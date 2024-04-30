1 Mayıs nerede kutlanacak (İstanbul 2024)? 1 Mayıs kutlamaları nerede yapılacak, 1 Mayıs kutlamaları Maltepe’de mi olacak? 1 Mayıs Taksim'de kutlanacak mı?
1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarının nerede yapılacağına yönelik araştırmalar arttı. Bakan Yerlikaya "İstanbul genelinde 40 ayrı yer ve güzergah ilan edilmiştir" dedi. Konfederasyon ve bazı sendikalar Taksim'de yürüyüş çağrısı yaptı. Peki, İstanbul'da 1 Mayıs nerede kutlanacak, 1 Mayıs kutlamaları nerede yapılıyor? 1 Mayıs Taksim'de kutlanacak mı?
• 30 Nisan 2024 - 17:00 • Son Güncelleme:
• 30 Nisan 2024 - 17:00 • Son Güncelleme: