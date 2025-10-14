20 yıllık trafik hayali gerçek oldu! Niğde'de tek yön dönemi başladı

2

Esnafların ve sürücülerin yeni düzenlemelere uyum sağlaması için bilgilendirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Özdemir; "Projemiz vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için hayata geçirildi, zorlaştırmak için değil. Sosyal medyada birçok doğru olmayan bilgi dolaşıyor. Bu nedenle projenin başlamasından önce yapılan yorumların çok geçerli olmadığını düşünüyoruz. Proje Cumartesi günü uygulamaya alındı, biz de sonuçları görmek için bekledik. Şimdi vatandaşlarımızın sorularını cevaplamak ve istişarelerde bulunmak için hazırız. Niğde'de uzun yıllardır konuşulan tek yön düzenlemesinin artık hayata geçirdik. Bu proje yaklaşık 20-25 yıldır gündemdeydi. Elbette her projede olduğu gibi eleştiriler olabilir. Ancak bizim önceliğimiz trafiğin akışkan ve verimli olmasıdır" ifadelerini kullandı.