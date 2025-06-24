1500 yıllık tarih 600 metre uzakta: Mersin'de şifa ve bilim bir arada

- "Kız Kalesi ve Korykos Antik Kenti"





Mersin sahil şeridinin sembolü olan Kızkalesi, şehrin göz bebeği ve en önemli sembolik yapısı deniz kalesi olarak da biliniyor. Denizin ortasında bir adacığın üzerinde kurulan Kale, bulunan yazıta göre 1199 yılında I. Leon tarafından yaptırıldı.



Ünlü tarihçi Herodotos'a göre, Korykos isimli bir Kıbrıs prensi tarafından inşa edildi. Coğrafyacı Strabon'un aktardığına göre, burası Roma Dönemi'nde korsanlar tarafından barınak olarak kullanıldı. Tarih boyunca Seleukoslar'dan Osmanlı'ya çeşitli medeniyetlerin hakimiyetine giren Kız Kalesi, kıyıya yaklaşık 600 metre uzaklıkta ve 2014 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.