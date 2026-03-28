20 yıldır şehir şehir gezerek geçimini sağlıyor! Pazar pazar geziyor, talebe yetişemiyor
Türkiye’nin dört bir yanını karış karış gezen Serkan Bektaş, Çankırı’nın meşhur kaya tuzunu tezgâhına koyarak 20 yıldır hem evlerin havasını değiştiriyor hem de ailesinin geçimini sağlıyor.
Serkan Bektaş, yaklaşık 20 yıldır Türkiye'nin dört bir yanında şehir şehir dolaşarak kokulu Çankırı kaya tuzu ürünlerini vatandaşlarla buluşturduğunu, söyledi. Pazarlarda ve yoğun caddelerde tezgâh açtığını ifade eden Bektaş, buradan elde ettiği gelir ile iki çocuğunu da okutan Bektaş, evinin geçimini de sağladığını vurguladı.
Bektaş, sattığı ürünlerin Çankırı tuz mağarasından çıkarılan doğal kaya tuzlarından elde edildiğini ve çeşitli esanslarla hazırlandığını ifade etti. Kokulu kaya tuzlarının özellikle kapalı alanlarda oluşan sigara, yemek ve tuvalet kokularını azalttığını öne süren Bektaş, ürünlerin ev ve iş yerlerinde sıkça tercih edildiğini söyledi. Ürünlerin araçlarda da kullanılabildiğini belirten Bektaş, farklı koku seçenekleri sayesinde hem ferahlık sağladığını hem de dekoratif amaçla ilgi gördüğünü dile getirdi.