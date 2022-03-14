3,5 milyon euro maaş alıyor... Menajeriyle haber gönderdi 'Hiçbir yere gitmiyorum'
Fenerbahçe'de oynadığı futbolla zaman zaman eleştirilere maruz kalan ve artık 34 yaşında olduğu için takımdan ayrılması istenen tecrübeli futbolcunun menajeriyle Başkan Ali Koç'a haber gönderdiği ve takımdan ayrılmak istemediği belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Fenerbahçe arasındaki buzlar erimiyor. TFF, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hakemler hakkında yaptığı açıklamaya 24 saat geçmeden yanıt vermişti. TFF'nin sosyal medya paylaşımına bu kez Fenerbahçe'den anında cevap geldi.
Fenerbahçe, TFF'nin sosyal medya mesajını alıntılayarak şu açıklamayı yaptı: "Sadece A Milli Takımımızın eski oyuncusu değil; 28 şampiyonluğumuzun 5’inde, 4’ü Milli Küme, 1’i Türkiye Futbol Birinciliği olmak üzere büyük emeği olan Halit Deringör’ü saygı ile anıyor; Futbol Federasyonumuzu tarihine sahip çıkmaya bir kez daha davet ediyoruz!"
Sarı lacivertliler, 6 Mart'ta yaptığı açıklamada 28 şampiyonluk başvurusuyla ilgili TFF'ye çağrıda bulunmuştu. Açıklamada, Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı başvurunun 1 yıldır yanıtlanmadığı belirtilerek "TFF’nin vereceği bu karar, aynı zamanda 1923 yılında kurulmuş olan kendi tarihine, Türk futbolunun tarihine ve Cumhuriyet tarihimize sahip çıkmak anlamına gelmektedir.
Her ne şartta olursa olsun, gündem ve puan durumundan bağımsız olarak haklı davamızın takipçisi olmaya ve bizimle birlikte şampiyonlukları tescil edilmeyen kulüplerin de bayraktarlığını yapmaya devam edeceğiz. Türk futbol tarihi, Türkiye Cumhuriyet tarihidir ve 1959 yılından ibaret değildir" denilmişti.
Fenerbahçe'de yüksek maaşı sebebiyle yönetimin elden çıkartmak istediği Luiz Gustavo'nun ayrılmaya niyeti yok. Ersun Yanal ve Erol Bulut dönemlerinde 11'in değişilmezi olan Luiz Gustavo, artık 11'e girmekte zorlanıyor.