. Haftanın 6 günü antrenman yaptım. 2009 yılından sonraki Balkan şampiyonalarının tamamında kürsüye çıktım. İnsan, çalışınca gelişiyor ve karşılığını alıyor. Hayata bir disiplin katıyor. Rutin bir yaşamdan ziyade hareket sunuyor. Ayrıca çocuklara ve gençlere rol model olduğumuzu düşünüyorum. Bu da mutlu ediyor" diye konuştu.

5HAYATIM, DİSİPLİN ALTINDA

'HAYATIM, DİSİPLİN ALTINDA'

Memur, 7'den 70'e herkesi spor yapmaya davet ederek, "Hayatı disipline ediyor. Yememe, içmeme olabildiğince özel gösteriyorum. 'Yarış var, kilo almamam gerek' diyorum. 2009 yılından beri hayatım disiplin altında. Bundan çok memnunum. Yaşım 58 oldu.