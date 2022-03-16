3,5 yılda 5 gol atınca Ahmet Nur Çebi yüzüne bakmadı! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz transfer
Son 3,5 senedir ortalarda gözükmeyen ve Beşiktaş camiasının artık umudunu kestiği tecrübeli futbolcunun sezon sonunda Başakşehir'e gideceği ortaya çıktı. Emre Belözoğlu'nun çok istediği transfer 2 ay sonra gerçekleşecek...
Beşiktaş'ta gelecek sezon için birçok teknik adamla yapılan görüşmeler Önder Karaveli'nin akıbetinin netleşmemesi nedeniyle beklemeye alınmıştı.
Teknik direktör konusunda yabancı ve yerli adaylarla ilgili görüş alışverişi yapıldı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın listesindeki Daniel Farke, Esprito Santo ve Jindrich Trpisovsky dışında adı gizli tutulan iki isim ile ilgili yönetimin fikir beyan ettiği toplantıda Başkan Çebi, Şenol Güneş'in adını zikrederek yöneticilerine sordu.
- Karagümrük-Beşiktaş: 0-1- Y. Malatya-Beşiktaş: 1-1- Beşiktaş-Antalya: 0-0- Adana Demir-Beşiktaş: 1-1- Beşiktaş-Altay: 1-0- Sivas-Beşiktaş: 2-3- Beşiktaş-Başakşehir: 2-2- G.Saray-Beşiktaş: 2-1
Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun Oğuzhan Özyakup hayali adım adım gerçekleşiyor. Sports Digitale'nin haberine göre Beşiktaş, 10 yıldır takımda top koşturan ve sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Oğuzhan Özyakup'a teşekkür edecek. Uzun zamandır Emre Belözoğlu'nun göz hapsinde olan 29 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda Başakşehir'in başarısı için ter dökmesi bekleniyor.
Milli futbolcu ara transfer döneminde de Başakşehir'in gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Öte yandan Oğuzhan Özyakup konusu, 8 Aralık 2021 tarihinde Emre Belözoğlu'na sorulmuş ve başarılı teknik adam, "Kendisi çok değerli, önemli oyuncu. Milli Takım ve Beşiktaş'a çok ciddi hizmetleri oldu.
2017'DE REAL MADRİD'E GİDECEĞİM DEMİŞTİ
Bir mekanda sevgilisi ve oyuncu arkadaşlarıyla eğlenen 25 yaşındaki futbolcu, yanındakilere Real Madrid'den teklif geldiğini ve Madrid'e taşınacağını söyledi. Ancak Özyakup'un planı tutmadı ve Demet Özdemir'le arkadaşları Beşiktaşlı yıldıza gülmeye başladı. Kahkahalar dakikalarca kesilmeyince sinirlenen ünlü futbolcunun apar topar mekanı terk ettiği öne sürüldü.