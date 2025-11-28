50 dekarda deneme ekimi yapıldı! Uydudan takip edilecek! Çiftçinin iş yükü azalacak

2

Başer, dijital sistemle yapılan ekimlerin çiftçilerin iş yükünü azaltacağını ifade etti. Sistem sayesinde, ne kadar gübre kullanılacağının ve toprağın durumunun anlık olarak takip edilebileceğine işaret eden Başer, "Proje başarıya ulaşırsa nohut, çiftçiler için alternatif bir ürün olacak. Pek çok kurumla yürüttüğümüz bu çalışmada, bölgemize uygun dijital ve geleneksel üretim sistemlerini karşılaştıracağız." diye konuştu. Nohudun toprağa yüksek oranda organik madde ve azot kazandırdığını, bu özelliğiyle tarlanın yapısını zamanla iyileştirdiğini aktaran Başer, ürünün bölge için önemli bir potansiyel taşıdığını dile getirdi.