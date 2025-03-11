12 bin takım arasından zirveye çıktılar! Muş Kız Voleybol takımında tek bir hedef var

Ekici, "Sporcularımla birlikte gece gündüz çalışarak, tüm boş zamanlarımızı antrenman yaparak bu organizasyona hazırlandık. Çok güçlü takımları yenerek buraya kadar geldik ve inanılmaz bir çabanın sonucunda hak ettiğimiz başarıyı elde ettik. Şu anda İstanbul’daki finallere yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Ramazan ayı olmasına rağmen, günde çift idman yaparak antrenman programımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Umarım İstanbul’da hem ilimizi hem de okulumuzu en iyi şekilde temsil ederiz. Burada en önemli şey, çocukların sosyalleşmesi, yeni arkadaşlıklar edinmesi ve farklı ortamlar görerek gelişmesi. Voleybol sayesinde bir yere gelebilmeleri ve hayallerine ulaşmaları en büyük dileğimiz. Eğer bu süreçte onların hayatına bir katkımız olursa, ne mutlu bize" diye konuştu.