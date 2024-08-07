20 yıl önce kaçarak evlenen çift 4 çocuğuyla birlikte düğün yaptı
Antalya'da 15 yaşında eşini ikna ederek baba evinden kaçan Ceylan Mumcu ve eşi Ünal Mumcu, o zaman yapamadıkları düğünü 20 yıl sonra yaptı. Evliliklerinin 20'nci yıl dönümündeki düğüne çiftin 4 çocuğu da katıldı. Mumcu çifti, "20 yıl önce evlendik, şimdi eğleniyoruz” yazılı davetiyelerini yakınlarına ulaştırarak yaptıkları düğünde doyasıya eğlendi.
İHA
• 07 Ağustos 2024 - 13:47 • Son Güncelleme:
İHA
• 07 Ağustos 2024 - 13:47 • Son Güncelleme: