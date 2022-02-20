18 milyon euro harcadı Sampdoria'yı batırdı! 76 yıllık kulübü kümeye düşürdü
Galatasaray'ın yeni Sportif Direktörü Sensibile'nin daha önce İtalya'da 18 milyon euro'yu buhar etmesi ve Serie A kulübünü kümeye düşürmesi sarı kırmızılı camiayı bir hayli endişelendiriyor. İşte Sensibile'nin karnesi...
Galatasaray'da sportif direktörlük görevine Pasquale Sensibile getirildi. Sportif danışman Luis Campos'un önerisiyle anlaşma yapılan İtalyan futbol adamı, daha önce Juventus, Verona, Palermo ve Roma gibi takımlarda da görev aldı.
Takvim'de yer alan habere göre; Sensibile, 2011-12 sezonunda Sampdoria'da sportif direktörlük görevine getirilmişti. O sezon Serie A'dan Serie B'ye düşen Sampdoria'da kadro planlamasını yapan ve transferlere imza atan Sensibile'nin hamleleri, G.Saray'daki endişeleri artıracak cinsten.
Sensibile 2011-12 sezonunda tam 14 transfer yaptı. Sampdoria 18 milyon euro gibi önemli bir harcamaya imza atmıştı.
3 milyon euroya transfer edilen Juan Antonio da 1 yıl sonra kiralık gönderildi ve o da ardından bedelsiz olarak takımdan ayrıldı. 2.5 milyon euroluk maliyeti olan Gaetado Berardi, 2.5 sonra sadece 100 bin euro karşılığında satılabildi. İtalyan futbol adamıyla ilgili olumsuz bilgiler taraftarı endişelendiriyor.
Galatasaray’da yaklaşan mali kongre öncesi üyeleri bilgilendirmeye devam eden Elmas’ın, bu hafta geniş yankı uyandıracak açıklamalarda bulunacağı öğrenildi. Son yıllarda futbolcu transferlerinde menajerlere ödenen yüksek rakamların ayrıntılı şekilde üyelerin bilgisine sunulacağı ve birçok karanlık noktanın aydınlatılacağı belirtildi.
Başkan Elmas geçtiğimiz haftalarda, “Üyelerimize söz vermiştim. Geçmişte yapılan tüm menajerlik sözleşmelerini, hangi oyuncu için ne kadar komisyon alındığını bütün kamuoyuna açıklayacağım” demişti. Galatasaray Başkanı’nın, kendi dönemindeki transferlerle ilgili belgeleri de Galatasaray Denetleme Kurulu’na sunduğu ifade edilmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de yer alan kulüplerin menajerlere yaptığı ödemeleri açıklamış, geçen yıl Galatasaray hiç bildirimde bulunmamıştı. Sarı-kırmızılılar dışında 15 takım da menajerlere yapılan ödemeler konusunda bir açıklama yapmamış, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Gaziantep, FT Antalya ve Fenerbahçe ise; toplamda 7 milyon 643 bin 12 lira, 3 milyon 898 bin 797 euro ve 76 bin 500 dolar ödediklerini verdiklerini belirtmişti.
Sportif direktörlüğe getirilen Pasquale Sensibile dün Galatasaraylı futbolcularla tanıştı. Takımın önceki gün izin yapmasından dolayı sarı-kırmızılılar ile buluşma olanağı bulamayan Sensibile, önümüzdeki günlerde oyuncularla daha fazla bir araya gelme olanağı bulacak ve takımın yükünü hafifletmeye çalışacak.
Galatasaray’da Boey’un performansından memnun olmayan teknik direktör Domenec Torrent, Omar Elandelloui’yi oynatmayı planlıyordu ancak bu düşüncesinden vazgeçti. 14 aydır resmi maç oynamayan Norveçli oyuncuya yarınki Göztepe maçında şans verilmesinin, hem takım hem de oyuncunun kendisi açısından risk olarak görüldüğü öğrenildi. Torrent’in bu nedenle tercihini Boey’dan yana kullanmaya karar verdiği belirtildi. Omar, antrenmanlarda iyi görünmesine rağmen maç eksiği bulunuyor.
Cim-Bom, bir günlük iznin ardından Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti.Cim-Bom, bir günlük iznin ardından Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılılar, güç ve çeviklik çalışmalarının ardından duran top organizasyonları gerçekleştirdi. Son bölümde ise çift kale taktiksel çalışma yapıldı .Fernando Muslera, özel program dahilinde takımdan ayrı topla saha çalışması yaparken, Işık Kaan Arslan da özel program dahilinde idmanını gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar bugünkü antrenmanın ardından İzmir’e uçacak ve burada kampa girecek.