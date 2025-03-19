23 yıllık öğretmen doktor olmak için kolları sıvadı! Yarım kalan hayalini gerçekleştiriyor
Trabzon'da kimya öğretmeni, 3 çocuk annesi Demet Kerastacı (50), yarım kalan doktorluk hayalini gerçekleştirmek için 30 yıl önce yarıda bıraktığı tıp fakültesinde yeniden öğrenim görüyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi olan 23 yıllık öğretmen Kerastacı, "Yıllarca rüyalarımda tıp fakültesi koridorlarındaydım. Şimdi de o rüyaları yaşıyorum" dedi.
Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON, (DHA)-
• 19 Mart 2025 - 11:31 • Son Güncelleme:
Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON, (DHA)-
• 19 Mart 2025 - 11:31 • Son Güncelleme: