2 ay sonra ilk kez konuştu! Fatih Terim'den geri dönüş sinyali...

GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ

Ayrılık sonrası Fatih Terim'in adı sık sık başkanlık adaylığı konusunda geçer oldu. Haberde 68 yaşındaki teknik adamın henüz böyle bir niyetinin olmadığı belirtildi. "Görev ne olursa olsun. Yeni yönetim gelir, yönetimde kim var önemli değil. Benim için önemli olan Galatasaray."