1 günde yapılıp 1 yılda tüketiliyor! Köyün yaşlıları onay vermezse yenmiyor: Ege'nin ağız tadı...
Ege Bölgesi'nin ağız tadı diğer tüm yörelerden farklı olsa da lezzetinden bir şey kaybetmiyor. Özellikle Balıkesir civarında üretilen ve tarifinin sadece mahalle halkı tarafından bilindiği Yağlılar Helvası 1 günde yapılıyor 1 yılda tüketiliyor. En ilginci ise köyün yaşlılarının onay vermediği durumlarda yemek tüketilemiyor.
• 22 Mayıs 2025 - 09:28 • Son Güncelleme:
• 22 Mayıs 2025 - 09:28 • Son Güncelleme: