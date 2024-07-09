44 kişinin yaşamını yitirdiği sitenin müteahhidinden ilginç savunma: Tutuklu olmamın kimseye faydası yok tahliyemi istiyorum
Kahramanmaraş’ta, depremde yıkılan 44 kişinin yaşamını yitirdiği sitenin müteahhidi Hasan Çam (53), ‘Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, marketlerinde yüzlerce kişi çalıştığını ve tutuklu olmasının hiç kimseye faydasının olmadığını söyleyerek, “İşimin başında olmak zorundayım. 17 aydır tutukluyum ve mağduriyetim had safhaya geldi. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
• 09 Temmuz 2024 - 17:41 • Son Güncelleme:
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
• 09 Temmuz 2024 - 17:41 • Son Güncelleme: