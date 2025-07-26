50 bin TL sermaye yetiyor! Bu işe başlayan bir yılda evini alıyor, 30 yıl boyunca kazandırıyor
Kaynak : HABER MERKEZİ
Düşük sermayeyle yüksek kazanç hayal değil. 50 bin TL yatırımla başlayan bu iş, kısa sürede büyük kar sağlıyor. Bir kez başlandığında 20-30 yıl gelir getirmeye devam ediyor. Uzmanlık gerektirmeyen, tarımdan hiç anlamayan kişiler bile kolaylıkla yapabiliyor. Uygun iklimde ve toprakta kaliteli ürün veriyor. Türkiye'nin pek çok bölgesinde iklim şartları elverişli. Özellikle İzmir, Manisa ve Bursa'da binlerce dönüm arsada yetiştiriliyor.
Birçok kişinin hayali büyükşehirleri terk edip küçük bir kasabada yaşayabilecek ekonomik birikime sahip olmak. Yıllarca bu hayal için çalışanlar olduğu gibi çok fazla birikim yapmadan istediği yerde yaşamak için harekete geçenler de var. Özellikle büyük kentlerde büyüyenler için tarıma başlamak zorlayıcı olabiliyor. Ancak bazı ürünleri yetiştirmek hemen herkesin yapabileceği kolaylıkta. Meyve bahçeleri bu durumda ilk akla gelen seçenek. Sulamak, gerektiğinde budama yapmak ve zararlılara karşı korumak çoğu zaman yeterli oluyor.
Küçük bir alanda meyve ağacı yetiştirip hem kendi tüketimini sağlamak hem de satışını yapmak isteyenlerin ilk tercihinden biri kiraz ağacı. Kiraz ağacından yüksek verim alınabilmesi için düzenli ve bilinçli bakım büyük önem taşıyor. İlk yıllarda doğru yapılan şekil budamaları, ağacın ilerleyen dönemlerde sağlıklı gelişimini desteklerken, her yıl yapılması gereken verim budamaları ise meyve kalitesini artırıyor. Sulama, özellikle çiçeklenme ve meyve tutumu dönemlerinde kritik rol oynarken, toprak analizi sonucu uygulanan gübreleme işlemleri de verimi doğrudan etkiliyor. Zararlılara ve hastalıklara karşı düzenli ilaçlama yapılması gereken kiraz ağaçlarında, en büyük risklerden biri ise ilkbahar geç donları. Çiçeklenme döneminde yaşanacak ani sıcaklık düşüşleri, ürün kaybına neden olabiliyor. Tüm bu süreçler, kiraz üretiminin zahmetli ancak doğru yöntemlerle yüksek getirili bir tarım faaliyeti olmasını sağlıyor.
Kiraz üretiminden yüksek verim elde etmek isteyen çiftçilerin en çok dikkat etmesi gereken konuların başında dikim zamanı geliyor. Uzmanlar, kiraz fidanı dikimi için en uygun dönemin sonbahar ayları olduğunu belirtiyor. Yaprak dökümünün ardından, toprak sıcaklığının henüz düştüğü bu dönemde dikilen fidanlar, kök gelişimini kış boyunca sürdürüyor ve ilkbaharda güçlü bir şekilde gelişime başlıyor. Özellikle açık köklü fidanlarda sonbahar dikimi tavsiye edilirken, don riski yüksek bölgelerde ise ilkbahar dikimi tercih ediliyor. Fidanların toprakla sağlıklı şekilde buluşması için dikim sonrası mutlaka can suyu verilmesi gerektiği vurgulanıyor. Kiraz ağacı dikimi için en uygun ay ise Ekim.
Kiraz üretimine küçük ölçekli yatırımla başlamak isteyenler için maliyetler, ağaç sayısına göre değişiklik gösteriyor. Güncel piyasa fiyatlarına göre kaliteli bir kiraz fidanının bedeli 150 ila 250 TL arasında değişirken, budama, gübreleme, sulama sistemi ve ilaçlama gibi ek giderlerle birlikte 10 ağaçlık bir mini kiraz bahçesi yaklaşık 10 bin TL ile kurulabiliyor. Ağaç sayısı 20’ye çıktığında bu rakam ortalama 18–20 bin TL’ye, 50 ağaçlık bir bahçede ise 40–50 bin TL’yi buluyor. Arazinin durumuna ve kullanılan fidan türüne göre değişen maliyetlere rağmen, kiraz bahçeleri uzun vadede yüksek getiri potansiyeliyle öne çıkıyor.