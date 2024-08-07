20 yıl önce kaçarak evlenen çift 4 çocuğuyla birlikte düğün yaptı

Düğün organizasyonun yapılacağı yeri gönderdim, her şeyin hazır olduğunu belirttim, gelip gördüler ve şok oldular. Mazıdağı'nda bir kır düğünü yaptık, çok eğlenceliydi. 4 çocuğuyla düğün yapmak herkese nasip olmaz. Arkadaşlarına 'Annem babam evleniyor' diye duyurmuşlar, arkadaşları da çok şaşırdı. Çocuklarım için de ileri de anlatabilecekleri çok güzel bir hatıra oldu diye düşünüyoruz. Eşim başlarda acaba mı diyordu ama sonra onun da kafasına yattı. Normal karşıladı. Eşim de hep düğün isteği içinde olduğumu biliyordu. Arkadaşlarımız davul ekibi getirerek bize sürpriz yaptı, davulu elime alıp çaldım. Alkolsüz şampanya serüvenimiz oldu, eş dost akraba herkes geldi. Ailelerimiz Niğde'de yaşadığı ve sağlık sorunları olduğu için katılamadı."