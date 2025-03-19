23 yıllık öğretmen doktor olmak için kolları sıvadı! Yarım kalan hayalini gerçekleştiriyor

Hocalar bile gurur duyduğunu söylüyor. Eşim en büyük destekçim. O olmasa bu kadar rahat devam edemezdim. Çocuklarım da hayatımı kolaylaştırıyorlar. Yaşımdan dolayı mesleğim konusunda biraz çekimserim. 10 yaş genç olsaydım kardiyolog olmak isterdim. Öğretmenlik görevimi severek yaptım ve severek devam ediyorum. Asıl hayalim, hep doktor olmaktı. Okulum bitince doktorluk mesleğinden devam etmek istiyorum. Bunun için de hep dua ediyorum” diye konuştu.