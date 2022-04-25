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Fenerbahçe3 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye gelmişti! Ali Koç onu 8 katına satıyor
HaberlerFenerbahçe Haberleri 3 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye gelmişti! Ali Koç onu 8 katına satıyor
• 25 Nisan 2022 - 14:54 • Son Güncelleme:

3 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye gelmişti! Ali Koç onu 8 katına satıyor

Sezon başında Vitor Pereira'nın yoğun ısrarları sonucu 3 milyon euro bonservis ödenerek alınan tecrübeli futbolcu için Tottenham, Napoli, Everton ve Liverpool devreye girdi. Piyasa değeri 25 milyon euro civarında tahmin edilen oyuncunun Dünya Kupası'ndan sonra Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia ediliyor.

• 25 Nisan 2022 - 14:54 • Son Güncelleme:
13 milyon euroya Fenerbahçeye gelmişti Ali Koç onu 8 katına satıyor
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Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Performansıyla savunmanın bel kemiği haline gelen 25 yaşındaki futbolcu, Avrupa devlerinin yakın takibine girdi. Bir süredir izlenen ve futboluyla beğeni toplayan başarılı oyuncuya İngiltere Premier Lig'den 3 talip çıktı.

23 milyon euroya Fenerbahçeye gelmişti Ali Koç onu 8 katına satıyor

Fenerbahçe'deki performansıyla göz kamaştıran ve savunmanın sigortası konumuna gelen Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae, transferde Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

33 milyon euroya Fenerbahçeye gelmişti Ali Koç onu 8 katına satıyor

Kore basınına göre; İngiltere Premier Lig'den 3 kulüp, Kim Min-Jae'nin peşine düştü. Liverpool, Everton ve Tottenham'ın Güney Koreli savunmacıyı yakın takibe aldığı ifade edildi.

43 milyon euroya Fenerbahçeye gelmişti Ali Koç onu 8 katına satıyor

Min-Jae'yi Fenerbahçe formasıyla izleyen Liverpool scoutlarının, 25 yaşındaki savunmacının performansından oldukça etkilendiği belirtildi.

53 milyon euroya Fenerbahçeye gelmişti Ali Koç onu 8 katına satıyor

Öte yandan söz konusu haberde; Kadrosunda Heung-min Son'u barındıran Tottenham'ın, bir diğer Güney Koreli Kim Min-Jae'ye imza attırmak istediğinin altı çizildi.

63 milyon euroya Fenerbahçeye gelmişti Ali Koç onu 8 katına satıyor

İngiltere Premier Lig'de kümede kalma savaşı veren Everton'ın, ligde kalmayı başarması durumunda transferde Kim Min-Jae yarışına dahil olacağı bildirildi.

73 milyon euroya Fenerbahçeye gelmişti Ali Koç onu 8 katına satıyor

Bu sezon 40 resmi maçta forma giyen yıldız savunmacı gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi konumuna geldi. Min-Jae'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

83 milyon euroya Fenerbahçeye gelmişti Ali Koç onu 8 katına satıyor

Fenerbahçe camiasına yakınlığıyla bilinen Serdar Ali Çelikler'in yorumu sarı lacivertli camiada bomba etkisi yarattı. Çelikler, Kim Min için "Ali Koç'la bire bir konuştuğunu biliyorum, Koreli stoper Dünya Kupası'ndan sonra takımdan ayrılacağını bildirdi. Ali Koç onun 1 yıl daha kalmasını istedi fakat Kim Min buna pek yanaşmadı" ifadelerini kullandı.

93 milyon euroya Fenerbahçeye gelmişti Ali Koç onu 8 katına satıyor

Öte yandan bir başka Fenerbahçeli spor yazarı Ahmet Ercanlar ise yıldız oyuncu hakkında 'Sezon sonunda bence takımdan ayrılacak, Kim Min iyi bir para kazandırıp Fenerbahçe'den ayrılacak' sözlerini sarfetti.

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113 milyon euroya Fenerbahçeye gelmişti Ali Koç onu 8 katına satıyor

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