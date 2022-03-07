35 milyon tonluk müthiş keşif! Değeri yaklaşık 20 milyar dolar: Bakır, altın, gümüş...

Sadece Elazığ’ın da değil aslında tüm bölgenin de kalkınma ve gelişimine büyük etki edecek bir süreçtir. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için yatırımın Elazığ iş dünyası tarafından yapılarak tüm katma değerin de bu şehre ve bölgeye yansıtılması gerekmektedir. Aksi takdirde ihaleyi alan firma dışında çok küçük bir katma değer ilimize yansıyacaktır. Bunu daha önce ihalesi yapılan çeşitli özelleştirme yatırımlarından görmekteyiz” diye konuştu.