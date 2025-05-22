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Gündem2 bankacı 1 doktor Ege'nin altına üstüne getirdi! 22 dönümde üretip ihraç ediyorlar: 'Sonucu hemen aldık'
HaberlerGündem Haberleri 2 bankacı 1 doktor Ege'nin altına üstüne getirdi! 22 dönümde üretip ihraç ediyorlar: 'Sonucu hemen aldık'

2 bankacı 1 doktor Ege'nin altına üstüne getirdi! 22 dönümde üretip ihraç ediyorlar: 'Sonucu hemen aldık'

Aydın'da 2 bankacı ve 1 doktor arkadaş, üretime girerek dünyaya açıldı. Kariyerlerini geride bırakan üç arkadaş, en başta aldıkları 22 dönüm arazide başladı. Yılda 200 ton verim aldıkları ürünleri AVM'lere ve sonra dünyaya ihraç etti. Şahan, "Bir işe girerken isterdik ki bize, daha çok destek olsunlar, arkamızda dursunlar. Tam tersi oldu. Biz, yılmadık. Zorluklara ve riske rağmen işletmemizi açtık" diye konuştu.

• 22 Mayıs 2025 - 09:55 • Son Güncelleme:
• 22 Mayıs 2025 - 09:55 • Son Güncelleme:
12 bankacı 1 doktor Egenin altına üstüne getirdi 22 dönümde üretip ihraç ediyorlar: Sonucu hemen aldık

Özel bir bankada yönetici olan Feyzan Ecer Şahan, 6 yıl önce çocuğunu büyütmek için işten ayrıldı. Bankadaki işine geri dönmeyen Şahan, tarım sektöründe üretim yapmak için araştırmaya başladı.

22 bankacı 1 doktor Egenin altına üstüne getirdi 22 dönümde üretip ihraç ediyorlar: Sonucu hemen aldık

2 yıl önce Antalya'da yapılan tarım fuarına katıldı. Burada gördüğü topraksız çilek üretiminden etkilendi. Şahan, Aydın'a geri döndüğünde çilek üretimi için kendisi gibi bankacı olan eski iş arkadaşı Tülin Çelimli'yi ardından da akrabası Dr. Özlem Şahan'ı ikna etti.

32 bankacı 1 doktor Egenin altına üstüne getirdi 22 dönümde üretip ihraç ediyorlar: Sonucu hemen aldık

Topraksız serada çilek üretimi için ortak olmaya karar veren 3 kadın girişimci, kırsal Kardeşköy Mahallesi'nde 22 bin 600 metrekarelik bir arazi satın aldı. Çevredekilerin "Kadınsınız, yapamazsınız. Tarım ve çiftçilik işinden ne anlarsınız?" tarzındaki eleştirilerine kulaklarını tıkayan 3 arkadaş, bütün birikimlerini ortaya koydu.

42 bankacı 1 doktor Egenin altına üstüne getirdi 22 dönümde üretip ihraç ediyorlar: Sonucu hemen aldık

Ardından da bankadan kredi çekerek 4 milyon liralık yatırım yaptılar. Kardeşköy Mahallesi'ndeki 10 dönümlük alana tam otomasyonlu topraksız sera kurup, yılda 200 ton çilek üreten 3 kadın girişimci, 25 kadına da iş imkanı sağladı.

52 bankacı 1 doktor Egenin altına üstüne getirdi 22 dönümde üretip ihraç ediyorlar: Sonucu hemen aldık

2 bankacı ve bir doktor kadın girişimcinin ürettikleri çileğin bir kısmı AVM' lerin market reyonunda tüketiciye sunulurken büyük bir kısmı da yurt dışına ihraç ediliyor.

6TOPRAĞA YATIRIM YAPTIK VE KAZANDIK

'TOPRAĞA YATIRIM YAPTIK VE KAZANDIK'

Yaptıkları işten aynı zamanda zevk aldıklarını söyleyen Feyzan Ecer Şahan, "Üretime katkı sağlıyoruz. Kadınların çalışması ve üretmesi çok güzel. Özellikle toprakta ektiğinizi görüyorsunuz. Sonucu hemen alıyorsunuz. Ortaklarımla bu işe girdiğimiz için şimdi çok mutluyuz. Burada normal toprağa göre 4 kat daha fazla üretim yapılabiliyor. Sera ve topraksız olduğu için verim ve erkencilik açısında da çok ileri seviyedeyiz" dedi.

7RİSK ALDIK VE BAŞARDIK

'RİSK ALDIK VE BAŞARDIK'

Fikri ilk başlarda pek çok kimsenin ciddiye almadığını buna rağmen geri adım atmadıklarını belirten Şahan, "Arkadaşlarımız 'bu işi yapamazlar. Toprakla uğraşamazlar' dedi. Bu süreçte kadın yatırımcı olarak pozitif ayrımcılıkla karşılaşmadık. Kadınlar gününde de bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bir işe girerken isterdik ki bize, daha çok destek olsunlar, arkamızda dursunlar. Tam tersi oldu. Biz, yılmadık. Zorluklara ve riske rağmen işletmemizi açtık" diye konuştu.

8TARIM SERTİFİKAMI ALDIM

'TARIM SERTİFİKAMI ALDIM'

Dr. Özlem Şahan ise çilek üretimi fikrini ilk duyduğunda çok heyecanlandığını belirtti. Şahan, "Teklif bana gelince kabul ettim. Daha sonra işlerin yoğunluğu, pandemi derken, emekliliğe ayrılıp, tamamen bu işe yöneldim. Tarım sertifikasını da aldım. Herkese öneriyorum. Cesur olsunlar. Özellikle kadınlarımız korkmasınlar. Kadının yapamayacağı hiçbir şey yok" dedi.

9ÇİLEKLERİ 65 LİRAYA TOPLUYORUZ

'ÇİLEKLERİ 65 LİRAYA TOPLUYORUZ'

Yevmiyeli olarak çilek toplayan Hasgül Uçarlı, "Sabah 08.00'de gelip, 15.00'te işten ayrılıyoruz. Her şeyin bir zorluğu vardır. Kolay bir şey yok. Ekmek Aslan'ın ağzındadır. İşimizi severek yapıyoruz. 65 lira yevmiyeyle çalışıyoruz. Yapabiliyorsan her şey kolaydır. Biz alıştık artık zor gelmiyor" dedi.

102 bankacı 1 doktor Egenin altına üstüne getirdi 22 dönümde üretip ihraç ediyorlar: Sonucu hemen aldık