2017'de babası dün de kendisi 'hayır' diyemedi! Ferdi Kadıoğlu ezeli rakibe imza atıyor...

Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, 2017 yılında Beşiktaş ile ilgili çıkan iddialar sonrası yaptığı açıklamada, oğlunun Beşiktaş'ta oynamasının kendisi için büyük bir gurur olacağını söylemişti. Siyah beyazlıların büyük bir camia olduğunu söyleyen Kadıoğlu, "Taraftarları muhteşem. Beşiktaş gibi bir takıma nasıl hayır diyebilirsiniz" demişti.