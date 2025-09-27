25 yıllık rüya gerçekleşiyor: Tekirdağ'ın kayıp şehri turizme açılıyor!

5

Atik, antik kente bir tanıtım binası yaparak, kent hakkında bilgilendirici dijital donatılar hazırlanacağını dile getirdi.



Bakanlıkla gerekli görüşmelerin yürütüldüğünü, kentin ziyarete açılmasıyla şehrin turizmine katkı sağlayacağını ifade eden Atik, "Çok güzel bir bina tasarlandı. Yürüyüş yolları. Bir gezi güzergahı. Bunların hepsi tasarlandı. Seneye bu vakitle inşallah ne zaman kapıları açacağımızı konuşacağız gibi görülüyor ki bu çok heyecan verici. O gösteriyor ki şimdi burası İstanbul'a çok yakın. İlk defa bir Trak şehri sunuluyor. Bunu bir kere bizim halkımız da merak eder. Ama İstanbul'a gelen çok sayıda acente gelecek. Halkımız da kendi özel otolarıyla gelecek. Güzel bir otopark ve tur otobüsleri için bir cep yapılacak. Antik kentin çok turist alacağını düşünüyorum." diye konuştu.