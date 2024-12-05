1 çocuk annesi kadın hayali olan üniversiteyi 34 yıl sonra kazandı! Üniversite hayatı bambaşka bir şey
Kahramanmaraş'ta yaşayan 1 çocuk annesi Lütfiye Çanacık (51), hayali olan üniversiteyi liseden mezun olduktan 34 yıl sonra kazandı. Dicle Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümü'ne kayıt yaptırıp, 3 ay önce Diyarbakır'a taşınan Çanacık, yerel bir gazetede de işe başladı.
Gıyasettin TETİK-Selim KAYA /DİYARBAKIR (DHA)-
• 05 Aralık 2024 - 11:55 • Son Güncelleme:
Gıyasettin TETİK-Selim KAYA /DİYARBAKIR (DHA)-
• 05 Aralık 2024 - 11:55 • Son Güncelleme: