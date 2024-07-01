2024 Kabotaj Bayramı kutlama mesajları ve sözleri sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama mesajları günün aranan başlıkları arasında yer alıyor. 1935 yılından itibaren Kabotaj Bayramı olarak kutlanan bu bayram, 2007 tarihinde kabotaj kelimesine denizcilik kelimesi de eklenerek Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olmuştur. Peki; 1 Temmuz Kabotaj Bayramı nedir, Kabotaj ne demek, neden kutlanıyor? İşte, detaylar...