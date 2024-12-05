1 çocuk annesi kadın hayali olan üniversiteyi 34 yıl sonra kazandı! Üniversite hayatı bambaşka bir şey

Çünkü bir kadın olarak tüm olumsuzluklara, negatif düşüncelere rağmen devam ettirdim ve bu durumdan çok mutluyum. Çünkü bana getirisi çok fazla. Cesaret etsinler, adım atsınlar diyorum. Üniversite hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten beni araştırmaya yönlendiriyorlar. Onların ağzından çıkan her bir kelimeye çok dikkat ediyorum" diye konuştu.