• 25 Nisan 2022 - 14:54 • Son Güncelleme:
3 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye gelmişti! Ali Koç onu 8 katına satıyor
Sezon başında Vitor Pereira'nın yoğun ısrarları sonucu 3 milyon euro bonservis ödenerek alınan tecrübeli futbolcu için Tottenham, Napoli, Everton ve Liverpool devreye girdi. Piyasa değeri 25 milyon euro civarında tahmin edilen oyuncunun Dünya Kupası'ndan sonra Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia ediliyor.
• 25 Nisan 2022 - 14:54 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Performansıyla savunmanın bel kemiği haline gelen 25 yaşındaki futbolcu, Avrupa devlerinin yakın takibine girdi. Bir süredir izlenen ve futboluyla beğeni toplayan başarılı oyuncuya İngiltere Premier Lig'den 3 talip çıktı.
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Fenerbahçe camiasına yakınlığıyla bilinen Serdar Ali Çelikler'in yorumu sarı lacivertli camiada bomba etkisi yarattı. Çelikler, Kim Min için "Ali Koç'la bire bir konuştuğunu biliyorum, Koreli stoper Dünya Kupası'ndan sonra takımdan ayrılacağını bildirdi. Ali Koç onun 1 yıl daha kalmasını istedi fakat Kim Min buna pek yanaşmadı" ifadelerini kullandı.
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