4 yıl önce sahiplendiği köpeğini bu şekilde gezdiriyor: Binnaz'ın sıra dışı seyahatini görenler çok şaşırıyor

‘GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRIYOR, 'NASIL EĞİTTİN' DİYE SORUYORLAR’

Hiç inmeden otomobilin üzerinde gidiyor. Köpeği otomobilin üzerinde görenler şaşırıyorlar, fotoğraf çekiyorlar. 'Bunu nasıl alıştırdın' diyen çok oldu. Ben de 'Eğitmedim, kendiliğinden oldu' diyorum. Otomobilin içine bindirmeye çalıştım ama başaramadım. ‘Binnaz ben ne dersem’ onu yaptı. Şu anda canlılar arasında en güvenilir olanı bu. Beni hiç bırakmıyor. Bu sene denize gittim. Orada ben denizdeyken denizden çıkmadı. Hep benle yüzdü. Hep beni takip ediyor. Onunla beraber çok mutluyum” diye konuştu