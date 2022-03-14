3,5 milyon euro maaş alıyor... Menajeriyle haber gönderdi 'Hiçbir yere gitmiyorum'

Fenerbahçe, TFF'nin sosyal medya mesajını alıntılayarak şu açıklamayı yaptı: "Sadece A Milli Takımımızın eski oyuncusu değil; 28 şampiyonluğumuzun 5’inde, 4’ü Milli Küme, 1’i Türkiye Futbol Birinciliği olmak üzere büyük emeği olan Halit Deringör’ü saygı ile anıyor; Futbol Federasyonumuzu tarihine sahip çıkmaya bir kez daha davet ediyoruz!"