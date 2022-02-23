3,5 sene önce Albayak istemişti! Ferdi Kadıoğlu'nun menajerinden Ali Koç'a forvet teklifi

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Gustavo ile Novak’ın yanı sıra sarı kart cezası bulunan Zajc, forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Crespo ile Rossi de görev alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Crespo ile Rossi de görev alamayacak.