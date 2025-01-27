32 yıldır devam eden gelenek: Kar voleybolunda yaşlılar gençlere karşı!

Vedat Soner Başer: "Şenliği daha kapsamlı hale getirmek için üzerimize düşeni yapacağız"

32 yıldır süren bu eğlenceli gelenekle insanların hem spor yaptığının hem de karın tadını çıkardığının altını çizen Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, "Bu yıl 32.'si düzenleniyor kar ve voleybol şenliğinin. Önemli bir spor aktivitesi önemli bir şenlik. 32 yıldır da bu faaliyetin bu dağlarda sürmesinden bizler de çok memnunuz. Son zamanlarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz de buraya altyapı ve malzeme desteği de sağlıyor. Dolayısıyla devletimiz ve milletimizin de el ele olduğunun önemli bir göstergesi. Geleneklerin devam etmesi noktasında da belediyemiz olarak üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğiz. Güzel bir şenlik, Gümüşhane'den önemli sayıda insan buraya katılım gösteriyor. Dolayısıyla biz bu şenliği daha fazla duyurabilirsek ben eminim ki çevre illerden de bu şenliğe katılım olacaktır. Hem insanlarımız spor yapıyor hem de kar ve doğanın tadını çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.