32 yıldır devam eden gelenek: Kar voleybolunda yaşlılar gençlere karşı!

Ali Soydaş: "Babama karşı oynadığım hiçbir maçı kazanamadım"
Köyün gençleri olarak bu geleneği devam ettirmek için çaba sarf ettiklerini belirten Ali Soydaş (35), "Karda voleybolu herkese tavsiye ederim kesinlikle mükemmel bir spor. Her sene bu organizasyonu yapıyoruz, yıllardır süren bir geleneği devam ettiriyoruz. Karda daha fazla enerji harcıyorsun, düştüğün zaman sakatlanmıyorsun. Karda oynamanın ayrı bir zevki var. Ben bugüne kadar babama karşı oynadığım hiçbir maçı kazanamadım, her maçı kazanmıştır" ifadelerini kullandı.