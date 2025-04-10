15 yaşında öldürülen Ahmet Mattia Minguzzi’nin davasında yargılanan şahıslar mahkemenin karşısına çıkıyor
İstanbul, Kadıköy’de bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması, bugün İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Minguzzi ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, 'Normal koşullarda bu faillerin ağırlaştırılmış müebbet istemli yargılanmaları gerekir fakat biri 15, diğer müşterek fail ise 16 yaşında. Bu durumda da faillerin 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilmesi öngörülüyor' dedi.
• 10 Nisan 2025 - 09:18 • Son Güncelleme:
• 10 Nisan 2025 - 09:18 • Son Güncelleme: