39 yıldır evladını arıyor! Öldü, diyen doktora inanmayan kadın: Bebeğimi ABD'ye kaçırdılar!





Bebeğinin mezarının Karşıyaka Mezarlığı'nda göründüğünü, kayıtlı yere gittiğinde ise mezar yerinin bulunmadığını söyleyen Ayşe Ödemiş, şöyle konuştu:



"Ölüm sebebi kanser çıktı. Bir saatin içinde ne zaman muayene ettin, ne zaman tahlil yaptın ne zaman filmleri çektin, ne zaman kanser olduğu çıktı? 39 sene oldu. 39 senedir bu yüreğime sor bakalım. Ben ölü olduğuna inanmıyorum. Benim üç çocuğum var ama o da benim çocuğum."



Çocuğunun ölümüyle ilgili savcılığa yaptığı başvuruda, "1985'te Ankara Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde doğum yaptığını, bebeğinin sağ doğduğunu, daha sonra bebeğinin öldüğünün söylendiğini, cenazesinin kendisine verilmediğini, bu nedenle hastane yetkililerinden şikayetçi olduğunu" beyan ettiğini aktaran Ödemiş, süreç sonunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "kovuşturmaya yer olmadığı" yönünde karar verdiğini aktardı.