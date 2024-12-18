Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem1 haftadır uçuş gerçekleştirilemeyen Kapadokya'da balonlar yeniden gökyüzünde
HaberlerGündem Haberleri 1 haftadır uçuş gerçekleştirilemeyen Kapadokya'da balonlar yeniden gökyüzünde

1 haftadır uçuş gerçekleştirilemeyen Kapadokya'da balonlar yeniden gökyüzünde

Kapadokya'da olumsuz hava koşullarından dolayı bir haftadır uçuş gerçekleştiremeyen sıcak hava balonları yeniden gökyüzünü süsledi.

AA
• 18 Aralık 2024 - 10:54 • Son Güncelleme:
AA
• 18 Aralık 2024 - 10:54 • Son Güncelleme:
11 haftadır uçuş gerçekleştirilemeyen Kapadokyada balonlar yeniden gökyüzünde

Kapadokya'da olumsuz hava koşullarından dolayı bir haftadır uçuş gerçekleştiremeyen sıcak hava balonları yeniden gökyüzünü süsledi.

21 haftadır uçuş gerçekleştirilemeyen Kapadokyada balonlar yeniden gökyüzünde

Nevşehir genelinde kış mevsimi dolayısıyla etkili olan olumsuz hava koşullarından dolayı 11 Aralık'tan beri düzenlenemeyen sıcak hava balon turları, gün doğumunda gerçekleştirildi.

31 haftadır uçuş gerçekleştirilemeyen Kapadokyada balonlar yeniden gökyüzünde

Göreme beldesi çevresindeki balon kalkış alanlarında ekiplerce hazırlanan sıcak hava balonları, sepetlerine turistlerin alınmasının ardından peş peşe gökyüzüne yükseldi.

41 haftadır uçuş gerçekleştirilemeyen Kapadokyada balonlar yeniden gökyüzünde

Sıcak hava balonları peribacaları ile kaplı vadiler üzerinde yaklaşık bir saat boyunca süzüldü.

51 haftadır uçuş gerçekleştirilemeyen Kapadokyada balonlar yeniden gökyüzünde

Bölgedeki uçuşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Nevşehir Koordinatörlüğünce günlük hava durumu değerlendirmelerinin ardından verilen izinle gerçekleştiriliyor.