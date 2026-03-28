20 yıldır şehir şehir gezerek geçimini sağlıyor! Pazar pazar geziyor, talebe yetişemiyor

1

Serkan Bektaş, yaklaşık 20 yıldır Türkiye'nin dört bir yanında şehir şehir dolaşarak kokulu Çankırı kaya tuzu ürünlerini vatandaşlarla buluşturduğunu, söyledi. Pazarlarda ve yoğun caddelerde tezgâh açtığını ifade eden Bektaş, buradan elde ettiği gelir ile iki çocuğunu da okutan Bektaş, evinin geçimini de sağladığını vurguladı.