27 maçta 10 gol 6 asist! Derbiden sonra ayrılık 'Mutsuz gitmek istiyor'

Ekvador basını Enner Valencia'nın sakatlığı nedeniyle bazı Fenerbahçe maçlarında dışarıda kaldığını, Galatasaray derbisinde oynama şansının da düşük olduğunu duyurdu. "Studiofutbol.com.ec" isimli sitede, "Milli takım kampındaki sakatlığı nedeniyle oynamasından şüphe duyuluyor. Çünkü Dünya Kupası elemelerinde Ekvador'a bağlılığı nedeniyle oynamak için kendini çok zorladı" denildi.