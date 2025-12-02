40 yıl sonra mezun olduğu okula müdür olarak döndü: Her şeyi satır satır yazıyor

4

Anı defteri tutmanın önemli olduğunu ve günlük tutmaya başladığını aktaran Çeker, "Yazmış olduğum kitaplardan esinlenerek bir anı defteri tutmanın çok önemli olduğunu düşünerek, günlük tutmaya başladım. Çocuklarımızın yapmış olduğu sosyal faaliyetler, öğrenci-öğretmen ilişkileri, velilerin öğrenci hakkındaki görüşleri, taşımalı eğitim sisteminde yapmış olduğumuz hizmetlerden dolayı alınan bir takım kararlar, ayrıca okulumuzun yarışmalardan elde ettiği başarılar, öğretmenlerimizin yapmış olduğu sosyal faaliyetler, bunların hepsini bir günlükte topluyorum" ifadelerini kullandı.Çeyrek asrı aşkın süredir eğitim camiasında görev yapan Çeker, eğitim hayatı boyunca günlük tutmaya devam edeceğini, ifade ederek, "28 yıllık meslek hayatım boyunca her zaman okumayı bir erdem olarak bildim ve bundan sonra da tutmuş olduğum günlüğü eğitim hayatı boyunca devam ettirmeyi düşünüyorum" dedi.