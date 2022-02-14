2 yılda 141 kilo vererek büyük bir üne kavuştu! ABD'li influencerın son durumu şok etti...
2 yılda 141 kilo kaybederek 219 kilodan 78 kiloya düşen ABD'li influencer Lexi Reed, hastaneye kaldırıldı. Lexi 2016 yılında, kilo verme yolculuğunu paylaşmaya başladığında ünlenmişti. Lexi Reed'in kocası Danny bir Instagram paylaşımında, karısının 3 hafta önce ciddi şekilde rahatsızlandığını ve aşırı yemek yediğini söyledi. Onu hastaneye götürdüğünde ise organlarının iflas etmenin eşiğinde olduğunu öğrendiğini aktardı.
ABD'li influencer 31 yaşındaki Lexi Reed, 2 yılda 141 kilo vererek büyük bir üne kavuştu. Ancak her şey göründüğü gibi güzel gitmedi. Genç kadının kocasının Instagram üzerinden yaptığı açıklamalar okuyanları şoke etti.
SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI
Geçen perşembe günü yaptığı Instagram paylaşımında Dany, Lexi'nin 1,2 milyon takipçisine sağlığıyla ilgili bilgi verdi.
Danny, Lexi'nin yoğun bakım ünitesinde yattığını ve komada olduğu için solunum cihazına bağlandığını iletti.
KARAKTERİ DIŞINDA DAVRANIYORDU
Danny'e göre Lexi'nin sağlık sorunları üç hafta önce başladı. Genç kadın aşırı yiyor ve kendini kötü hissediyordu.
Endişeli koca, karısı alışkın olmadığı şekilde davranmaya başlayınca onu hastaneye götürmeye karar verdi.
Hastanede yapılan testlerden sonra 31 yaşındaki Lexi, organ yetmezliği tanısıyla diyalize bağlandı.
Danny eğer karısını hastaneye götürmek için daha uzun süre bekleseydi onu kaybedebilirdi.
Danny, "Lexi'yi yoğun bakım ünitesine aldılar, şu an solunum cihazına bağlı şekilde yaşıyor. Bana organlarının bozulmaya başladığını söylediler" diye yazdı.
SAĞLIK SİGORTASI YOK
"Onu sağlığına kavuşturmak en büyük önceliğimiz oldu" diyen üzgün koca, sağlık sigortası güvencesi olmadığı için karısının tıbbi harcamalarını karşılamak adına bir bağış kampanyası başlatabileceğini de duyurdu.
KİLO ALDIĞINI SÖYLEMİŞTİ
Lexi, kilo verdikten sonra karın bölgesinde kendisini rahatsız eden sarkmayı ortadan kaldırmak için bir estetik operasyon da geçirmişti.
Bu sağlık sorunlarını yaşamadan hemen önce de pandeminin kilosunu korumada olumsuz etki yarattığını söyleyerek kilo aldığını ancak hâlâ ne kadar yol kat ettiğiyle gurur duyduğunu da dile getirmişti.
'HAYATTA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM'
Lexi geçen eylül ayında yaşadığı hisleri Instagram'da, "2 yılda 141 kilo kaybettim ancak bu kilonun bir kısmını geri aldım Eski halime dönüp 30'uncu yaşımı göremeyeceğimden endişelendikten sonra hâlâ hayatta olduğum için mutluyum" diyerek paylaşmıştı.
NEDENİ BİLİNMİYOR
Uzmanlara göre hem hızlı kilo kaybı hem de kilo alımı böbrek yetmezliğine yol açabilir. Ancak Lexi'nin durumunun kilo kaybından kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz bilinmiyor.