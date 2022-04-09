• 09 Nisan 2022 - 13:49 • Son Güncelleme:
27 maçta 10 gol 6 asist! Derbiden sonra ayrılık 'Mutsuz gitmek istiyor'
Konyaspor maçında kulüp doktorlarını sert bir dille uyaran ve çalışanları azarladığı iddia edilen yıldız futbolcunun Fenerbahçe'de mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu öğrenildi. Mesut Özil ve Ozan Tufan'a yeni bir takım bakan Ali Koç'un Güney Amerika'dan gelen bilgilerden sonra hayal kırıklığına uğradığı bildirildi.
• 09 Nisan 2022 - 13:49 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'in son 7 haftasında 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak 19 puan toplayan Fenerbahçe'nin bu performansında savunmadaki başarı önemli rol oynuyor.
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Ekvador basını Enner Valencia'nın sakatlığı nedeniyle bazı Fenerbahçe maçlarında dışarıda kaldığını, Galatasaray derbisinde oynama şansının da düşük olduğunu duyurdu. "Studiofutbol.com.ec" isimli sitede, "Milli takım kampındaki sakatlığı nedeniyle oynamasından şüphe duyuluyor. Çünkü Dünya Kupası elemelerinde Ekvador'a bağlılığı nedeniyle oynamak için kendini çok zorladı" denildi.
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