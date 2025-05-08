3 bin rakımlı yaylalara yolculuk başladı! Gece gündüz koyunlarla yol yürüyorlar

‘GECE GÜNDÜZ DEMEDEN KOYUNLARLA YOL YÜRÜYORUZ’

Besici Haydar Uçar, yaylalara ulaşmak için yağmur, çamur ve gece, gündüz demeden koyunlarla yol yürüdüklerini belirterek, “Kış aylarında köyümüzde kalıyoruz. Bu ayda yaylaya çıkıyoruz, ekim ayında geri dönüyoruz. Yayla için ihaleler yapılıyor ve ihale süreci bitince yaylaya gidiyoruz. Biz bu ayda 2 bin 3 bin rakımlı yaylalara çıkmaya başlıyoruz. Belli bir bölgeye kamyonlarla koyunları götürüyoruz diğer kısmı da yol olmadığı için hayvanları otlata otlata götürüyoruz. Hem de bu yaylaya ulaşma geceli gündüzlü yağmurun altında devam ediyor. Tehlikeli ayı riski var kurt riski var. Biz onlarla birlikte yabanda 3 saat uyuyup yolumuza devam ediyoruz. Tabi ki çok zor oluyor bu durum. Bir bez çadırın içindeyiz. Ne elektrik var ne de su. Yaylaya vardığımız dönemde yağmurlu ve soğuk oluyor ama biz geçimimiz için buna göğüs geriyoruz. Yayla kiraları pahalıdır, nakliye ücretleri yüksek. Hayvanların sütünü sağıp peynir yapıyoruz ve onu satarak geçimimizi sağlıyoruz. Peynirleri de tüccarlar gelip bizden alıyor ve düşük fiyata alıyor. Yüksek kar koyarak da tüketiciye sunuyor. Bu ciddi haksızlık. Hem bizlere hem de tüketiciye” diye konuştu.