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HaberlerGündem Haberleri 1500 yıllık tarih 600 metre uzakta: Mersin'de şifa ve bilim bir arada

1500 yıllık tarih 600 metre uzakta: Mersin'de şifa ve bilim bir arada

Akdeniz'de "Bereketli Hilal" üzerinde konumlanan Mersin gerek verimli toprakları, gerekse Akdeniz dünyasına açılan konumuyla tarih boyunca önemli bir yerleşim yeri ve liman kenti oldu.

• 24 Haziran 2025 - 10:54 • Son Güncelleme:
• 24 Haziran 2025 - 10:54 • Son Güncelleme:
11500 yıllık tarih 600 metre uzakta: Mersinde şifa ve bilim bir arada

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Mersin, zengin kültürel mirası, altın rengi kumsallarıyla yılın dört mevsiminde gezginlerin ve tatilcilerin rotasında bulunuyor.

21500 yıllık tarih 600 metre uzakta: Mersinde şifa ve bilim bir arada



Aynı zamanda Doğu Akdeniz'de önemli ticaret merkezlerinden biri olan şehir, Türkiye'nin biyoçeşitliliği en yüksek Kuş Cenneti'ne de ev sahipliği yapıyor.

Mersin'de ziyaret edilmesi gereken tarihi noktalar arasında St. Paul Kilisesi ve Kuyusu, Alahan Manastırı, Mamure Kalesi, Kız Kalesi ve Korykos Antik Kenti, Anemurium Antik Kent, Danyal Peygamber Makamı, Aya Tekla Manastırı, Tarihi Tarsus Evleri, Kleopatra Kapısı, Soli Pompeipolis Antik Kenti, Uzuncaburç Antik Kenti, Adamkayalar, Silifke Kalesi, Yerköprü Şelalesi, Narlıkuyu, Anemurium Antik Kenti, Aynalıgöl (Gilindire) Mağarası, Cennet Cehennem Mağaraları ve Kanlı Divane yer alıyor.

31500 yıllık tarih 600 metre uzakta: Mersinde şifa ve bilim bir arada

Tarih boyunca farklı uygarlıkların buluşma noktası olan Mersin'de Alahan Manastırı, St.Paul Anıt Müzesi ve Kuyusu, Mamure Kalesi ve Korykos Antik Şehri (Kızkalesi) gibi tarihi çok eskilere dayanan yapılar UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunuyor.

4- St. Paul Kilisesi ve Kuyusu

- "St. Paul Kilisesi ve Kuyusu"



İncil'de adı Tarsuslu Paul olarak geçen Aziz Paul'un Tarsus'ta doğup yaşadığı kabul ediliyor. St. Paul Kuyusu, Aziz Paul'un evinin avlusu olduğu düşünülen alanda yer alıyor ve kuyunun sularının şifalı ve kutsal olduğuna inanılıyor.

Burası Hristiyanlığın önemli hac merkezlerinden biri olarak biliniyor. İnşa tarihi tam olarak bilinmeyen kilise 2001 yılında restore edilerek St. Paul Anıt Müzesi olarak ziyarete açıldı.

5- Alahan Manastırı ve Mamure Kalesi

- "Alahan Manastırı" ve "Mamure Kalesi"



Mut'ta bulunan Alahan Manastırı, Toros Dağları'nın yamacındaki mistik lokasyonuyla önemli bir hac merkezi ve Hristiyanlığın yayılması sırasında Aziz Paul ve Barnabas'ın duraklarından biri olduğu düşünülüyor. Manastır, erken dönem Hristiyanlık ve Doğu Roma mimarisini yansıtıyor ve yapının biri yıkılmış iki kilisesi bulunuyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Anamur'un görkemli kalelerinden Mamure Kalesi, 1500 yıllık tarihiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

6- Kız Kalesi ve Korykos Antik Kenti

- "Kız Kalesi ve Korykos Antik Kenti"



Mersin sahil şeridinin sembolü olan Kızkalesi, şehrin göz bebeği ve en önemli sembolik yapısı deniz kalesi olarak da biliniyor. Denizin ortasında bir adacığın üzerinde kurulan Kale, bulunan yazıta göre 1199 yılında I. Leon tarafından yaptırıldı.

Ünlü tarihçi Herodotos'a göre, Korykos isimli bir Kıbrıs prensi tarafından inşa edildi. Coğrafyacı Strabon'un aktardığına göre, burası Roma Dönemi'nde korsanlar tarafından barınak olarak kullanıldı. Tarih boyunca Seleukoslar'dan Osmanlı'ya çeşitli medeniyetlerin hakimiyetine giren Kız Kalesi, kıyıya yaklaşık 600 metre uzaklıkta ve 2014 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.

7- Anemurium Antik Kenti

- "Anemurium Antik Kenti"



Mersin'in Anamur ilçesinde yer alan Anemurium Antik Kenti'nin ismi Milattan Önce 4. yüzyıla ait kaynaklarda geçiyor. Etimolojik olarak incelendiğinde Anemurium rüzgarlı yer anlamına geliyor.

Milattan Sonra 1. yüzyılda surlarla çevrilen kent, kısa süre sonra Kommagene Kralı IV. Antiochos egemenliğine girdi. Yukarı ve aşağı kent olmak üzere iki bölümden oluşan Anemurium'un dikkat çekici yapıları arasında surlar, hamamlar, tiyatro ve odeon yapıları yer alıyor.

81500 yıllık tarih 600 metre uzakta: Mersinde şifa ve bilim bir arada



Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Tekocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekibiyle 2016'dan bu yana Anemurium Antik Kenti'nde arkeolojik kazı, araştırma ve koruma-onarım çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Tekocak, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında 12 ay aralıksız olarak kentte kazı ve restorasyon çalışmalarını eş zamanlı olarak yürüttüklerini belirtti.