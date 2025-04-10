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Gündem15 yaşında öldürülen Ahmet Mattia Minguzzi’nin davasında yargılanan şahıslar mahkemenin karşısına çıkıyor
HaberlerGündem Haberleri 15 yaşında öldürülen Ahmet Mattia Minguzzi’nin davasında yargılanan şahıslar mahkemenin karşısına çıkıyor

15 yaşında öldürülen Ahmet Mattia Minguzzi’nin davasında yargılanan şahıslar mahkemenin karşısına çıkıyor

İstanbul, Kadıköy’de bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması, bugün İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Minguzzi ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, 'Normal koşullarda bu faillerin ağırlaştırılmış müebbet istemli yargılanmaları gerekir fakat biri 15, diğer müşterek fail ise 16 yaşında. Bu durumda da faillerin 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilmesi öngörülüyor' dedi.

• 10 Nisan 2025 - 09:18 • Son Güncelleme:
• 10 Nisan 2025 - 09:18 • Son Güncelleme:
115 yaşında öldürülen Ahmet Mattia Minguzzi’nin davasında yargılanan şahıslar mahkemenin karşısına çıkıyor

Cinayetin işlendiği sırada 15 ve 16 yaşlarında olan iki failin yargılandığı davada, yaş indirimi nedeniyle en fazla 24 yıla kadar hapis cezası verilmesi beklenirken, Minguzzi ailesi ve avukatları emsal teşkil edecek en ağır cezanın verilmesini talep ediyor.

215 yaşında öldürülen Ahmet Mattia Minguzzi’nin davasında yargılanan şahıslar mahkemenin karşısına çıkıyor

Aile aynı zamanda, çocuklara karşı işlenen ağır suçlarda yaş indiriminin yeniden düzenlenmesi için yasal değişiklik çağrısında bulunuyor. Milliyet’e konuşan anne Yasemin Akıncılar Minguzzi “Benim Ahmet’im gitti başka Ahmetler gitmesin diye hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Oğlumun öldürülmesiyle ilgili emsal mahiyetinde bir ceza bekliyoruz” dedi.

3EN FAZLA 24 YIL

EN FAZLA 24 YIL

Minguzzi ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir de şunları dedi: “Normal koşullarda bu faillerin ağırlaştırılmış müebbet istemli yargılanmaları gerekir fakat biri 15, diğer müşterek fail ise 16 yaşında. Bu durumda da faillerin 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilmesi öngörülüyor. Hiçbir indirim uygulanmazsa faillerin alacağı en ağır ceza 24 yıl hapis. Bizim de mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak.”

4YASADA ‘AHMET’ DÜZENLEMESİ

YASADA ‘AHMET’ DÜZENLEMESİ

Türk Ceza Kanunu 31. maddesine göre faillerin yaşları küçük olduğu için alabilecekleri en ağır ceza olan 24 yıl hapis cezasının, hem aileyi hem de kamu vicdanını rahatlatıcı mahiyette olmadığını ifade eden Avukat Epözdemir, “Nitekim aile de Ahmet Minguzzi için uygulanmasa bile bu konuda bir yasal düzenleme değişikliği yapılmasını, şartla salıverme veya yaş küçüklüğü ile ilgili de çocuklara karşı işlenen suçlarda daha ağır nitelikte bir düzenleme yapılmasını talep ediyorlar” dedi.

515 yaşında öldürülen Ahmet Mattia Minguzzi’nin davasında yargılanan şahıslar mahkemenin karşısına çıkıyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut da AA’ya yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, suça sürüklenme konusunda önleyici tedbirler alınması ve infaz sisteminde tıkanan noktaları yasal bir revizyonla düzenleme talimatı verdiğini söyledi.

615 yaşında öldürülen Ahmet Mattia Minguzzi’nin davasında yargılanan şahıslar mahkemenin karşısına çıkıyor

18 yaş altı suçlular için “suça sürüklenen çocuklar” tabirini kullandıklarını belirten Durgut, “Onlarla ilgili infaz sistemi biraz daha farklı işliyor. Fakat bu şekilde kamu vicdanını çok yaralayan ve hunharca işlenmiş cinayetler için bazen infaz sisteminin tıkandığını yaşamış olduk.

715 yaşında öldürülen Ahmet Mattia Minguzzi’nin davasında yargılanan şahıslar mahkemenin karşısına çıkıyor

İnşallah Ahmet’in öncü olduğu hayırlı bir değişim olacak. ABD’de, Güney Afrika’da, Fransa’da, İngiltere’de bu çocuk suçlularla ilgili suçun mahiyetine göre bir cinsel saldırı varsa ya da hiçbir sebep yokken çok gaddarca bir cinayet işlenmişse müebbedi de öngören cezalar olabiliyor” dedi.

8ÖZEL’DEN TAZİYE ZİYARETİ

ÖZEL’DEN TAZİYE ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Özel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “hem hukuki süreci yakından izlediklerini hem de dayanışma içinde olduklarını” aileye ifade ettiklerini belirtti. Özel, gerekli yasal düzenlemelere de TBMM’de katkı sunacaklarını vurguladı.