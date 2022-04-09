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Fenerbahçe27 maçta 10 gol 6 asist! Derbiden sonra ayrılık 'Mutsuz gitmek istiyor'
HaberlerFenerbahçe Haberleri 27 maçta 10 gol 6 asist! Derbiden sonra ayrılık 'Mutsuz gitmek istiyor'
• 09 Nisan 2022 - 13:49 • Son Güncelleme:

27 maçta 10 gol 6 asist! Derbiden sonra ayrılık 'Mutsuz gitmek istiyor'

Konyaspor maçında kulüp doktorlarını sert bir dille uyaran ve çalışanları azarladığı iddia edilen yıldız futbolcunun Fenerbahçe'de mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu öğrenildi. Mesut Özil ve Ozan Tufan'a yeni bir takım bakan Ali Koç'un Güney Amerika'dan gelen bilgilerden sonra hayal kırıklığına uğradığı bildirildi.

• 09 Nisan 2022 - 13:49 • Son Güncelleme:
127 maçta 10 gol 6 asist Derbiden sonra ayrılık Mutsuz gitmek istiyor
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Süper Lig'in son 7 haftasında 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak 19 puan toplayan Fenerbahçe'nin bu performansında savunmadaki başarı önemli rol oynuyor.

227 maçta 10 gol 6 asist Derbiden sonra ayrılık Mutsuz gitmek istiyor

Sarı lacivertli takım söz konusu 7 karşılaşmada kalesinde sadece 6 gol (maç başı ortalama 0.85) görürken, rakiplerine 18 gol (ortalama 2.57) attı.

327 maçta 10 gol 6 asist Derbiden sonra ayrılık Mutsuz gitmek istiyor

Yenilen gol sayısının bu denli düşük olmasında kaleci Altay Bayındır'ın yüksek kurtarış yüzdesinin yanı sıra defans oyuncularının uyumu ve üstün formu da önemli rol oynuyor.

427 maçta 10 gol 6 asist Derbiden sonra ayrılık Mutsuz gitmek istiyor

Savunmanın göbeğindeki Kim Min-Jae, yanındakiler zaman zaman değişse de istikrarını koruyor. Güney Koreli oyuncu derbi maçta yanında görev yapacak Serdar Aziz'le birlikte Galatasaray'ın en önemli hücum silahı olan Bafetimbi Gomis'i marke edecek.

527 maçta 10 gol 6 asist Derbiden sonra ayrılık Mutsuz gitmek istiyor

Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe'ye kanat oyuncusu olarak gelmesine karşın ağırlıklı olarak sağ bek oynayan Osayi-Samuel de müthiş bir grafik yakalamış durumda.

627 maçta 10 gol 6 asist Derbiden sonra ayrılık Mutsuz gitmek istiyor

Fırsat buldukça hücuma da çıkıp takım arkadaşlarına pozisyon hazınlayan Nijeryalı futbolcu, Galatasaray maçında teknik direktör İsmail Kartal'ın en büyük güvencelerinden biri olacak.

727 maçta 10 gol 6 asist Derbiden sonra ayrılık Mutsuz gitmek istiyor

Uzun süren sakatlığının etkilerini tamamen atlatan tecrübeli sol bek Filip Novak'ın form tutmuş olması da Kartal'ın elini rahatlatan olumlu gelişmelerden biri.

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927 maçta 10 gol 6 asist Derbiden sonra ayrılık Mutsuz gitmek istiyor

Ekvador basını Enner Valencia'nın sakatlığı nedeniyle bazı Fenerbahçe maçlarında dışarıda kaldığını, Galatasaray derbisinde oynama şansının da düşük olduğunu duyurdu. "Studiofutbol.com.ec" isimli sitede, "Milli takım kampındaki sakatlığı nedeniyle oynamasından şüphe duyuluyor. Çünkü Dünya Kupası elemelerinde Ekvador'a bağlılığı nedeniyle oynamak için kendini çok zorladı" denildi.

1027 maçta 10 gol 6 asist Derbiden sonra ayrılık Mutsuz gitmek istiyor

Öte yandan Ekvador basını geçtiğimiz günlerde, Valencia'nın sorunlar yaşadığı için Fenerbahçe'de mutsuz olduğunu ve sarı-lacivertli takımdan sezon sonunda ayrılmak istediğini yazmıştı.

1127 maçta 10 gol 6 asist Derbiden sonra ayrılık Mutsuz gitmek istiyor

Fenerbahçe'de 62 maça çıkan Valencia, 23 gol-10 asistlik bir performans sergiledi. Transfermarkt verilerine göre 2 milyon 900 bin euro bonservis bedeli olan tecrübeli futbolcunun 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

1227 maçta 10 gol 6 asist Derbiden sonra ayrılık Mutsuz gitmek istiyor

 

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