15 yıl önce ocağın başına geçti! Hasta annesi için ayrılamıyor

"Çukurova lezzetleriyle Eskişehirlileri tanıştırmak istedim"





Evli ve 3 çocuk annesi Güdül, AA muhabirine, lokantasına öğrenci ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, işletmesi aracılığıyla birçok yeni dost edindiğini söyledi.



Memleketi Mersin'deki Çukurova lezzetini bulmak için yoğun çaba sarf ettiğini anlatan Güdül, şöyle konuştu:



"Çocukluğumda Çukurova'da yediğim dürümün tadına, deneyerek nihayet ulaştım ve bu lezzeti Eskişehirlilerle tanıştırmak istedim. İnsanlar Çukurova'da nasıl besleniyor, neler yiyor bunları göstermek istedim. Bu lokantayı açmadan önce ayın başı, ortası ve sonunda dükkanın önüne tabiri caizse 'kamp kurdum'. Buradan geçen kişileri tek tek saydım, saat başı kaç kişi geçiyor onu hesapladım. Buradan geçen insanlara, öğrencilere ne yemek istedikleriyle ilgili sorular sordum. Öğrenciler ise bu civarda Adana dürüm yapan bir yer olmadığını söylediler, ben de bu yönde bir girişim yaptım."