4 yıl önce sahiplendiği köpeğini bu şekilde gezdiriyor: Binnaz'ın sıra dışı seyahatini görenler çok şaşırıyor
Bartın'da 4 yıl önce yavruyken sahiplendiği Golden cinsi, ‘Binnaz’ adı verdiği köpek, şehir içi yolculuklarda sahibinin otomobilinin ön kaputunda seyahat ediyor. Köpeğin otomobilin kaputuna tutunduğunu ve tehlikeli olmadığını savunan Öz, “Uzak yerlere bu şekilde gittim. Hiç inmeden otomobilin üzerinde gidiyor. Otomobilin içine bindirmeye çalıştım ama başaramadım” dedi.
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
• 06 Kasım 2024 - 11:37 • Son Güncelleme:
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
• 06 Kasım 2024 - 11:37 • Son Güncelleme: