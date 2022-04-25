3 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye gelmişti! Ali Koç onu 8 katına satıyor

Fenerbahçe camiasına yakınlığıyla bilinen Serdar Ali Çelikler'in yorumu sarı lacivertli camiada bomba etkisi yarattı. Çelikler, Kim Min için "Ali Koç'la bire bir konuştuğunu biliyorum, Koreli stoper Dünya Kupası'ndan sonra takımdan ayrılacağını bildirdi. Ali Koç onun 1 yıl daha kalmasını istedi fakat Kim Min buna pek yanaşmadı" ifadelerini kullandı.