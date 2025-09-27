25 yıllık rüya gerçekleşiyor: Tekirdağ'ın kayıp şehri turizme açılıyor!
Kaynak : AA
Tekirdağ'ın Karaevli Mahallesi'nde, 25 yıldır titizlikle sürdürülen Heraion-Teikhos Antik Kenti kazılarında sona yaklaşılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında desteklenen ve Türkiye'nin ilk Trak kazısı olma özelliğini taşıyan bu antik kent, gelecek yıl kapılarını ziyarete açmaya hazırlanıyor.
İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat, Tasarım, Mimarlık Fakültesi Dekanı, Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik, Heraion-Teikhos Antik Kenti'nin, gelecek yıl ziyarete açılmasıyla turizme büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Karaevli Mahallesi'ndeki antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında desteklenen kazılar 25 yıldır devam ediyor.
İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat, Tasarım, Mimarlık Fakültesi Dekanı, Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik başkanlığında yürütülen kazılarda, planlama kapsamında bu yıl ilk kez deniz kenarındaki alana geçildi.
Antik kentte bugüne kadar yapılan kazılarda, Milattan Önce 1. yüzyıla ait ilaç yapımında kullanılan tandır şeklinde fırın, taş el baltaları, el yapımı pişmiş toprak kaplar, tunçtan ok uçları, damgalı amphora kulpları, sikke ve vazolar bulundu.
Bu yıl ilk defa kazı çalışmasının yapıldığı deniz kıyısındaki alanda da Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen bir mezar gün yüzüne çıkarıldı.
Hera'nın Şehri'nde çıkan eserler Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergileniyor.
Prof. Dr. Neşe Atik, AA muhabirine, Karaevli Mahallesi'ndeki antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında desteklenen kazılarının 25 yıldır sürdüğünü belirtti.
Kazıların titizlikle yapıldığını aktaran Atik, "Yıllardır hayalim Türkiye'deki halen tek Trak buluntuları veren kazıyı ve ilk Trak kazısını hem yurdumuza hem dünyaya tanıtmak. O bağlamda da şimdiye kadar 2000 yılından beri sürdürdüğümüz kazılar bize çok güzel veriler sundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un geçen yılki antik kent gezisinde kendisine burası hakkında bilgi vermiştim. Onun talimatıyla bu yıl gerekli çalışmalar yapılıyor." dedi.
Atik, antik kente bir tanıtım binası yaparak, kent hakkında bilgilendirici dijital donatılar hazırlanacağını dile getirdi.
Bakanlıkla gerekli görüşmelerin yürütüldüğünü, kentin ziyarete açılmasıyla şehrin turizmine katkı sağlayacağını ifade eden Atik, "Çok güzel bir bina tasarlandı. Yürüyüş yolları. Bir gezi güzergahı. Bunların hepsi tasarlandı. Seneye bu vakitle inşallah ne zaman kapıları açacağımızı konuşacağız gibi görülüyor ki bu çok heyecan verici. O gösteriyor ki şimdi burası İstanbul'a çok yakın. İlk defa bir Trak şehri sunuluyor. Bunu bir kere bizim halkımız da merak eder. Ama İstanbul'a gelen çok sayıda acente gelecek. Halkımız da kendi özel otolarıyla gelecek. Güzel bir otopark ve tur otobüsleri için bir cep yapılacak. Antik kentin çok turist alacağını düşünüyorum." diye konuştu.
Atik, Heraion-Teikhos Antik Kenti'nin gelecek yıl kapılarını ziyaretçilere açmasıyla, hem yerli hem yabancı turistler için önemli bir kültürel destinasyon haline gelmesini beklediklerini aktardı.