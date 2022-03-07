10 kişiyle 1 puanı kopardı fatura İsmail Kartal'a çıktı! O iki futbolcuyu nasıl sahaya sürersin...
Dün akşam Trabzonspor maçında 18.dakikada 10 kişi kalan Fenerbahçeli futbolcuların sahadaki azim ve özverileri tam not alsa da İsmail Kartal'ın oyuncu değişiklikleri yine sınıfta kaldı. İşte 1-1 biten derbiden sonra spor yazarlarının görüşleri...
Süper Ligin 28. haftası dev bir maça sahne oldu. Fenerbahçe Ülker Stadı'nda ezeli rakibi Trabzonspor'u konuk etti. Dev mücadele önce Nwakaeme'nin golü ardından Zajc'ın kafasıyla 1-1 berabere bitti. Spor yazarları Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi. İşte o yorumlar...
ŞANSAL BÜYÜKA
Fenerbahçe sezonun en iyi başlangıcını yaptığı maçta kontrolü eline almıştı ki, daha ilk çeyrekte çıkan kırmızı kartla bir çuval incir berbat oldu. Siopis-İrfan Can ikili mücadelesinde İrfan Can’ın ayağı toptan sonra Siopis’in bileği ile buluştu. İrfan Can o ayağı çekebilir miydi, çekemez miydi, çoğu insan elbette gönül verdiği renge göre konuşacak.
Maçtan sonra Aspor’da Erman Toroğlu’nu dinledim. Erman Hoca, “Kırmızı kart tamamen doğru” dedi. Kırmızı kart kararı doğru ya da yanlış, hatta varsayalım bir çuval inciri hakem Zorbay Küçük berbat etti. Ancaak; başkanın Ali Koç maçtan bir akşam önce “Hakemin iyi niyetinden kuşkuluyum” demişken, hakeme bu şansı niye verirsin, hakemin değirmenine niye su taşırsın İrfan Can?
Fenerbahçe özellikle sağdan Osayi Samuel ve Mert Hakan ile çok bindirdi. Bu baskı sırasında Szalai’nin arka direkteki kafasını kaleci Uğurcan’ın mükemmel kurtarışı, dönen top Serdar Dursun’un ayağından ağlarla buluşmaya giderken, Ahmetcan’ın çizgiden çıkarması maçın akılda kalan çok önemli kader dakikalarından biriydi.
Ligin en iyisi olan iki stoperin Edgar Ie ile Vitor Hugo yokken, ligin bir başka en iyi orta saha adamı Marek Hamsik sakatken, böyle diri ve ayakta kalmak çok kolay değil... Ama Trabzon takımında öyle bir kadro mühendisliği, öyle bir hoca, öyle bir kalite var ki, dokununca “kartondan kale” gibi yıkılmıyor, hatta sallanmıyor bile...
Fenerbahçe’nin neredeyse bir maçı bir eksik oynamasına rağmen, Trabzonspor’dan en az üç gömlek daha iyi mücadele ettiğini söylemeliyiz. Açıkcası bu maçı kaybetse hakça olmazdı. Buna rağmen, Trabzonspor son on dakikada Nwakaeme üç metreden topu direğe nişanlamasa, uzatmalarda Visca çerçeveyi bulabilse, maçı kazınıp giden taraf olurdu.
Fenerbahçe’de Osayi Samuel, Mert Hakan, Zajc, iki stoper Serdar Aziz ve Min-Jae Kim ile Szalai başta, kötü olanı yoktu. Ancak Fenerbahçe son on dakikada fizik gücü olarak tam da çökmeye yakınken, İsmail Hoca‘nın fizik gücü sıfıra yakın olan Mesut Özil’i sahaya sürmesini, halen Berisha‘dan gol beklemesini anlamadım.
Trabzon’da genç stoper Ahmetcan‘ın önü çok açık, yolu açık olsun. Çok iyi oynadı, bir golü de çizgiden önledi. Sol kanatta Puchacz, orta sahada Siopis çok iyi mücadele ettiler. Bakasetas bu maçta izin hakkını kullandı. Bu maç yarın unutulur. Maçın hakemi Zorbay Küçük, özellikle VAR hakemi Mete Kalkavan, TFF, MHK hafta boyu en az Ukranya- Rusya savaşı kadar konuşulur...
ERCAN GÜVEN
Seksen dakika on kişi oynayan Fenerbahçe ligin uzak ara en iyi futbolunu oynayan Trabzonspor’a kaybetmediyse ilk sebebi sezon boyu hasret kalınan bireysel özveri, ikincisi ise futbolcuları adeta arkadan iterek eksik 11’i tamamlayan tribündeki 12. Adamdır. Yara sarma maçına bile yaralanarak başladı Fenerbahçe…
Koskoca Fenerbahçe’yi koca sezonda “saldım çayıra” bırakırsanız, hedefsiz dolanıp isteksiz oynamasına bile karışmazsanız, kendiniz düzeleceğine inanmaz kimseyi de inandıramazsanız, belki Mevla kayırır ama VAR kayırmaz… 17. dakika biterken pozisyona faul bile vermeyen hakemi çağırır ekran başına, kırmızıyı verdirir İrfan Can’a. Bol keseden VAR cezasının sebebi belli: Ne olacak yani?.. Şampiyon mu olacaktı Fenerbahçe?
Oysa topunun peşinde koşan İrfan Can’ı durdurmak için, son adımı altına bacağını yatıran bir Siopis vardı pozisyonda. Ve bastığını anladığı anda ayağını çekmeye çalışan bir İrfan Can. Tamam, İrfan’ın ayağı Siopis’in baldırı üzerinde kaldı saliseler boyu. Ortada bir “kaza” var ve zarar gören Siopis ama İrfan Can’ın kusuru “8’de kaç” acaba? Kimse bana kural kitabını göstermesin; bir sarı yeterdi.
Trabzonspor ise tam tersi. Fenerbahçe’den oyuncu atıldı Trabzonspor’un kimyası bozuldu sanki. Bakasetas oyundan düşüp sanki her iki takım da 10’ar kişi oynayınca, ilk yarının kalan dakikaları Fenerbahçe’nin gol arayışları ile sürdü gitti. Yine Szalai ve Osayi’nin müthiş futbolu, Mert Hakan’ın, Crespo’nun doğaçlamalarıyla rakip kaleyi ablukaya aldı ev sahibi.
İkinci yarı on kişi oynamanın semptomları ortaya çıkmaya başladı Fenerbahçe’de.Abdulkadir Ömür’ün öne çıkması ile pas ve hücum takımı olarak kurgulanmış Trabzonspor önce dengeyi kurdu, sonra oyunu Fenerbahçe’nin elinden aldı yavaş yavaş. Ancak skoru arttırmak için agresif oyun yerine orta saha mücadelesine razı bir düzen aradı.
Şahane oynayan Osayi yoruldukça sağdan Slazai dönemedikçe soldan hücum yiyen Fenerbahçe’nin hocası 85’de Mesut Özil’i bitmiş tükenmiş Mert Hakan’ın yerine sürerek tam anlamıyla “rest” çekti rakibine. Hemen üç oyuncu değiştiren rakip bu resti gördü. Ama maçın kazananı belli olmadı. Eksik olan 11”i onaran 12. adamı geri kazanan Fenerbahçe hariç!..