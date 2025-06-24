1500 yıllık tarih 600 metre uzakta: Mersin'de şifa ve bilim bir arada

Aynı zamanda Doğu Akdeniz'de önemli ticaret merkezlerinden biri olan şehir, Türkiye'nin biyoçeşitliliği en yüksek Kuş Cenneti'ne de ev sahipliği yapıyor.
Mersin'de ziyaret edilmesi gereken tarihi noktalar arasında St. Paul Kilisesi ve Kuyusu, Alahan Manastırı, Mamure Kalesi, Kız Kalesi ve Korykos Antik Kenti, Anemurium Antik Kent, Danyal Peygamber Makamı, Aya Tekla Manastırı, Tarihi Tarsus Evleri, Kleopatra Kapısı, Soli Pompeipolis Antik Kenti, Uzuncaburç Antik Kenti, Adamkayalar, Silifke Kalesi, Yerköprü Şelalesi, Narlıkuyu, Anemurium Antik Kenti, Aynalıgöl (Gilindire) Mağarası, Cennet Cehennem Mağaraları ve Kanlı Divane yer alıyor.