2 bankacı 1 doktor Ege'nin altına üstüne getirdi! 22 dönümde üretip ihraç ediyorlar: 'Sonucu hemen aldık'

'RİSK ALDIK VE BAŞARDIK'

Fikri ilk başlarda pek çok kimsenin ciddiye almadığını buna rağmen geri adım atmadıklarını belirten Şahan, "Arkadaşlarımız 'bu işi yapamazlar. Toprakla uğraşamazlar' dedi. Bu süreçte kadın yatırımcı olarak pozitif ayrımcılıkla karşılaşmadık. Kadınlar gününde de bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bir işe girerken isterdik ki bize, daha çok destek olsunlar, arkamızda dursunlar. Tam tersi oldu. Biz, yılmadık. Zorluklara ve riske rağmen işletmemizi açtık" diye konuştu.