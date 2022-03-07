Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Fenerbahçe10 kişiyle 1 puanı kopardı fatura İsmail Kartal'a çıktı! O iki futbolcuyu nasıl sahaya sürersin...
HaberlerFenerbahçe Haberleri 10 kişiyle 1 puanı kopardı fatura İsmail Kartal'a çıktı! O iki futbolcuyu nasıl sahaya sürersin...
• 07 Mart 2022 - 10:13 • Son Güncelleme:

10 kişiyle 1 puanı kopardı fatura İsmail Kartal'a çıktı! O iki futbolcuyu nasıl sahaya sürersin...

Dün akşam Trabzonspor maçında 18.dakikada 10 kişi kalan Fenerbahçeli futbolcuların sahadaki azim ve özverileri tam not alsa da İsmail Kartal'ın oyuncu değişiklikleri yine sınıfta kaldı. İşte 1-1 biten derbiden sonra spor yazarlarının görüşleri...

• 07 Mart 2022 - 10:13 • Son Güncelleme:
110 kişiyle 1 puanı kopardı fatura İsmail Kartala çıktı O iki futbolcuyu nasıl sahaya sürersin...
ABONE OL

Süper Ligin 28. haftası dev bir maça sahne oldu. Fenerbahçe Ülker Stadı'nda ezeli rakibi Trabzonspor'u konuk etti. Dev mücadele önce Nwakaeme'nin golü ardından Zajc'ın kafasıyla 1-1 berabere bitti. Spor yazarları Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi. İşte o yorumlar...

2ŞANSAL BÜYÜKA

ŞANSAL BÜYÜKA

Fenerbahçe sezonun en iyi başlangıcını yaptığı maçta kontrolü eline almıştı ki, daha ilk çeyrekte çıkan kırmızı kartla bir çuval incir berbat oldu. Siopis-İrfan Can ikili mücadelesinde İrfan Can’ın ayağı toptan sonra Siopis’in bileği ile buluştu. İrfan Can o ayağı çekebilir miydi, çekemez miydi, çoğu insan elbette gönül verdiği renge göre konuşacak.

310 kişiyle 1 puanı kopardı fatura İsmail Kartala çıktı O iki futbolcuyu nasıl sahaya sürersin...

Açık konuşayım, yazı yazacağım için, televizyonlarda program yapan çok önemli tam dört eski hakeme sordum. Dördü de kırmızı için “yanlış” dedi. Hatta içlerinden biri, “VAR bu işe ne karışıyor?” dedi. Bir diğeri “skandal” yorumunu yaptı.

410 kişiyle 1 puanı kopardı fatura İsmail Kartala çıktı O iki futbolcuyu nasıl sahaya sürersin...

Daha sonra baktım 19.25’te eski FIFA hakemimiz Ahmet Çakar’ın “Bu gece Türk hakemliğinin bittiği gecedir. Bu kırmızı kart TFF’nin ve MHK’nin Fenerbahçe’den intikam alma arzusunun ayyuka çıktığı gecedir” mesajı sosyal medyaya düştü.

510 kişiyle 1 puanı kopardı fatura İsmail Kartala çıktı O iki futbolcuyu nasıl sahaya sürersin...

Maçtan sonra Aspor’da Erman Toroğlu’nu dinledim. Erman Hoca, “Kırmızı kart tamamen doğru” dedi. Kırmızı kart kararı doğru ya da yanlış, hatta varsayalım bir çuval inciri hakem Zorbay Küçük berbat etti. Ancaak; başkanın Ali Koç maçtan bir akşam önce “Hakemin iyi niyetinden kuşkuluyum” demişken, hakeme bu şansı niye verirsin, hakemin değirmenine niye su taşırsın İrfan Can?

610 kişiyle 1 puanı kopardı fatura İsmail Kartala çıktı O iki futbolcuyu nasıl sahaya sürersin...

Hayret, Trabzonspor’la on bire on bir oynarken bile başa çıkmak zorken, Fenerbahçe bir eksik oynamasına rağmen genellikle üstün olan ve oyunu kontrol eden taraftı. Ama golü yiyen de Fenerbahçe oldu. Çünkü kabul edelim ki, Trabzonspor’daki kaliteli ayaklar Fenerbahçe’de yok.

710 kişiyle 1 puanı kopardı fatura İsmail Kartala çıktı O iki futbolcuyu nasıl sahaya sürersin...

Fenerbahçe özellikle sağdan Osayi Samuel ve Mert Hakan ile çok bindirdi. Bu baskı sırasında Szalai’nin arka direkteki kafasını kaleci Uğurcan’ın mükemmel kurtarışı, dönen top Serdar Dursun’un ayağından ağlarla buluşmaya giderken, Ahmetcan’ın çizgiden çıkarması maçın akılda kalan çok önemli kader dakikalarından biriydi.

810 kişiyle 1 puanı kopardı fatura İsmail Kartala çıktı O iki futbolcuyu nasıl sahaya sürersin...

