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Beşiktaş2017'de babası dün de kendisi 'hayır' diyemedi! Ferdi Kadıoğlu ezeli rakibe imza atıyor...
HaberlerBeşiktaş Haberleri 2017'de babası dün de kendisi 'hayır' diyemedi! Ferdi Kadıoğlu ezeli rakibe imza atıyor...
• 18 Şubat 2022 - 09:56 • Son Güncelleme:

2017'de babası dün de kendisi 'hayır' diyemedi! Ferdi Kadıoğlu ezeli rakibe imza atıyor...

Dün akşam Slavia Prag maçında oynadığı futbolla göz kamaştıran ve Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu'nun ezeli rakibe göz kırptığı ortaya çıktı.

• 18 Şubat 2022 - 09:56 • Son Güncelleme:
12017de babası dün de kendisi hayır diyemedi Ferdi Kadıoğlu ezeli rakibe imza atıyor...
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Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası göreve gelen teknik direktör İsmail Kartal da kötü gidişata çare bulamadı. Süper Lig'de yarışta geride kalan ve Türkiye Kupası'nda elenen Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ne de kötü başladı.

22017de babası dün de kendisi hayır diyemedi Ferdi Kadıoğlu ezeli rakibe imza atıyor...

Slavia Prag'a 3-2 yenilen Fenerbahçe'de turu zora sokarken taraftarın takıma ve yönetime büyük tepkisi vardı. Maçın en çok alkış alan ismi ise Ferdi Kadıoğlu oldu. Oynadığı futbolla göz dolduran Ferdi, birçok farklı bölgede oynamasına karşın elinden geleni yapmaya çalıştığını aktardı.

32017de babası dün de kendisi hayır diyemedi Ferdi Kadıoğlu ezeli rakibe imza atıyor...

Fenerbahçe'de Slavia Prag maçının yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na maçın ardından, "Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım diyebilir misin" sorusuna da cevap verdi.

42017de babası dün de kendisi hayır diyemedi Ferdi Kadıoğlu ezeli rakibe imza atıyor...

Ferdi, "Menajerim Fenerbahçe ile olan görüşmeleri ilerletiyor. Sezon sonuna dek Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Menajerimin ve kulübün gerekli açıklamayı yapmasını bekleyeceğim." dedi.

52017de babası dün de kendisi hayır diyemedi Ferdi Kadıoğlu ezeli rakibe imza atıyor...

Son dönemlerde futbolculardan alışık olduğumuz cevapların aksine net bir açıklama yapmaktan kaçınan Ferdi Kadıoğlu'nun cevabı sosyal medyada da epey konuşuldu.

62017de babası dün de kendisi hayır diyemedi Ferdi Kadıoğlu ezeli rakibe imza atıyor...

Ferdi Kadıoğlu ile ilgilenen kulüplerden birinin de Trabzonspor olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe, oyuncuya yaptığı ilk teklifte uzlaşma sağlayamamıştı. Tarafların önümüzdeki günlerde yine bir araya gelmesi bekleniyor.

72017de babası dün de kendisi hayır diyemedi Ferdi Kadıoğlu ezeli rakibe imza atıyor...

Slavia Prag maçında 1 gol 1 asistle sahanın yıldızı olan Ferdi, performansıyla tam not aldı. Son zamanlarda ezeli rakiplerle görüştüğü, özellikle Trabzonspor'a gideceği konuşulan Ferdi'ye maçın ardından transfer sorusu yöneltildi.

82017de babası dün de kendisi hayır diyemedi Ferdi Kadıoğlu ezeli rakibe imza atıyor...

Fenerbahçe'nin ikinci yarıda oyuna dahil olan genç oyuncusu Arda Güler de alkışlarla desteklendi. Arda Güler, Antalyaspor maçının ardından ikinci asistini de Slavia Prag müsabakasında yaptı.

92017de babası dün de kendisi hayır diyemedi Ferdi Kadıoğlu ezeli rakibe imza atıyor...

Genç oyuncu Slavia Prag maçında da 75. dakikada oyuna girdi ve Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golün asistini gerçekleştirdi. Arda Güler, resmi maçlarda toplam 67 dakika forma giyerken, 2 asistlik bir performans sergiledi.

102017de babası dün de kendisi hayır diyemedi Ferdi Kadıoğlu ezeli rakibe imza atıyor...

Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, 2017 yılında Beşiktaş ile ilgili çıkan iddialar sonrası yaptığı açıklamada, oğlunun Beşiktaş'ta oynamasının kendisi için büyük bir gurur olacağını söylemişti. Siyah beyazlıların büyük bir camia olduğunu söyleyen Kadıoğlu, "Taraftarları muhteşem. Beşiktaş gibi bir takıma nasıl hayır diyebilirsiniz" demişti.

112017de babası dün de kendisi hayır diyemedi Ferdi Kadıoğlu ezeli rakibe imza atıyor...

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve henüz yeni sözleşme için ikna edilemeyen Cyle Larin'in ayrılması durumunda siyah beyazlı yönetimin o bölge için Ferdi Kadıoğlu'nu düşünüyor. 1999 doğumlu oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıkıp 2 gol 2 asistlik performans sergilerken, sarı lacivertlilerde toplamda 90 maçta 9 gol 11 asistle oynadı. Ferdi, Kanarya'da sol bek, sağ bek, on numara, sağ kanat ve sol kanat dahil toplamda 7 farklı bölgede forma giyerek yeteneklerini ispat etti.

122017de babası dün de kendisi hayır diyemedi Ferdi Kadıoğlu ezeli rakibe imza atıyor...

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