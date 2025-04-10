15 yaşında öldürülen Ahmet Mattia Minguzzi’nin davasında yargılanan şahıslar mahkemenin karşısına çıkıyor

YASADA ‘AHMET’ DÜZENLEMESİ

Türk Ceza Kanunu 31. maddesine göre faillerin yaşları küçük olduğu için alabilecekleri en ağır ceza olan 24 yıl hapis cezasının, hem aileyi hem de kamu vicdanını rahatlatıcı mahiyette olmadığını ifade eden Avukat Epözdemir, “Nitekim aile de Ahmet Minguzzi için uygulanmasa bile bu konuda bir yasal düzenleme değişikliği yapılmasını, şartla salıverme veya yaş küçüklüğü ile ilgili de çocuklara karşı işlenen suçlarda daha ağır nitelikte bir düzenleme yapılmasını talep ediyorlar” dedi.