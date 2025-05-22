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Gündem1 günde yapılıp 1 yılda tüketiliyor! Köyün yaşlıları onay vermezse yenmiyor: Ege'nin ağız tadı...
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1 günde yapılıp 1 yılda tüketiliyor! Köyün yaşlıları onay vermezse yenmiyor: Ege'nin ağız tadı...

Ege Bölgesi'nin ağız tadı diğer tüm yörelerden farklı olsa da lezzetinden bir şey kaybetmiyor. Özellikle Balıkesir civarında üretilen ve tarifinin sadece mahalle halkı tarafından bilindiği Yağlılar Helvası 1 günde yapılıyor 1 yılda tüketiliyor. En ilginci ise köyün yaşlılarının onay vermediği durumlarda yemek tüketilemiyor.

• 22 Mayıs 2025 - 09:28 • Son Güncelleme:
• 22 Mayıs 2025 - 09:28 • Son Güncelleme:
11 günde yapılıp 1 yılda tüketiliyor Köyün yaşlıları onay vermezse yenmiyor: Egenin ağız tadı...

Evde bulunan malzemelerden yapılan helva, süt ve unun birleşiminden meydana geliyor. Kaynar sütün içine atılan un odun ateşinde hamur kıvamına gelene kadar pişiriliyor.

21 günde yapılıp 1 yılda tüketiliyor Köyün yaşlıları onay vermezse yenmiyor: Egenin ağız tadı...

Elde edilen hamur eleklerde ovalanıyor. Daha sonra odun ateşinde ve bakır kazanlarda sürekli karıştırılarak kavruluyor. Hazırlanan şerbet de üzerine dökülerek servise hazır hale getiriliyor.

31 günde yapılıp 1 yılda tüketiliyor Köyün yaşlıları onay vermezse yenmiyor: Egenin ağız tadı...

Helvanın şerbetlenmeden bir yıla yakın, şerbetlendikten sonra ise üç aya yakın dayanma süresi oluyor. Atadan gelen gelenek düğün, cemiyet gibi özel günlerde yaşatılıyor.

41 günde yapılıp 1 yılda tüketiliyor Köyün yaşlıları onay vermezse yenmiyor: Egenin ağız tadı...

Atalardan gelen bir miras haline gelen Yağlılar Helvası düğün, nişan, cemiyet gibi özel günlerde yapılıyor. Bir araya gelen mahalle halkı imece usulü cemiyet öncesinde helva yapmaya başlıyor.

51 günde yapılıp 1 yılda tüketiliyor Köyün yaşlıları onay vermezse yenmiyor: Egenin ağız tadı...

Yağlılar Helvası'nın sadece mahalleye has olduğunu ve başka hiçbir yerde yapılmadığını belirten Yağlılar Mahalle Muhtarı Hasan Özkan, “Yağlıların meşhur tatlısı bu. Bunu düğünlerimizde, nişanlarımızda, sünnetlerimizde, atadan dededen gelen gelenektir bu. Bu köye has bir şeydir. Devamlı yaparız biz bunu. Başka hiçbir yerde yapılmaz“ dedi.

61 günde yapılıp 1 yılda tüketiliyor Köyün yaşlıları onay vermezse yenmiyor: Egenin ağız tadı...

Yağlılar helvasının halk dilinde "basma helvası" da olarak bilindiğini belirten mahalle sakini Ayşe Keklik, “Basma helvası yapıyoruz. Beni sorarsan ben 40 yıldır yapıyorum. Çok zor yapılışı var. İlk önce sütünü koyarız. Sütü kaynatırız. Ondan sonra ununu katarız. 1 saat pişiririz unuyla. Karıştırdıktan sonra orada kalburdan geçiririz. Burada kuruturuz. Burada unu eleriz. Bir daha da eleriz. Ondan sonra burada kızartırız. Kızardıktan sonra şerbeti ıslarız. Bunun zahmeti çoktur. Kalabalık olursa iyi olur. Biz kendimize burada 5 kilo 10 kilo sütten yaparsak kendimiz yapabiliriz” dedi.

71 günde yapılıp 1 yılda tüketiliyor Köyün yaşlıları onay vermezse yenmiyor: Egenin ağız tadı...

Helvayı yiyenler tekrar tekrar istiyor. Raf ömrü uzun ve lezzetli olmasından dolayı satışa sunulması için gelen tekliflerin de olduğu belirtiliyor.İşte diğer kareler...

81 günde yapılıp 1 yılda tüketiliyor Köyün yaşlıları onay vermezse yenmiyor: Egenin ağız tadı...
91 günde yapılıp 1 yılda tüketiliyor Köyün yaşlıları onay vermezse yenmiyor: Egenin ağız tadı...