10 kişiyle 1 puanı kopardı fatura İsmail Kartal'a çıktı! O iki futbolcuyu nasıl sahaya sürersin...

Ligin en iyisi olan iki stoperin Edgar Ie ile Vitor Hugo yokken, ligin bir başka en iyi orta saha adamı Marek Hamsik sakatken, böyle diri ve ayakta kalmak çok kolay değil... Ama Trabzon takımında öyle bir kadro mühendisliği, öyle bir hoca, öyle bir kalite var ki, dokununca “kartondan kale” gibi yıkılmıyor, hatta sallanmıyor bile...