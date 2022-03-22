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Fenerbahçe18 maçta 0 gol 0 asist... Fenerbahçe'den Başakşehir'e gidiyor! 'Ortada kalma...'
HaberlerFenerbahçe Haberleri 18 maçta 0 gol 0 asist... Fenerbahçe'den Başakşehir'e gidiyor! 'Ortada kalma...'
• 22 Mart 2022 - 09:25 • Son Güncelleme:

18 maçta 0 gol 0 asist... Fenerbahçe'den Başakşehir'e gidiyor! 'Ortada kalma...'

Devre arasında takıma takviye yapar düşüncesiyle transfer edilmesine karşın 18 maçta 0 gol 0 asist istatistiğiyle oynayan tecrübeli futbolcuya Emre Belözoğlu'ndan transfer teklifi geldi. İşte Fenerbahçe ile Başakşehir arasında yaşanan sıcak gelişme...

• 22 Mart 2022 - 09:25 • Son Güncelleme:
118 maçta 0 gol 0 asist... Fenerbahçeden Başakşehire gidiyor Ortada kalma...
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Bu sezon başı Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Watford'a kiralanan ve hayalinin İngiltere'de kalıcı olmak olduğunu dile getiren Ozan Tufan'ın Ada serüveni umduğu gibi olmadı.

218 maçta 0 gol 0 asist... Fenerbahçeden Başakşehire gidiyor Ortada kalma...

İsmail Kartal'ın isteği üzerine ara transfer döneminin son günlerinde kulübünde geri dönen Ozan Tufan, eski performansını bir türlü yakalayamadı.

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Premier Lig'de Watford formasıyla 335 dakika sahada kalabilen Ozan Tufan eskiye oranla daha fit görüntüye ulaşmasına karşın saha içinde kendini gösteremedi.

418 maçta 0 gol 0 asist... Fenerbahçeden Başakşehire gidiyor Ortada kalma...

Fenerbahçe'ye geri döndükten sonra 5 lig maçında forma giyebilen ve bunların 2'sinde ilk 11'de yer alan Ozan, forma giydiği mücadelelerde 90 dakikayı tamamlayamadı.

518 maçta 0 gol 0 asist... Fenerbahçeden Başakşehire gidiyor Ortada kalma...

Ozan Tufan bu sezon çıktığı 18 maçta gol ve asist katkılarında bulunmazken sarı-lacivertli takımda bu sezon isabetli şut dahi çekemedi

618 maçta 0 gol 0 asist... Fenerbahçeden Başakşehire gidiyor Ortada kalma...

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın son dönemde orta saha bölgesinde tercihleri Zajc ve Crespo oldu. Bu ikili özellikle Konyaspor sınavında çok iyi performans gösterdi.

718 maçta 0 gol 0 asist... Fenerbahçeden Başakşehire gidiyor Ortada kalma...

Portekizli Crespo, Konyaspor maçında en fazla ikili mücadele kazanan (11), en çok adam eksilten (4), en çok top kapan (4) ve sahanın en çok koşan (11.93km) oyuncusu olan Portekizli, bir de asist yaparak başarısını taçlandırdı. Avrupa'dan birçok takımının takibe aldığı Miguel Crespo, sezon başı Estoril'den 1.5 milyon euro'ya transfer edilmişti.

818 maçta 0 gol 0 asist... Fenerbahçeden Başakşehire gidiyor Ortada kalma...

Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Alanya deplasmanından da 5-2'lik galibiyetle dönerken orta sahada ikili standartlarının altına düşmedi. Crespo 12,63 Zajc ise 12.02 kilometre mesafe katederek farklı galibiyete katkıda bulunan isimler olmuştu.

918 maçta 0 gol 0 asist... Fenerbahçeden Başakşehire gidiyor Ortada kalma...

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye dönüşünce istediği etkiyi yaratamayan Ozan Tufan için devreye girdi. Premier Lig ekibi Watford'ın ligde kalması durumunda satın alma opsiyonunu kullanmak zorunda olduğu Ozan Tufan, burada teknik direktör Roy Hodgson'ın kadro planlamasında yer almıyor. Watford'ın ligde kalmasının da zor olduğu düşünülürse, Ozan Fenerbahçe'de kalacak gibi gözüküyor.

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Fenerbahçe'de de ilk 11'e kendini atamayan, oynadığı bölgede de birçok dişli rakibi olan Ozan Tufan, sezonu yedek olarak geçirmek istemiyor. Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu ise, futbolunu çok beğendiği Milli orta sahayı takıma kazandırmak için fırsat kolluyor.

1118 maçta 0 gol 0 asist... Fenerbahçeden Başakşehire gidiyor Ortada kalma...

Fenerbahçe'de sportif direktörlük yaptığı dönemde Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzatan, teknik direktörlük döneminde de Ozan'a formayı düzenli olarak veren Emre Belözoğlu, Milli yıldızı bu durumdan kurtarmak istiyor. Emre Belözoğlu başarılı orta sahaya, "Ortada kalma, sen çok yetenekli bir oyuncusun. Başakşehir'e gel, kendini yeniden insanlara kanıtla" diyerek transferi bitirecek.

1218 maçta 0 gol 0 asist... Fenerbahçeden Başakşehire gidiyor Ortada kalma...

 

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