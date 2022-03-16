3,5 yılda 5 gol atınca Ahmet Nur Çebi yüzüne bakmadı! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz transfer

Milli futbolcu ara transfer döneminde de Başakşehir'in gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Öte yandan Oğuzhan Özyakup konusu, 8 Aralık 2021 tarihinde Emre Belözoğlu'na sorulmuş ve başarılı teknik adam, "Kendisi çok değerli, önemli oyuncu. Milli Takım ve Beşiktaş'a çok ciddi hizmetleri oldu.