Ligin en iyisi olan iki stoperin Edgar Ie ile Vitor Hugo yokken, ligin bir başka en iyi orta saha adamı Marek Hamsik sakatken, böyle diri ve ayakta kalmak çok kolay değil... Ama Trabzon takımında öyle bir kadro mühendisliği, öyle bir hoca, öyle bir kalite var ki, dokununca “kartondan kale” gibi yıkılmıyor, hatta sallanmıyor bile...

910 kişiyle 1 puanı kopardı fatura İsmail Kartala çıktı O iki futbolcuyu nasıl sahaya sürersin...

Fenerbahçe’nin neredeyse bir maçı bir eksik oynamasına rağmen, Trabzonspor’dan en az üç gömlek daha iyi mücadele ettiğini söylemeliyiz. Açıkcası bu maçı kaybetse hakça olmazdı. Buna rağmen, Trabzonspor son on dakikada Nwakaeme üç metreden topu direğe nişanlamasa, uzatmalarda Visca çerçeveyi bulabilse, maçı kazınıp giden taraf olurdu.

10

Fenerbahçe’de Osayi Samuel, Mert Hakan, Zajc, iki stoper Serdar Aziz ve Min-Jae Kim ile Szalai başta, kötü olanı yoktu. Ancak Fenerbahçe son on dakikada fizik gücü olarak tam da çökmeye yakınken, İsmail Hoca‘nın fizik gücü sıfıra yakın olan Mesut Özil’i sahaya sürmesini, halen Berisha‘dan gol beklemesini anlamadım.

1110 kişiyle 1 puanı kopardı fatura İsmail Kartala çıktı O iki futbolcuyu nasıl sahaya sürersin...

Trabzon’da genç stoper Ahmetcan‘ın önü çok açık, yolu açık olsun. Çok iyi oynadı, bir golü de çizgiden önledi. Sol kanatta Puchacz, orta sahada Siopis çok iyi mücadele ettiler. Bakasetas bu maçta izin hakkını kullandı. Bu maç yarın unutulur. Maçın hakemi Zorbay Küçük, özellikle VAR hakemi Mete Kalkavan, TFF, MHK hafta boyu en az Ukranya- Rusya savaşı kadar konuşulur...

12ERCAN GÜVEN

ERCAN GÜVEN

Seksen dakika on kişi oynayan Fenerbahçe ligin uzak ara en iyi futbolunu oynayan Trabzonspor’a kaybetmediyse ilk sebebi sezon boyu hasret kalınan bireysel özveri, ikincisi ise futbolcuları adeta arkadan iterek eksik 11’i tamamlayan tribündeki 12. Adamdır. Yara sarma maçına bile yaralanarak başladı Fenerbahçe…

1310 kişiyle 1 puanı kopardı fatura İsmail Kartala çıktı O iki futbolcuyu nasıl sahaya sürersin...

Koskoca Fenerbahçe’yi koca sezonda “saldım çayıra” bırakırsanız, hedefsiz dolanıp isteksiz oynamasına bile karışmazsanız, kendiniz düzeleceğine inanmaz kimseyi de inandıramazsanız, belki Mevla kayırır ama VAR kayırmaz… 17. dakika biterken pozisyona faul bile vermeyen hakemi çağırır ekran başına, kırmızıyı verdirir İrfan Can’a. Bol keseden VAR cezasının sebebi belli: Ne olacak yani?.. Şampiyon mu olacaktı Fenerbahçe?

1410 kişiyle 1 puanı kopardı fatura İsmail Kartala çıktı O iki futbolcuyu nasıl sahaya sürersin...

Oysa topunun peşinde koşan İrfan Can’ı durdurmak için, son adımı altına bacağını yatıran bir Siopis vardı pozisyonda. Ve bastığını anladığı anda ayağını çekmeye çalışan bir İrfan Can. Tamam, İrfan’ın ayağı Siopis’in baldırı üzerinde kaldı saliseler boyu. Ortada bir “kaza” var ve zarar gören Siopis ama İrfan Can’ın kusuru “8’de kaç” acaba? Kimse bana kural kitabını göstermesin; bir sarı yeterdi.

1510 kişiyle 1 puanı kopardı fatura İsmail Kartala çıktı O iki futbolcuyu nasıl sahaya sürersin...

Aslında maça üstün başlayan Fenerbahçe’ydi. Trabzonspor önde basmak istese de Fenerbahçe o bloğu kolay geçiyor Szalai sol bekte, Osayi sağda kırk yıldır oynuyordu sanki. Slazai çok iyi bindirmeler yapıyor, Visca ileri çıkamıyordu. Nwakaeme, İrfan Can’lı Osayi kanadından geçemiyordu.

1610 kişiyle 1 puanı kopardı fatura İsmail Kartala çıktı O iki futbolcuyu nasıl sahaya sürersin...

İrfan Can atılıp Fenerbahçe on kişi kalmanın şokunu yaşarken Nwakaeme, defanstan seken topu Fenerbahçe ağlarına gönderdikten sonra yeniden başa sardı ev sahibi.

