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Galatasaray18 milyon euro harcadı Sampdoria'yı batırdı! 76 yıllık kulübü kümeye düşürdü
HaberlerGalatasaray Haberleri 18 milyon euro harcadı Sampdoria'yı batırdı! 76 yıllık kulübü kümeye düşürdü
• 20 Şubat 2022 - 08:15 • Son Güncelleme:

18 milyon euro harcadı Sampdoria'yı batırdı! 76 yıllık kulübü kümeye düşürdü

Galatasaray'ın yeni Sportif Direktörü Sensibile'nin daha önce İtalya'da 18 milyon euro'yu buhar etmesi ve Serie A kulübünü kümeye düşürmesi sarı kırmızılı camiayı bir hayli endişelendiriyor. İşte Sensibile'nin karnesi...

• 20 Şubat 2022 - 08:15 • Son Güncelleme:
118 milyon euro harcadı Sampdoriayı batırdı 76 yıllık kulübü kümeye düşürdü
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Galatasaray'da sportif direktörlük görevine Pasquale Sensibile getirildi. Sportif danışman Luis Campos'un önerisiyle anlaşma yapılan İtalyan futbol adamı, daha önce Juventus, Verona, Palermo ve Roma gibi takımlarda da görev aldı.

218 milyon euro harcadı Sampdoriayı batırdı 76 yıllık kulübü kümeye düşürdü

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "17 Şubat 2022 tarihi itibarıyla, Futbol A Takımı Sportif Direktörlüğü görevine, bu alanda çok büyük tecrübesi ve bilgi birikimi bulunan, dünyanın sayılı isimlerinden Pasquale Sensibile’yi getirmiş bulunmaktayız" denildi.

318 milyon euro harcadı Sampdoriayı batırdı 76 yıllık kulübü kümeye düşürdü

G.Saray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile kısa sürede büyük bir tartışma yarattı. İtalyan futbol adamının tecrübesiz olması ve son olarak İtalya Serie C takımlarında görev alması taraftarların canını sıkıyor.

418 milyon euro harcadı Sampdoriayı batırdı 76 yıllık kulübü kümeye düşürdü

Takvim'de yer alan habere göre; Sensibile, 2011-12 sezonunda Sampdoria'da sportif direktörlük görevine getirilmişti. O sezon Serie A'dan Serie B'ye düşen Sampdoria'da kadro planlamasını yapan ve transferlere imza atan Sensibile'nin hamleleri, G.Saray'daki endişeleri artıracak cinsten.

518 milyon euro harcadı Sampdoriayı batırdı 76 yıllık kulübü kümeye düşürdü

Sensibile 2011-12 sezonunda tam 14 transfer yaptı. Sampdoria 18 milyon euro gibi önemli bir harcamaya imza atmıştı.

618 milyon euro harcadı Sampdoriayı batırdı 76 yıllık kulübü kümeye düşürdü

İtalyan ekibi 18 milyon euro harcadığı bu isimlerden hiçbir gelir elde edemedi. 3.5 milyon euroluk bonservisiyle en çok para harcanan isim olan Federico Piovaccari sadece 6 ay sonra kiralık olarak takımdan gönderilirken, ardından bedelsiz olarak Sampdoria'dan ayrıldı.

718 milyon euro harcadı Sampdoriayı batırdı 76 yıllık kulübü kümeye düşürdü

3 milyon euroya transfer edilen Juan Antonio da 1 yıl sonra kiralık gönderildi ve o da ardından bedelsiz olarak takımdan ayrıldı. 2.5 milyon euroluk maliyeti olan Gaetado Berardi, 2.5 sonra sadece 100 bin euro karşılığında satılabildi. İtalyan futbol adamıyla ilgili olumsuz bilgiler taraftarı endişelendiriyor.

818 milyon euro harcadı Sampdoriayı batırdı 76 yıllık kulübü kümeye düşürdü

Yeni teknik direktör Domenec Torrent, Sensibile'ye bağlı olarak çalışacak. Sportif Direktör Sensibile, Campos'a rapor verecek. En tepedeki isim Başkan Burak Elmas da çalışmaları denetleyecek.

918 milyon euro harcadı Sampdoriayı batırdı 76 yıllık kulübü kümeye düşürdü

Galatasaray’da 23 Eylül Çarşamba günü yer yerinden oynayacak, Başkan Burak Elmas’ın hamlesi, sarı-kırmızılı camiada oldukça tartışma yaratacak.

