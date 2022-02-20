18 milyon euro harcadı Sampdoria'yı batırdı! 76 yıllık kulübü kümeye düşürdü

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de yer alan kulüplerin menajerlere yaptığı ödemeleri açıklamış, geçen yıl Galatasaray hiç bildirimde bulunmamıştı. Sarı-kırmızılılar dışında 15 takım da menajerlere yapılan ödemeler konusunda bir açıklama yapmamış, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Gaziantep, FT Antalya ve Fenerbahçe ise; toplamda 7 milyon 643 bin 12 lira, 3 milyon 898 bin 797 euro ve 76 bin 500 dolar ödediklerini verdiklerini belirtmişti.