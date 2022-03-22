18 maçta 0 gol 0 asist... Fenerbahçe'den Başakşehir'e gidiyor! 'Ortada kalma...'
Devre arasında takıma takviye yapar düşüncesiyle transfer edilmesine karşın 18 maçta 0 gol 0 asist istatistiğiyle oynayan tecrübeli futbolcuya Emre Belözoğlu'ndan transfer teklifi geldi. İşte Fenerbahçe ile Başakşehir arasında yaşanan sıcak gelişme...
Bu sezon başı Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Watford'a kiralanan ve hayalinin İngiltere'de kalıcı olmak olduğunu dile getiren Ozan Tufan'ın Ada serüveni umduğu gibi olmadı.
Portekizli Crespo, Konyaspor maçında en fazla ikili mücadele kazanan (11), en çok adam eksilten (4), en çok top kapan (4) ve sahanın en çok koşan (11.93km) oyuncusu olan Portekizli, bir de asist yaparak başarısını taçlandırdı. Avrupa'dan birçok takımının takibe aldığı Miguel Crespo, sezon başı Estoril'den 1.5 milyon euro'ya transfer edilmişti.
Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye dönüşünce istediği etkiyi yaratamayan Ozan Tufan için devreye girdi. Premier Lig ekibi Watford'ın ligde kalması durumunda satın alma opsiyonunu kullanmak zorunda olduğu Ozan Tufan, burada teknik direktör Roy Hodgson'ın kadro planlamasında yer almıyor. Watford'ın ligde kalmasının da zor olduğu düşünülürse, Ozan Fenerbahçe'de kalacak gibi gözüküyor.
Fenerbahçe'de sportif direktörlük yaptığı dönemde Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzatan, teknik direktörlük döneminde de Ozan'a formayı düzenli olarak veren Emre Belözoğlu, Milli yıldızı bu durumdan kurtarmak istiyor. Emre Belözoğlu başarılı orta sahaya, "Ortada kalma, sen çok yetenekli bir oyuncusun. Başakşehir'e gel, kendini yeniden insanlara kanıtla" diyerek transferi bitirecek.