1018 milyon euro harcadı Sampdoriayı batırdı 76 yıllık kulübü kümeye düşürdü

Başkan Elmas, üyelerle internet üzerinden bir araya gelerek bilgilendirme yapacak ve son yıllarda yapılan menajer ücretlerini açıklayacak. Sarı-kırmızılılar tarafından menajerlere yapılan yüksek ödemelerle beraber bir oyuncu için birden fazla menajere yapılan ödemeler de anlatılacak.

1118 milyon euro harcadı Sampdoriayı batırdı 76 yıllık kulübü kümeye düşürdü

Galatasaray’da yaklaşan mali kongre öncesi üyeleri bilgilendirmeye devam eden Elmas’ın, bu hafta geniş yankı uyandıracak açıklamalarda bulunacağı öğrenildi. Son yıllarda futbolcu transferlerinde menajerlere ödenen yüksek rakamların ayrıntılı şekilde üyelerin bilgisine sunulacağı ve birçok karanlık noktanın aydınlatılacağı belirtildi.

1218 milyon euro harcadı Sampdoriayı batırdı 76 yıllık kulübü kümeye düşürdü

Başkan Elmas geçtiğimiz haftalarda, “Üyelerimize söz vermiştim. Geçmişte yapılan tüm menajerlik sözleşmelerini, hangi oyuncu için ne kadar komisyon alındığını bütün kamuoyuna açıklayacağım” demişti. Galatasaray Başkanı’nın, kendi dönemindeki transferlerle ilgili belgeleri de Galatasaray Denetleme Kurulu’na sunduğu ifade edilmişti.

1318 milyon euro harcadı Sampdoriayı batırdı 76 yıllık kulübü kümeye düşürdü

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de yer alan kulüplerin menajerlere yaptığı ödemeleri açıklamış, geçen yıl Galatasaray hiç bildirimde bulunmamıştı. Sarı-kırmızılılar dışında 15 takım da menajerlere yapılan ödemeler konusunda bir açıklama yapmamış, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Gaziantep, FT Antalya ve Fenerbahçe ise; toplamda 7 milyon 643 bin 12 lira, 3 milyon 898 bin 797 euro ve 76 bin 500 dolar ödediklerini verdiklerini belirtmişti.

1418 milyon euro harcadı Sampdoriayı batırdı 76 yıllık kulübü kümeye düşürdü

Sportif direktörlüğe getirilen Pasquale Sensibile dün Galatasaraylı futbolcularla tanıştı. Takımın önceki gün izin yapmasından dolayı sarı-kırmızılılar ile buluşma olanağı bulamayan Sensibile, önümüzdeki günlerde oyuncularla daha fazla bir araya gelme olanağı bulacak ve takımın yükünü hafifletmeye çalışacak.

1518 milyon euro harcadı Sampdoriayı batırdı 76 yıllık kulübü kümeye düşürdü

Galatasaray’da Boey’un performansından memnun olmayan teknik direktör Domenec Torrent, Omar Elandelloui’yi oynatmayı planlıyordu ancak bu düşüncesinden vazgeçti. 14 aydır resmi maç oynamayan Norveçli oyuncuya yarınki Göztepe maçında şans verilmesinin, hem takım hem de oyuncunun kendisi açısından risk olarak görüldüğü öğrenildi. Torrent’in bu nedenle tercihini Boey’dan yana kullanmaya karar verdiği belirtildi. Omar, antrenmanlarda iyi görünmesine rağmen maç eksiği bulunuyor.

1618 milyon euro harcadı Sampdoriayı batırdı 76 yıllık kulübü kümeye düşürdü

Cim-Bom, bir günlük iznin ardından Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti.Cim-Bom, bir günlük iznin ardından Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılılar, güç ve çeviklik çalışmalarının ardından duran top organizasyonları gerçekleştirdi. Son bölümde ise çift kale taktiksel çalışma yapıldı .Fernando Muslera, özel program dahilinde takımdan ayrı topla saha çalışması yaparken, Işık Kaan Arslan da özel program dahilinde idmanını gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar bugünkü antrenmanın ardından İzmir’e uçacak ve burada kampa girecek.

1718 milyon euro harcadı Sampdoriayı batırdı 76 yıllık kulübü kümeye düşürdü

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