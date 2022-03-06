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Galatasaray2 ay sonra ilk kez konuştu! Fatih Terim'den geri dönüş sinyali...
HaberlerGalatasaray Haberleri 2 ay sonra ilk kez konuştu! Fatih Terim'den geri dönüş sinyali...
• 06 Mart 2022 - 16:59 • Son Güncelleme:

2 ay sonra ilk kez konuştu! Fatih Terim'den geri dönüş sinyali...

Giresunspor mağlubiyetinden sonra görevine son verilen ve sessizliğini koruyan Fatih Terim ilk kez açıklamalarda bulundu. Barcelona maçı için "Avrupa'da namağlup gruplardan çıkaran bir teknik direktörü, Barcelona maçına evine araba yollayıp davet ederler. Bana her hangi bir davet gelmedi." yorumunda bulunan Terim, geri dönüş için açık kapı bıraktı.

• 06 Mart 2022 - 16:59 • Son Güncelleme:
12 ay sonra ilk kez konuştu Fatih Terimden geri dönüş sinyali...
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Yargıtay 7. Ceza Dairesi, Galatasaray Spor Kulübü'nün Seyrantepe Spor Kompleksi'nde iki GSM operatörü ile anlaşıp baz istasyonu kurdurması ve gelir elde etmesiyle ilgili olarak kararını verdi. Daire, Galatasaray'ın baz istasyonu kurdurarak elde ettiği geliri Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün alması gerektiğine hükmetti.

22 ay sonra ilk kez konuştu Fatih Terimden geri dönüş sinyali...

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Galatasaray ile yapılan 2011 tarihli sözleşmeye göre, kulübün maçlarını oynadığı stadın sadece kullanma hakkına sahip olduğunu bildirerek, stada kurulan baz istasyonlarından elde edilen yaklaşık 3 milyon liralık gelirin kuruma aktarılmasını talep etti.

32 ay sonra ilk kez konuştu Fatih Terimden geri dönüş sinyali...

Konuyla ilgili olarak icra takibi başlatılırken, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü miktarın ödenmemesi sonucunda dava açtı. İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'ı haklı bularak davayı reddetti. Yerel mahkemenin kararına yapılan istinaf başvurusu sonrasında dosyayı görüşen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin hükmünü hukuka uygun buldu.

42 ay sonra ilk kez konuştu Fatih Terimden geri dönüş sinyali...

İstinafın kararının temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay 7. Ceza Dairesine geldi. Daire heyeti, yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak yeniden yargılama yapılması için dosyayı İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderdi.

52 ay sonra ilk kez konuştu Fatih Terimden geri dönüş sinyali...

Dairenin verdiği kararın gerekçesinde, 2007 yılında spor kompleksinin kullanımının 49 yıllığına Galatasaray'a verildiğine ilişkin sözleşme imzalandığına dikkat çekilerek, 2011'de kulüple Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında ilk sözleşmede yer almayan hususlar yönünden bir sözleşme daha yapıldığı vurgulandı.

62 ay sonra ilk kez konuştu Fatih Terimden geri dönüş sinyali...

Kararda, 2011 yılında yapılan ikinci sözleşmedeki, "Kulüp, almış olduğu intifa hakkını hiçbir surette üçüncü kişilere devredemez" hükmü belirtilerek, "Taraflar arasındaki sözleşme ile oluşturulan intifa hakkı, davalıya (Galatasaray'a), taşınmaz üzerinde baz istasyonlarını kurma ve yararlanma hususunda kira sözleşmesi yapma hakkı vermeyeceğinden elde ettiği kira gelirlerinin davacıya ödenmesi gerekir. İş bu sebeple davanın reddi usul ve yasaya aykırı olup hükmün bozulması gerekmiştir" denildi.

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Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrılık sürecini anlattı. Sportcell'in özel haberine göre, tecrübeli teknik adam genç üyelerle bir araya geldi. Görüşmede Terim'in öne çıkan ifadeleri şu şekilde;

82 ay sonra ilk kez konuştu Fatih Terimden geri dönüş sinyali...

"Galatasaray yöneticisi olup ihale alan insanlar değil, artık doymuş ve Galatasaray’a hizmet edecek insanlar yönetimde olmalı." Normal şartlarda Avrupa'da namağlup gruplardan çıkaran bir teknik direktörü, Barcelona maçına evine araba yollayıp davet ederler. Bana her hangi bir davet gelmedi. En çok da buna kırıldım...

92 ay sonra ilk kez konuştu Fatih Terimden geri dönüş sinyali...

Gönderilmeden 3 gün önce bırakayım dedim, devam dediler. O gün hocam devam diyenler 3 gün sonra yolları ayırmak istedi."

10GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ

GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ

Ayrılık sonrası Fatih Terim'in adı sık sık başkanlık adaylığı konusunda geçer oldu. Haberde 68 yaşındaki teknik adamın henüz böyle bir niyetinin olmadığı belirtildi. "Görev ne olursa olsun. Yeni yönetim gelir, yönetimde kim var önemli değil. Benim için önemli olan Galatasaray."

112 ay sonra ilk kez konuştu Fatih Terimden geri dönüş sinyali...

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