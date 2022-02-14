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Dünya2 yılda 141 kilo vererek büyük bir üne kavuştu! ABD'li influencerın son durumu şok etti...
HaberlerDünya Haberleri 2 yılda 141 kilo vererek büyük bir üne kavuştu! ABD'li influencerın son durumu şok etti...
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2 yılda 141 kilo vererek büyük bir üne kavuştu! ABD'li influencerın son durumu şok etti...

2 yılda 141 kilo kaybederek 219 kilodan 78 kiloya düşen ABD'li influencer Lexi Reed, hastaneye kaldırıldı. Lexi 2016 yılında, kilo verme yolculuğunu paylaşmaya başladığında ünlenmişti. Lexi Reed'in kocası Danny bir Instagram paylaşımında, karısının 3 hafta önce ciddi şekilde rahatsızlandığını ve aşırı yemek yediğini söyledi. Onu hastaneye götürdüğünde ise organlarının iflas etmenin eşiğinde olduğunu öğrendiğini aktardı.

• 14 Şubat 2022 - 08:49 • Son Güncelleme:
• 14 Şubat 2022 - 08:49 • Son Güncelleme:
12 yılda 141 kilo vererek büyük bir üne kavuştu ABDli influencerın son durumu şok etti...

ABD'li influencer 31 yaşındaki Lexi Reed, 2 yılda 141 kilo vererek büyük bir üne kavuştu. Ancak her şey göründüğü gibi güzel gitmedi. Genç kadının kocasının Instagram üzerinden yaptığı açıklamalar okuyanları şoke etti.

2SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI

SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI

Geçen perşembe günü yaptığı Instagram paylaşımında Dany, Lexi'nin 1,2 milyon takipçisine sağlığıyla ilgili bilgi verdi.

32 yılda 141 kilo vererek büyük bir üne kavuştu ABDli influencerın son durumu şok etti...

Danny, Lexi'nin yoğun bakım ünitesinde yattığını ve komada olduğu için solunum cihazına bağlandığını iletti.

4KARAKTERİ DIŞINDA DAVRANIYORDU

KARAKTERİ DIŞINDA DAVRANIYORDU

Danny'e göre Lexi'nin sağlık sorunları üç hafta önce başladı. Genç kadın aşırı yiyor ve kendini kötü hissediyordu.

52 yılda 141 kilo vererek büyük bir üne kavuştu ABDli influencerın son durumu şok etti...

Endişeli koca, karısı alışkın olmadığı şekilde davranmaya başlayınca onu hastaneye götürmeye karar verdi.

62 yılda 141 kilo vererek büyük bir üne kavuştu ABDli influencerın son durumu şok etti...

Hastanede yapılan testlerden sonra 31 yaşındaki Lexi, organ yetmezliği tanısıyla diyalize bağlandı.

72 yılda 141 kilo vererek büyük bir üne kavuştu ABDli influencerın son durumu şok etti...

Danny eğer karısını hastaneye götürmek için daha uzun süre bekleseydi onu kaybedebilirdi.

82 yılda 141 kilo vererek büyük bir üne kavuştu ABDli influencerın son durumu şok etti...

Danny, "Lexi'yi yoğun bakım ünitesine aldılar, şu an solunum cihazına bağlı şekilde yaşıyor. Bana organlarının bozulmaya başladığını söylediler" diye yazdı.

9SAĞLIK SİGORTASI YOK

SAĞLIK SİGORTASI YOK

"Onu sağlığına kavuşturmak en büyük önceliğimiz oldu" diyen üzgün koca, sağlık sigortası güvencesi olmadığı için karısının tıbbi harcamalarını karşılamak adına bir bağış kampanyası başlatabileceğini de duyurdu.

10KİLO ALDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

KİLO ALDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Lexi, kilo verdikten sonra karın bölgesinde kendisini rahatsız eden sarkmayı ortadan kaldırmak için bir estetik operasyon da geçirmişti.

112 yılda 141 kilo vererek büyük bir üne kavuştu ABDli influencerın son durumu şok etti...

Bu sağlık sorunlarını yaşamadan hemen önce de pandeminin kilosunu korumada olumsuz etki yarattığını söyleyerek kilo aldığını ancak hâlâ ne kadar yol kat ettiğiyle gurur duyduğunu da dile getirmişti.

12HAYATTA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM

'HAYATTA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM'

Lexi geçen eylül ayında yaşadığı hisleri Instagram'da, "2 yılda 141 kilo kaybettim ancak bu kilonun bir kısmını geri aldım Eski halime dönüp 30'uncu yaşımı göremeyeceğimden endişelendikten sonra hâlâ hayatta olduğum için mutluyum" diyerek paylaşmıştı.

13NEDENİ BİLİNMİYOR

NEDENİ BİLİNMİYOR

Uzmanlara göre hem hızlı kilo kaybı hem de kilo alımı böbrek yetmezliğine yol açabilir. Ancak Lexi'nin durumunun kilo kaybından kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz bilinmiyor.

142 yılda 141 kilo vererek büyük bir üne kavuştu ABDli influencerın son durumu şok etti...
152 yılda 141 kilo vererek büyük bir üne kavuştu ABDli influencerın son durumu şok etti...
162 yılda 141 kilo vererek büyük bir üne kavuştu ABDli influencerın son durumu şok etti...
172 yılda 141 kilo vererek büyük bir üne kavuştu ABDli influencerın son durumu şok etti...
182 yılda 141 kilo vererek büyük bir üne kavuştu ABDli influencerın son durumu şok etti...
192 yılda 141 kilo vererek büyük bir üne kavuştu ABDli influencerın son durumu şok etti...
202 yılda 141 kilo vererek büyük bir üne kavuştu ABDli influencerın son durumu şok etti...

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