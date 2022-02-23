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Fenerbahçe3,5 sene önce Albayak istemişti! Ferdi Kadıoğlu'nun menajerinden Ali Koç'a forvet teklifi
HaberlerFenerbahçe Haberleri 3,5 sene önce Albayak istemişti! Ferdi Kadıoğlu'nun menajerinden Ali Koç'a forvet teklifi
• 23 Şubat 2022 - 12:40 • Son Güncelleme:

3,5 sene önce Albayak istemişti! Ferdi Kadıoğlu'nun menajerinden Ali Koç'a forvet teklifi

UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile rövanş maçına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu. Bir yandan ligi en iyi yerden bitirmek isteyen sarı lacivertli yönetim diğer taraftan transfer çalışmalarına dört koldan devam ediyor...

• 23 Şubat 2022 - 12:40 • Son Güncelleme:
13,5 sene önce Albayak istemişti Ferdi Kadıoğlunun menajerinden Ali Koça forvet teklifi
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Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde yarın Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Prag'daki Eden Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.

23,5 sene önce Albayak istemişti Ferdi Kadıoğlunun menajerinden Ali Koça forvet teklifi

İlk maçı 3-2 kaybeden temsilcimiz, iki farklı galip gelerek tur atlamanın hesaplarını yapıyor. Sakatlığı geçen Kim Min Jae kamp kadrosunda yer aldı.

33,5 sene önce Albayak istemişti Ferdi Kadıoğlunun menajerinden Ali Koça forvet teklifi

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Gustavo ile Novak’ın yanı sıra sarı kart cezası bulunan Zajc, forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Crespo ile Rossi de görev alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Crespo ile Rossi de görev alamayacak.

43,5 sene önce Albayak istemişti Ferdi Kadıoğlunun menajerinden Ali Koça forvet teklifi

Fenerbahçe'de Mesut Özil, teknik direktör İsmail Kartal'la yaptığı görüşme sonrasında İstanbul'da kaldı. Fanatik'in haberine göre; Tecrübeli futbolcunun riske edilmemesi ve sağlıklı bir şekilde yeşil sahalara dönüş yapması planlandığı için böyle bir karar alındı.

53,5 sene önce Albayak istemişti Ferdi Kadıoğlunun menajerinden Ali Koça forvet teklifi

Bu sezon forvetlerinden istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe artık bu krize son vermek istiyor.

63,5 sene önce Albayak istemişti Ferdi Kadıoğlunun menajerinden Ali Koça forvet teklifi

Yeni sezon planlamasına start veren Sarı-Lacivertliler özellikle forvet konusunun üzerinde titizlikle duruyor. Birçok ismi mercek altına alan ve araştırmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

73,5 sene önce Albayak istemişti Ferdi Kadıoğlunun menajerinden Ali Koça forvet teklifi

Alınan bilgilere göre Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesinin uzatılması konusunda Wasserman menajerlik şirketiyle yoğun pazarlıklara devam eden Sarı-Lacivertliler'e Köln'de forma giyen Anthony Modeste önerildi.

83,5 sene önce Albayak istemişti Ferdi Kadıoğlunun menajerinden Ali Koça forvet teklifi

Ferdi gibi Wasserman'a bağlı bir futbolcu olan Fransız forvet bu sezon Bundesliga'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Köln formasıyla 25 maçta 18 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 33 yaşındaki Modeste'nin sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor.

93,5 sene önce Albayak istemişti Ferdi Kadıoğlunun menajerinden Ali Koça forvet teklifi

Fenerbahçe yönetiminin Wasserman menajerlik şirketinin önerisiyle masaya gelen yıldız futbolcuyu ciddi şekilde gündemine aldığı öğrenildi.

103,5 sene önce Albayak istemişti Ferdi Kadıoğlunun menajerinden Ali Koça forvet teklifi

Modeste 2018-19 sezonunun başında G.Saray'ın da gündeminde yer almıştı. Sarı-Lacivertliler'in önümüzdeki günlerde Fransız yıldız için resmi adımlar atacağı gelen bilgiler arasında.

113,5 sene önce Albayak istemişti Ferdi Kadıoğlunun menajerinden Ali Koça forvet teklifi

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3,5 sene önce Albayak istemişti! Ferdi Kadıoğlu'nun menajerinden Ali Koç'a forvet teklifi

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