1710 kişiyle 1 puanı kopardı fatura İsmail Kartala çıktı O iki futbolcuyu nasıl sahaya sürersin...

Trabzonspor ise tam tersi. Fenerbahçe’den oyuncu atıldı Trabzonspor’un kimyası bozuldu sanki. Bakasetas oyundan düşüp sanki her iki takım da 10’ar kişi oynayınca, ilk yarının kalan dakikaları Fenerbahçe’nin gol arayışları ile sürdü gitti. Yine Szalai ve Osayi’nin müthiş futbolu, Mert Hakan’ın, Crespo’nun doğaçlamalarıyla rakip kaleyi ablukaya aldı ev sahibi.

1810 kişiyle 1 puanı kopardı fatura İsmail Kartala çıktı O iki futbolcuyu nasıl sahaya sürersin...

İkinci yarı on kişi oynamanın semptomları ortaya çıkmaya başladı Fenerbahçe’de.Abdulkadir Ömür’ün öne çıkması ile pas ve hücum takımı olarak kurgulanmış Trabzonspor önce dengeyi kurdu, sonra oyunu Fenerbahçe’nin elinden aldı yavaş yavaş. Ancak skoru arttırmak için agresif oyun yerine orta saha mücadelesine razı bir düzen aradı.

1910 kişiyle 1 puanı kopardı fatura İsmail Kartala çıktı O iki futbolcuyu nasıl sahaya sürersin...

Sahadaki eylemi hızlandırmaya çalışan, dikine oynamaya uğraşan ise topa sahip olduğunda Fenerbahçe’ydi. Ama bir eksik büyük farktı böyle bir maçta ve bitiremediği atakların gol tehlikesi olarak dönmesi kaçınılmazdı. Kim olmasa 90 dakikada belki iki belki üç gol daha yerdi Fenerbahçe.

2010 kişiyle 1 puanı kopardı fatura İsmail Kartala çıktı O iki futbolcuyu nasıl sahaya sürersin...

65’te Trabzonspor kötü oynayan santraforu Cornelius’un yerine Djaniny’yi aldı ki, ilk yarıda bile çıkarılabilirdi Cornelius… Fenerbahçe’de ise tribünler Arda’yı istese de Rossi ve Serdar Dursun çıktı, Pelkas ile Berisha girdi. Özellikle Pelkas çok istekli arzulu başladı.

2110 kişiyle 1 puanı kopardı fatura İsmail Kartala çıktı O iki futbolcuyu nasıl sahaya sürersin...

Önde daha kalabalıktı Fenerbahçe artık. Ve Fenerbahçe maçın içinde ne zaman baskın bir süreç yaratsa, kaç kişi olduğuna bakmadan rakibinden çekinen bir Trabzonspor vardı. Takımın en gözü pek ve en çalışkan adamı Mert Hakan’ın kazanıp kullandığı serbest vuruşta Zajc’ın skoru 1-1 yapması bu yüzdendi.

2210 kişiyle 1 puanı kopardı fatura İsmail Kartala çıktı O iki futbolcuyu nasıl sahaya sürersin...

Şahane oynayan Osayi yoruldukça sağdan Slazai dönemedikçe soldan hücum yiyen Fenerbahçe’nin hocası 85’de Mesut Özil’i bitmiş tükenmiş Mert Hakan’ın yerine sürerek tam anlamıyla “rest” çekti rakibine. Hemen üç oyuncu değiştiren rakip bu resti gördü. Ama maçın kazananı belli olmadı. Eksik olan 11”i onaran 12. adamı geri kazanan Fenerbahçe hariç!..

2310 kişiyle 1 puanı kopardı fatura İsmail Kartala çıktı O iki futbolcuyu nasıl sahaya sürersin...

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Burak Elmas'ın sabrını taşırdı! 'Bunları Fatih Terim de yapıyordu 1 haftada ne değişti?'

Burak Elmas'ın sabrını taşırdı! 'Bunları Fatih Terim de yapıyordu 1 haftada ne değişti?'

Prensip anlaşmasına varıldı! Dün derbi bitti Ali Koç yeni teknik direktöre imza attırmak için özel jetine talimat verdi!

Prensip anlaşmasına varıldı! Dün derbi bitti Ali Koç yeni teknik direktöre imza attırmak için özel jetine talimat verdi!

10 kişiyle 1 puanı kopardı fatura İsmail Kartal'a çıktı! O iki futbolcuyu nasıl sahaya sürersin...

10 kişiyle 1 puanı kopardı fatura İsmail Kartal'a çıktı! O iki futbolcuyu nasıl sahaya sürersin...

Pereira'nın hediyesi! İrfan Can kırmızı gördü yıldız futbolcu resmen iki kişilik oynadı

Pereira'nın hediyesi! İrfan Can kırmızı gördü yıldız futbolcu resmen iki kişilik oynadı