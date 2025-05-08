3 bin rakımlı yaylalara yolculuk başladı! Gece gündüz koyunlarla yol yürüyorlar
Tunceli'de şafakta güne başladıkları için bölgede ‘Şafaklılar’ olarak anılan sürü sahipleri, ilkbaharın gelişiyle birlikte hayvanlarıyla 3 bin metre rakımlı yaylalara çıkmaya başladı. Üretici Haydar Uçar, “Belli bir bölgeye kamyonlarla koyunları götürüyoruz diğer kısmı da yol olmadığı için hayvanları otlata otlata götürüyoruz. Tehlikeli bir yolculuk. Ayı riski var, kurt riski var. Biz onlarla birlikte yabanda 3 saat uyuyup yolumuza devam ediyoruz” dedi.
Serhat Ozan YILDIRIM/ÇEMİŞGEZEK (Tunceli), (DHA)
• 08 Mayıs 2025 - 12:27 • Son Güncelleme:
Serhat Ozan YILDIRIM/ÇEMİŞGEZEK (Tunceli), (DHA)
• 08 Mayıs 2025 - 12:27 • Son Güncelleme: