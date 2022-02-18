2017'de babası dün de kendisi 'hayır' diyemedi! Ferdi Kadıoğlu ezeli rakibe imza atıyor...
Dün akşam Slavia Prag maçında oynadığı futbolla göz kamaştıran ve Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu'nun ezeli rakibe göz kırptığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası göreve gelen teknik direktör İsmail Kartal da kötü gidişata çare bulamadı. Süper Lig'de yarışta geride kalan ve Türkiye Kupası'nda elenen Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ne de kötü başladı.
Slavia Prag'a 3-2 yenilen Fenerbahçe'de turu zora sokarken taraftarın takıma ve yönetime büyük tepkisi vardı. Maçın en çok alkış alan ismi ise Ferdi Kadıoğlu oldu. Oynadığı futbolla göz dolduran Ferdi, birçok farklı bölgede oynamasına karşın elinden geleni yapmaya çalıştığını aktardı.
Slavia Prag maçında 1 gol 1 asistle sahanın yıldızı olan Ferdi, performansıyla tam not aldı. Son zamanlarda ezeli rakiplerle görüştüğü, özellikle Trabzonspor'a gideceği konuşulan Ferdi'ye maçın ardından transfer sorusu yöneltildi.
Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, 2017 yılında Beşiktaş ile ilgili çıkan iddialar sonrası yaptığı açıklamada, oğlunun Beşiktaş'ta oynamasının kendisi için büyük bir gurur olacağını söylemişti. Siyah beyazlıların büyük bir camia olduğunu söyleyen Kadıoğlu, "Taraftarları muhteşem. Beşiktaş gibi bir takıma nasıl hayır diyebilirsiniz" demişti.
Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve henüz yeni sözleşme için ikna edilemeyen Cyle Larin'in ayrılması durumunda siyah beyazlı yönetimin o bölge için Ferdi Kadıoğlu'nu düşünüyor. 1999 doğumlu oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıkıp 2 gol 2 asistlik performans sergilerken, sarı lacivertlilerde toplamda 90 maçta 9 gol 11 asistle oynadı. Ferdi, Kanarya'da sol bek, sağ bek, on numara, sağ kanat ve sol kanat dahil toplamda 7 farklı bölgede forma giyerek yeteneklerini ispat etti.