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Beşiktaş3,5 yılda 5 gol atınca Ahmet Nur Çebi yüzüne bakmadı! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz transfer
HaberlerBeşiktaş Haberleri 3,5 yılda 5 gol atınca Ahmet Nur Çebi yüzüne bakmadı! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz transfer
• 16 Mart 2022 - 14:49 • Son Güncelleme:

3,5 yılda 5 gol atınca Ahmet Nur Çebi yüzüne bakmadı! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz transfer

Son 3,5 senedir ortalarda gözükmeyen ve Beşiktaş camiasının artık umudunu kestiği tecrübeli futbolcunun sezon sonunda Başakşehir'e gideceği ortaya çıktı. Emre Belözoğlu'nun çok istediği transfer 2 ay sonra gerçekleşecek...

• 16 Mart 2022 - 14:49 • Son Güncelleme:
13,5 yılda 5 gol atınca Ahmet Nur Çebi yüzüne bakmadı Emre Belözoğlundan sürpriz transfer
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Beşiktaş'ta gelecek sezon için birçok teknik adamla yapılan görüşmeler Önder Karaveli'nin akıbetinin netleşmemesi nedeniyle beklemeye alınmıştı.

23,5 yılda 5 gol atınca Ahmet Nur Çebi yüzüne bakmadı Emre Belözoğlundan sürpriz transfer

Ancak siyah-beyazlıların Türkiye Kupası'na havlu atmasının ardından ligde de Galatasaray'a kaybetmesi deneyimli hocanın kredisini tamamen tüketti. Taraftarların da baskısının ardından dün yönetim kurulu Başkan Ahmet Nur Çebi öncülüğünde Vodafone Park'ta olağanüstü toplandı.

33,5 yılda 5 gol atınca Ahmet Nur Çebi yüzüne bakmadı Emre Belözoğlundan sürpriz transfer

Teknik direktör konusunda yabancı ve yerli adaylarla ilgili görüş alışverişi yapıldı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın listesindeki Daniel Farke, Esprito Santo ve Jindrich Trpisovsky dışında adı gizli tutulan iki isim ile ilgili yönetimin fikir beyan ettiği toplantıda Başkan Çebi, Şenol Güneş'in adını zikrederek yöneticilerine sordu.

43,5 yılda 5 gol atınca Ahmet Nur Çebi yüzüne bakmadı Emre Belözoğlundan sürpriz transfer
53,5 yılda 5 gol atınca Ahmet Nur Çebi yüzüne bakmadı Emre Belözoğlundan sürpriz transfer

Net karar çıkmasa da Çebi, Güneş'i bir kez daha masaya taşıyarak yerlide listesinde bir numara olarak işaret etti.

6ÖNDER KARAVELİ YÖNETİMİNDE BEŞİKTAŞ

ÖNDER KARAVELİ YÖNETİMİNDE BEŞİKTAŞ

- Beşiktaş-Kayseri: 4-2- F.Bahçe-Beşiktaş: 2-2- Beşiktaş-Göztepe: 2-1- Konyaspor-Beşiktaş: 1-0- Ç. Rizespor-Beşiktaş: 2-2- Beşiktaş-Gaziantep FK: 1-0

73,5 yılda 5 gol atınca Ahmet Nur Çebi yüzüne bakmadı Emre Belözoğlundan sürpriz transfer

- Karagümrük-Beşiktaş: 0-1- Y. Malatya-Beşiktaş: 1-1- Beşiktaş-Antalya: 0-0- Adana Demir-Beşiktaş: 1-1- Beşiktaş-Altay: 1-0- Sivas-Beşiktaş: 2-3- Beşiktaş-Başakşehir: 2-2- G.Saray-Beşiktaş: 2-1

8ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

- Beşiktaş-Altay: 1-0- Beşiktaş-Göztepe: 0-0 (Pen: 3-1)- Beşiktaş-Kayseri: 1-2SÜPER KUPA: - Beşiktaş-Antalya: 1-1 (Pen: 4-2)

93,5 yılda 5 gol atınca Ahmet Nur Çebi yüzüne bakmadı Emre Belözoğlundan sürpriz transfer

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun Oğuzhan Özyakup hayali adım adım gerçekleşiyor. Sports Digitale'nin haberine göre Beşiktaş, 10 yıldır takımda top koşturan ve sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Oğuzhan Özyakup'a teşekkür edecek. Uzun zamandır Emre Belözoğlu'nun göz hapsinde olan 29 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda Başakşehir'in başarısı için ter dökmesi bekleniyor.

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Milli futbolcu ara transfer döneminde de Başakşehir'in gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Öte yandan Oğuzhan Özyakup konusu, 8 Aralık 2021 tarihinde Emre Belözoğlu'na sorulmuş ve başarılı teknik adam, "Kendisi çok değerli, önemli oyuncu. Milli Takım ve Beşiktaş'a çok ciddi hizmetleri oldu.

113,5 yılda 5 gol atınca Ahmet Nur Çebi yüzüne bakmadı Emre Belözoğlundan sürpriz transfer

Şu anda bir girişimimiz olmadı ama sezon bitince tabii ki bazı fırsatlar doğabilir. Kapıyı kapatıyormuş gibi konuşmak olmaz. Değerli, çalışmak isteyeceğim isimler arasında" ifadelerini kullanmıştı.

123,5 yılda 5 gol atınca Ahmet Nur Çebi yüzüne bakmadı Emre Belözoğlundan sürpriz transfer

Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanan Oğuzhan Özyakup, Siyah-Beyazlılarla çıktığı toplam 310 maçta 35 gol, 62 asistlik performans sergiledi.

132017DE REAL MADRİDE GİDECEĞİM DEMİŞTİ

2017'DE REAL MADRİD'E GİDECEĞİM DEMİŞTİ

Bir mekanda sevgilisi ve oyuncu arkadaşlarıyla eğlenen 25 yaşındaki futbolcu, yanındakilere Real Madrid'den teklif geldiğini ve Madrid'e taşınacağını söyledi. Ancak Özyakup'un planı tutmadı ve Demet Özdemir'le arkadaşları Beşiktaşlı yıldıza gülmeye başladı. Kahkahalar dakikalarca kesilmeyince sinirlenen ünlü futbolcunun apar topar mekanı terk ettiği öne sürüldü.

143,5 yılda 5 gol atınca Ahmet Nur Çebi yüzüne bakmadı Emre Belözoğlundan sürpriz transfer

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