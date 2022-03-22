18 maçta 0 gol 0 asist... Fenerbahçe'den Başakşehir'e gidiyor! 'Ortada kalma...'

Portekizli Crespo, Konyaspor maçında en fazla ikili mücadele kazanan (11), en çok adam eksilten (4), en çok top kapan (4) ve sahanın en çok koşan (11.93km) oyuncusu olan Portekizli, bir de asist yaparak başarısını taçlandırdı. Avrupa'dan birçok takımının takibe aldığı Miguel Crespo, sezon başı Estoril'den 1.5 milyon euro'ya transfer edilmişti.