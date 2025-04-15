58 yaşındaki atlet, 400 metrede Balkan rekorunu kırdı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Genel Sekreteri Nurettin Memur (58), 2009 yılında merak sardığı atletizmde çok sayıda şampiyonluk kazandı. Son olarak 2024'te Karadağ'da yapılan Balkan Şampiyonası'nda 400 metrede koşan Memur, 50-55 yaş grubunda 400 metrede 56,35 saniyelik derecesiyle 'Balkan rekoru'nu kırıp 1'inci oldu. Dünya şampiyonasında kürsüye çıkmayı hedefleyen Memur, bu yıl Yunanistan, Portekiz ve Hırvatistan'da düzenlenecek yarışlara hazırlanıyor.
• 15 Nisan 2025 - 12:23 • Son Güncelleme:
• 15 Nisan 2025 - 12:23 • Son Güncelleme: