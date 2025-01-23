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15 yıl önce ocağın başına geçti! Hasta annesi için ayrılamıyor

Memleketi Mersin'de hasta annesine yardımcı olmak için girdiği mutfakta kebap ustalığına uzanan 36 yaşındaki Meryem Güdül, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde kebap yaptığı "Merdiven6" adlı işletmeyi kurdu.

• 23 Ocak 2025 - 13:16 • Son Güncelleme:
• 23 Ocak 2025 - 13:16 • Son Güncelleme:
115 yıl önce ocağın başına geçti Hasta annesi için ayrılamıyor

Küçük yaşlarda hasta annesine yardım etmek için mutfağa adım atan Meryem Güdül, aşçı olan babaannesinden ilham alarak kebap ustası olmaya karar verdi. Deneyim kazanmak için 2010 yılından itibaren birçok lokantada yardımcı aşçı olarak çalışan Güdül, yetkin ustalardan kebabın püf noktalarını öğrendi.

215 yıl önce ocağın başına geçti Hasta annesi için ayrılamıyor

Çukurova bölgesine ait farklı kebap lezzetlerini yerinde öğrenen Güdül, dünya mutfağında da kendisini geliştirdi. Şefinin rahatsızlanması üzerine geçici olarak verilen ocakta ustasını aratmayan Meryem Güdül, kebap ustalığında kendisini kanıtladı.

315 yıl önce ocağın başına geçti Hasta annesi için ayrılamıyor



Güdül, 2015 yılında Ankara'dan taşındığı Eskişehir'de de restoranlarda çalıştıktan sonra kendi işletmesini açmaya karar verdi. Ustalığına ve yeteneğine güvenen Güdül, bu yılının başında yaptığı birikimlerle kebap lokantasını açtı.

Yaptığı kebaplarla beğeni toplayan Güdül, destek olmak için kız öğrencilerle çalışmaya da özen gösteriyor.

4Çukurova lezzetleriyle Eskişehirlileri tanıştırmak istedim

"Çukurova lezzetleriyle Eskişehirlileri tanıştırmak istedim"



Evli ve 3 çocuk annesi Güdül, AA muhabirine, lokantasına öğrenci ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, işletmesi aracılığıyla birçok yeni dost edindiğini söyledi.

Memleketi Mersin'deki Çukurova lezzetini bulmak için yoğun çaba sarf ettiğini anlatan Güdül, şöyle konuştu:

"Çocukluğumda Çukurova'da yediğim dürümün tadına, deneyerek nihayet ulaştım ve bu lezzeti Eskişehirlilerle tanıştırmak istedim. İnsanlar Çukurova'da nasıl besleniyor, neler yiyor bunları göstermek istedim. Bu lokantayı açmadan önce ayın başı, ortası ve sonunda dükkanın önüne tabiri caizse 'kamp kurdum'. Buradan geçen kişileri tek tek saydım, saat başı kaç kişi geçiyor onu hesapladım. Buradan geçen insanlara, öğrencilere ne yemek istedikleriyle ilgili sorular sordum. Öğrenciler ise bu civarda Adana dürüm yapan bir yer olmadığını söylediler, ben de bu yönde bir girişim yaptım."