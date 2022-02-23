• 23 Şubat 2022 - 12:40 • Son Güncelleme:
3,5 sene önce Albayak istemişti! Ferdi Kadıoğlu'nun menajerinden Ali Koç'a forvet teklifi
UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile rövanş maçına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu. Bir yandan ligi en iyi yerden bitirmek isteyen sarı lacivertli yönetim diğer taraftan transfer çalışmalarına dört koldan devam ediyor...
• 23 Şubat 2022 - 12:40 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde yarın Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Prag'daki Eden Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.
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Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Gustavo ile Novak’ın yanı sıra sarı kart cezası bulunan Zajc, forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Crespo ile Rossi de görev alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Crespo ile Rossi de görev alamayacak.
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Alınan bilgilere göre Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesinin uzatılması konusunda Wasserman menajerlik şirketiyle yoğun pazarlıklara devam eden Sarı-Lacivertliler'e Köln'de forma giyen Anthony Modeste önerildi.
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